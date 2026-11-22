Η Βάσω Λασκαράκη, μία από τις πλέον αναγνωρίσιμες ηθοποιούς, μίλησε πρόσφατα για προσωπικές πτυχές της ζωής της, εστιάζοντας στον χωρισμό της από τον Γιάννη Τσιμιτσέλη και στις ενοχές που βίωσε. Η ίδια εξομολογήθηκε ότι η ψυχοθεραπεία και η γονεϊκή συμβουλευτική αποτέλεσαν σημαντικά εργαλεία για τη διαχείριση αυτών των συναισθημάτων, τόσο σε σχέση με τη μητρότητα όσο και με το διαζύγιο. Οι δηλώσεις της έγιναν στο περιοδικό ΟΚ και στον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη.

Η συμβολή της ψυχοθεραπείας και της γονεϊκής συμβουλευτικής

Η γνωστή ηθοποιός αποκάλυψε ότι έχει παρακολουθήσει ψυχολόγο για αρκετά χρόνια, τονίζοντας τη σημασία της επαγγελματικής βοήθειας στις δύσκολες φάσεις της ζωής. Όπως ανέφερε, η ψυχοθεραπεία δεν λειτούργησε ως «δεκανίκι», αλλά ως ένα «τρίτο μάτι» που μπορεί να ακούσει τα βιώματα και να βοηθήσει στην αναγνώριση των σημείων που εμποδίζουν την πρόοδο.

Ειδικότερα, η Βάσω Λασκαράκη έκανε λόγο για γονεϊκή συμβουλευτική που ακολούθησε λόγω του παιδιού της, με στόχο την προφύλαξή του κατά τη διάρκεια του χωρισμού. Αργότερα, όταν ξαναέφτιαξε τη ζωή της και χρειάστηκε να ενωθούν οι δύο οικογένειες, η ψυχοθεραπεία τη βοήθησε να διαχειριστεί τις νέες συνθήκες. Η ίδια υπογράμμισε ότι η συζήτηση με φίλους δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική με την επαγγελματική βοήθεια.

Οι ενοχές της μητρότητας και του διαζυγίου

Στη συνέντευξή της, η ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στις ενοχές που τη συνόδευαν σε διάφορες στιγμές της ζωής της. Οι ενοχές αυτές εμφανίστηκαν ακόμα και όταν γεννήθηκε η κόρη της και χρειάστηκε να επιστρέψει στη δουλειά, λείποντας πολλές ώρες και κόβοντας απότομα τον δεσμό που είχε 24 ώρες την ημέρα μαζί του. Τότε, όπως είπε, χρειάστηκε να επαναπροσδιορίσει τα πράγματα.

Η απενοχοποίηση, σύμφωνα με τη Βάσω Λασκαράκη, βιώθηκε μέσα από θεραπείες. Είτε επρόκειτο για τον συνδυασμό μητρότητας και δουλειάς, είτε για το διαζύγιο, πάντα υπήρχαν ενοχές. Χαρακτηριστικά ανέφερε εσωτερικές ερωτήσεις όπως: «Αχ, άφησα τη δουλειά μου για κάποια χρόνια. Τώρα αφήνω το παιδί μου για να δουλέψω» ή «Κάνω καλά που προσπαθώ να ξαναφτιάξω τη ζωή μου;». Η ίδια παραδέχτηκε ότι δεν ήταν ένας ιδιαίτερα απενοχοποιημένος άνθρωπος, αλλά με τα χρόνια και τη συστηματική δουλειά, αυτό αλλάζει.

Η φύση των χωρισμών και η ομαλή μετάβαση

Η Βάσω Λασκαράκη παραδέχτηκε ότι «δεν υπάρχουν ήρεμοι χωρισμοί». Ωστόσο, διευκρίνισε ότι η διαδικασία δεν είναι ποτέ ξαφνική, όπου κάποιος «απλά παίρνει τα πράγματά του και φεύγει». Στη δική της περίπτωση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη, υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα προετοιμασίας, γεγονός που συνέβαλε στην πιο ομαλή και γρήγορη εξέλιξη των πραγμάτων στις ζωές τους.

Η ηθοποιός δήλωσε ότι στη δική της περίπτωση υπήρξε μια βαθιά συνειδητοποίηση, η οποία της επέτρεψε να προχωρήσει γρήγορα. Αυτή η συνειδητοποίηση φαίνεται να έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην ψυχική της διαχείριση και στην ικανότητά της να προχωρήσει μπροστά μετά τον χωρισμό.

Η σχέση με τον Γιάννη Τσιμιτσέλη

Στο παρελθόν, η Βάσω Λασκαράκη και ο Γιάννης Τσιμιτσέλης έζησαν έναν μεγάλο έρωτα, από τον οποίο απέκτησαν μία κόρη. Παρά το γεγονός ότι πριν από κάποια χρόνια οι δρόμοι τους χώρισαν, οι σχέσεις τους σήμερα περιγράφονται ως αρμονικές. Η ηθοποιός βίωσε δυσκολίες και ενοχές κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τις οποίες διαχειρίστηκε με τη βοήθεια θεραπειών.

Με πληροφορίες από: Newsit