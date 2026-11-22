Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος 2026», όταν η διαγωνιζόμενη από το Ισραήλ, Γιαμπλόνσκα, δέχτηκε γιουχαΐσματα από μέρος του κοινού. Το γεγονός έλαβε χώρα το βράδυ της 21ης Νοεμβρίου 2026, κατά τη διάρκεια της εθνικής επίδειξης κοστουμιών, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις στην αίθουσα. Η 25χρονη εκπρόσωπος παρέμεινε ψύχραιμη και ολοκλήρωσε την εμφάνισή της στην πασαρέλα.

Η εμφάνιση στην πασαρέλα και οι αντιδράσεις του κοινού

Η στιγμή που ο παρουσιαστής ανακοίνωσε την εμφάνιση της εκπροσώπου του Ισραήλ σηματοδότησε την έναρξη των αντιδράσεων. Μέρος του κοινού υποδέχτηκε το μοντέλο με έντονες αποδοκιμαστικές επευφημίες, εκφράζοντας τη δυσαρέσκειά του. Ωστόσο, δεν ήταν όλοι οι θεατές αρνητικοί, καθώς άλλοι παρευρισκόμενοι επέλεξαν να την υποστηρίξουν με δυνατά και παρατεταμένα χειροκροτήματα, δημιουργώντας ένα διχασμένο κλίμα στην αίθουσα.

Παρά τις έντονες αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν από ένα τμήμα του κοινού, η 25χρονη Γιαμπλόνσκα διατήρησε την ψυχραιμία της. Με επαγγελματισμό και ένα σταθερό χαμόγελο, συνέχισε να περπατά στην πασαρέλα, ολοκληρώνοντας την προγραμματισμένη εμφάνισή της χωρίς να επηρεαστεί φαινομενικά από το κλίμα που επικρατούσε. Η στάση της αυτή έγινε αντιληπτή από τους παρευρισκόμενους και τους τηλεθεατές.

Το εθνικό κοστούμι και το μήνυμα της ειρήνης

Για την εθνική επίδειξη κοστουμιών, η Ισραηλινή εκπρόσωπος επέλεξε ένα εντυπωσιακό σύνολο. Φόρεσε μια λαμπερή χρυσή ολόσωμη φόρμα, η οποία συνδυάστηκε με ταιριαστά μποτάκια, δημιουργώντας μια ολοκληρωμένη και λαμπερή εμφάνιση. Το σύνολο συμπλήρωνε ένα χοντρό στέμμα, προσδίδοντας επιπλέον αίγλη στην παρουσία της στη σκηνή.

Μόλις ανέβηκε στη σκηνή, η Γιαμπλόνσκα άπλωσε τα χέρια της πλατιά, προκειμένου να αναδείξει πλήρως την κάπα που φορούσε. Η κάπα αυτή ήταν διακοσμημένη με ισραηλινά τοπία, ενώ έφερε γραμμένη τη λέξη «ειρήνη» σε τρεις διαφορετικές γλώσσες: στα εβραϊκά, στα αγγλικά και στα αραβικά. Το μήνυμα αυτό ήταν σαφές και εμφανές σε όσους παρακολουθούσαν την επίδειξη.

Φτάνοντας στο κέντρο της πασαρέλας, το μοντέλο γύρισε την πλάτη της προς την αίθουσα, αποκαλύπτοντας ένα επιπλέον σχέδιο στην κάπα της. Αυτό το σχέδιο απεικόνιζε την Παλιά Πόλη της Ιερουσαλήμ, συνοδευόμενο από την επιγραφή «Ιερουσαλήμ – η Πόλη της Ειρήνης». Και αυτή η φράση ήταν γραμμένη στις ίδιες τρεις γλώσσες, ενισχύοντας το μήνυμα που επιθυμούσε να μεταδώσει η διαγωνιζόμενη μέσω του εθνικού της κοστουμιού.

Η επιλογή της εκπροσώπου και οι συζητήσεις

Η φετινή διαδικασία επιλογής της εκπροσώπου του Ισραήλ για τον διαγωνισμό «Μις Υφήλιος» ήταν διαφορετική από τις συνηθισμένες. Οι διοργανωτές αποφάσισαν να μην διεξαχθεί εθνική επιλογή, μια απόφαση που ελήφθη λόγω της δύσκολης κατάστασης ασφαλείας που επικρατεί. Αντ' αυτού, η Γιαμπλόνσκα ορίστηκε απευθείας ως εκπρόσωπος της χώρας, χωρίς να περάσει από τον καθιερωμένο διαγωνισμό.

Η συγκεκριμένη επιλογή προκάλεσε συζητήσεις, καθώς η Γιαμπλόνσκα είχε καταλάβει την δεύτερη θέση στον περσινό διαγωνισμό. Αυτό το γεγονός, σε συνδυασμό με την παράκαμψη της εθνικής διαδικασίας επιλογής, αποτέλεσε θέμα σχολιασμού. Όσον αφορά το προσωπικό της υπόβαθρο, η 25χρονη γεννήθηκε στο Μαϊάμι των Ηνωμένων Πολιτειών και μετακόμισε στο Ισραήλ πριν από περίπου δύο χρόνια, ενισχύοντας την εικόνα της ως εκπροσώπου της χώρας.

Προς τον μεγάλο τελικό στο Σαν Χουάν

Ο μεγάλος τελικός του διαγωνισμού «Μις Υφήλιος 2026» είναι προγραμματισμένος να πραγματοποιηθεί την Τρίτη. Η λαμπερή εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στην πρωτεύουσα του Πουέρτο Ρίκο, το Σαν Χουάν, όπου οι διαγωνιζόμενες θα διεκδικήσουν το πολυπόθητο στέμμα. Φέτος, στον διαγωνισμό συμμετέχουν εκπρόσωποι από 116 χώρες, γεγονός που υπογραμμίζει τον διεθνή χαρακτήρα και την εμβέλεια της διοργάνωσης.

Πριν την ανακοίνωση των τελικών αποτελεσμάτων και την ανάδειξη της νικήτριας, οι διαγωνιζόμενες θα πρέπει να συμμετάσχουν στον προκριματικό γύρο. Αυτός ο γύρος περιλαμβάνει τις παραδοσιακές πασαρέλες, όπου τα μοντέλα θα παρουσιαστούν τόσο με μαγιό όσο και με βραδινή φορεσιά. Οι εμφανίσεις αυτές είναι κρίσιμες για την αξιολόγηση και την τελική βαθμολογία των υποψηφίων, καθώς οι κριτές θα λάβουν υπόψη τους την παρουσία και την κομψότητά τους σε κάθε κατηγορία.

Με πληροφορίες από: Topontiki