Η γνωστή ηθοποιός Έλντα Πανοπούλου μίλησε πρόσφατα για την προσωπική της διαδρομή στην απώλεια βάρους, αποκαλύπτοντας τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να χάσει 30 κιλά. Παράλληλα, αναφέρθηκε εκτενώς στα ψέματα και τα κακόβουλα σχόλια που κυκλοφόρησαν σχετικά με την αλλαγή στην εμφάνισή της. Η ηθοποιός εξήγησε ότι η απώλεια των κιλών ήταν αποτέλεσμα μιας συνειδητής αλλαγής στον τρόπο ζωής της, η οποία ξεκίνησε κάτω από συγκεκριμένες προσωπικές συνθήκες.

Ο τρόπος που έχασε 30 κιλά

Η Έλντα Πανοπούλου, μιλώντας στο περιοδικό ΟΚ και τον Μιχάλη Ροδόπουλο, δήλωσε ότι έχασε συνολικά 30 κιλά μέσα σε μια περίοδο τριών ετών. Ο βασικός τρόπος που ακολούθησε ήταν το καθημερινό περπάτημα, το οποίο διαρκούσε περίπου δυόμιση με τρεις ώρες. Η ηθοποιός σημείωσε ότι αυτή η απώλεια βάρους ξεκίνησε από το 2010 και ήταν μια σταδιακή διαδικασία.

Συγκεκριμένα, μέσα στον πρώτο χρόνο, η Έλντα Πανοπούλου έχασε 10 κιλά, ακολουθώντας την ίδια ρουτίνα περπατήματος κάθε βράδυ, μετά το βραδινό της φαγητό. Η ίδια τόνισε ότι δεν σταμάτησε να τρώει τα φαγητά που της αρέσουν, καθώς δηλώνει λάτρης των ζυμαρικών, του ρυζιού, των πατατών και των πιτών, δηλαδή του αμύλου. Επίσης, ανέφερε ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς παγωτό, το οποίο τρώει χειμώνα-καλοκαίρι, και καταναλώνει γλυκό κάθε μέρα.

Τα ψέματα και τα κακόβουλα σχόλια

Η μεγάλη αλλαγή στην εμφάνιση της Έλντας Πανοπούλου οδήγησε σε διάφορα δημοσιεύματα και σχόλια σχετικά με τον τρόπο που αδυνάτισε. Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι διάβαζε πολλά ψέματα για εκείνη και τη μέθοδο που ακολούθησε. Συγκεκριμένα, αναφέρθηκαν φήμες ότι υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση ή ότι επισκέφθηκε κλινικές στο εξωτερικό για να χάσει βάρος.

Η Έλντα Πανοπούλου σχολίασε επίσης ότι αν η απώλεια βάρους συνέβαινε σήμερα, πιθανότατα θα έλεγαν ότι έκανε ενέσεις. Αυτά τα κακόβουλα σχόλια και οι ανακριβείς πληροφορίες την ακολούθησαν καθ' όλη τη διάρκεια της προσπάθειάς της, παρά το γεγονός ότι η μέθοδός της ήταν απλή και βασιζόταν στο περπάτημα.

Η αρχή της αλλαγής στον τρόπο ζωής

Η απόφαση για αλλαγή στον τρόπο ζωής της Έλντας Πανοπούλου ήρθε το καλοκαίρι του 2007, μετά από μια ιδιαίτερα δύσκολη προσωπική περίοδο. Έπειτα από 27 χρόνια συνεχούς εργασίας, χειμώνα-καλοκαίρι, χωρίς να έχει την ευκαιρία να δει τη θάλασσα, η ηθοποιός πήγε διακοπές με τη μητέρα της. Αυτό συνέβη μετά τον θάνατο του πατέρα της, γεγονός που την οδήγησε σε μια περίοδο αναθεώρησης.

Κατά τη διάρκεια αυτών των διακοπών, η Έλντα Πανοπούλου θυμήθηκε πώς είναι να βρίσκεται στη θάλασσα και να μην έχει άγχος. Ανέφερε τις προηγούμενες απαιτητικές συνθήκες εργασίας της, όπου έτρεχε μέσα στο λιοπύρι για να φτάσει στο Δελφινάριο ή στο Άλσος, προκειμένου να παίξει απογευματινή παράσταση Σαββάτου, με 1.500 θεατές και να κάνει δύο παραστάσεις, λιώνοντας από τη ζέστη.

Το περπάτημα στα νησιά και τα πρώτα αποτελέσματα

Εκείνο το καλοκαίρι, η ηθοποιός άρχισε να περπατάει εξ ανάγκης, καθώς, όπως εξήγησε, δεν μπορούσαν να μετακινούνται παντού με το αυτοκίνητο μέσα στα νησιά. Αυτή η καθημερινή φυσική δραστηριότητα, που ξεκίνησε από ανάγκη, είχε τα πρώτα της αποτελέσματα. Όταν επέστρεψε στην Αθήνα, διαπίστωσε ότι είχε χάσει πέντε κιλά.

Το αξιοσημείωτο ήταν ότι αυτή η αρχική απώλεια βάρους συνέβη χωρίς να αλλάξει τις διατροφικές της συνήθειες. Συνέχισε να απολαμβάνει τα αγαπημένα της φαγητά, όπως τα ζυμαρικά, το ρύζι, τις πατάτες, τις πίτες, τα παγωτά και τα γλυκά. Αυτή η πρώτη επιτυχία την έκανε να καταλάβει ότι έπρεπε να αλλάξει κάτι στον τρόπο που ζούσε και να εντάξει το περπάτημα στην καθημερινότητά της.

Ένα έντονο λιποθυμικό επεισόδιο

Στην ίδια συνέντευξη, η Έλντα Πανοπούλου μοιράστηκε μια ιδιαίτερα προσωπική και δύσκολη στιγμή από το παρελθόν της. Εξομολογήθηκε ότι την ημέρα που κήδεψε τον πατέρα της, παρά τον πόνο και τη θλίψη, έπαιξε στο θέατρο. Μετά την παράσταση, η ηθοποιός βίωσε ένα έντονο λιποθυμικό επεισόδιο, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση και τις απαιτήσεις που αντιμετώπιζε στην προσωπική και επαγγελματική της ζωή.

Με πληροφορίες από: Newsit