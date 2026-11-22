Οι Blind Auditions του «The Voice of Greece powered by Telekom» συνεχίζονται δυναμικά απόψε, Κυριακή 22 Νοεμβρίου, στις 21:00, στον ΣΚΑΪ. Το νέο επεισόδιο αναμένεται να φέρει στη σκηνή νέες φωνές και δυναμικές παρουσίες, προσφέροντας πολλές ξεχωριστές στιγμές στους τηλεθεατές.

Οι Blind Auditions συνεχίζονται δυναμικά στον ΣΚΑΪ

Με τον Γιώργο Λιανό στην παρουσίαση, ο μουσικός διαγωνισμός υποδέχεται νέους διαγωνιζόμενους που είναι έτοιμοι να δώσουν τον καλύτερο εαυτό τους. Στις πολυθρόνες των coaches κάθονται ο Πάνος Μουζουράκης, ο Χρήστος Μάστορας, η Έλενα Παπαρίζου και η Πάολα, οι οποίοι θα κληθούν να αξιολογήσουν τις ερμηνείες.

Το τηλεοπτικό κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει τις προσπάθειες των συμμετεχόντων να εντυπωσιάσουν τους coaches και να κερδίσουν μία θέση στην επόμενη φάση του «The Voice of Greece powered by Telekom».

Εντυπωσιακές ερμηνείες και ανατροπές στις πολυθρόνες

Στο αποψινό επεισόδιο, μία διαγωνιζόμενη επιλέγει να ερμηνεύσει το τραγούδι του Χρήστου Μάστορα «Για όλα ικανοί (Τζαμάικα)». Η ερμηνεία της κερδίζει τις εντυπώσεις, με αποτέλεσμα τρεις από τους coaches να πατήσουν το button του «Σε θέλω».

Η ίδια καλείται σύντομα να αποφασίσει με ποιον από τους τρεις coaches θα συνεχίσει το ταξίδι της στον μουσικό διαγωνισμό. Παράλληλα, μία άλλη διαγωνιζόμενη έρχεται από την Κρήτη, φέρνοντας μαζί της τη λύρα της και την αγάπη της για την παράδοση. Αν και έχει ξεχωριστή παρουσία πάνω στη σκηνή, κάποιοι από τους coaches εκφράζουν ενστάσεις, αφήνοντας ανοιχτό το ερώτημα αν κάποιος θα τη διεκδικήσει τελικά.

Διεκδικήσεις και κόντρες μεταξύ των coaches

Ένας διαγωνιζόμενος επιλέγει ένα απαιτητικό τραγούδι, προσφέροντας τη δική του ξεχωριστή ερμηνευτική προσέγγιση. Το αποτέλεσμα είναι να εντυπωσιάσει έναν από τους coaches, ο οποίος του δίνει την ευκαιρία να προχωρήσει στην επόμενη φάση του «The Voice of Greece powered by Telekom».

Ένας ακόμα συμμετέχων καταφέρνει να ενθουσιάσει τους coaches με την ερμηνεία του, με αποτέλεσμα να γυρίσουν και οι τέσσερις πολυθρόνες. Η διεκδίκησή του εξελίσσεται σε μία απολαυστική κόντρα μεταξύ των coaches, καθώς όλοι προσπαθούν να τον εντάξουν στην ομάδα τους.

Επίσης, ένας άλλος διαγωνιζόμενος ξεχωρίζει με την εμφάνισή του, τραγουδά μαζί με τους coaches και δεν παραλείπει να επιδείξει και ασκήσεις καράτε επί σκηνής, προσφέροντας μία απρόσμενη νότα στο επεισόδιο.

Υψηλά ποσοστά τηλεθέασης για το «The Voice»

Το «The Voice of Greece powered by Telekom» κέρδισε το ενδιαφέρον του τηλεοπτικού κοινού και το βράδυ του Σαββάτου, 21 Νοεμβρίου. Το πρόγραμμα τερμάτισε πρώτο στο σύνολο κοινού, στη ζώνη μετάδοσής του, με ποσοστό 26,9%.

Στο δυναμικό κοινό 18-54, το «The Voice» κατέγραψε ποσοστό 17,8%. Συνολικά, 2.212.645 τηλεθεατές παρακολούθησαν το πρόγραμμα έστω και για ένα λεπτό, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική του παρουσία στην τηλεοπτική αρένα.

Με πληροφορίες από: Newsit