Η δραματική σειρά «Μια γυναίκα» του ALPHA συνεχίζει να καθηλώνει το τηλεοπτικό κοινό με καταιγιστικές εξελίξεις στα νέα επεισόδια που θα προβληθούν την Τετάρτη 25 και την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026, στις 22:00. Στο επίκεντρο των γεγονότων βρίσκεται η εξομολόγηση του Μάρκου στη Μαρίνα, η οποία θα πυροδοτήσει μια σειρά από απρόβλεπτες αντιδράσεις. Παράλληλα, ο εμπρησμός του αυτοκινήτου του Γιάννη θα φέρει στην επιφάνεια νέες εντάσεις και υποψίες ανάμεσα στους πρωταγωνιστές.

Ο Μάρκος εξομολογείται τον έρωτά του στη Μαρίνα

Ο Μάρκος, μη μπορώντας να κρύψει άλλο τα συναισθήματά του, ομολογεί τον έρωτά του στη Μαρίνα. Η αντίδραση της Μαρίνας είναι άμεση, καθώς του ζητά να φύγει από το νοσοκομείο, προκαλώντας του μεγάλη απογοήτευση. Ο Μάρκος, διαλυμένος από την άρνησή της, ξενυχτάει στον δρόμο, προσπαθώντας να διαχειριστεί την κατάσταση.

Σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, η Μπέτυ αναλαμβάνει να παρηγορήσει τον Μάρκο. Εκείνος, παρά τον πόνο του, δεν μένει αδρανής και προσπαθεί κρυφά να βρει στοιχεία που θα μπορούσαν να εκθέσουν τον Γιάννη στα μάτια της Μαρίνας, ελπίζοντας να αλλάξει την εικόνα που έχει εκείνη για αυτόν.

Ο εμπρησμός του αυτοκινήτου του Γιάννη φέρνει νέες εντάσεις

Ένα από τα κεντρικά σημεία της πλοκής είναι ο εμπρησμός του αυτοκινήτου του Γιάννη, ένα γεγονός που προκαλεί κύμα εντάσεων, υποψιών και κατηγοριών. Ο Μάρκος πληροφορείται πως πίσω από αυτόν τον εμπρησμό κρύβεται ο Αργύρης, μια αποκάλυψη που οδηγεί σε συγκρούσεις τόσο μεταξύ του Μάρκου και του Αργύρη, όσο και με τη Μαρίνα.

Ο Γιάννης, αντιδρώντας στον εμπρησμό, απειλεί να καταγγείλει τον Μάρκο ως τον δράστη. Ωστόσο, η Μαρίνα παρεμβαίνει και του ζητά να μην προβεί σε αυτή την ενέργεια, καθώς πιστεύει ακράδαντα στην αθωότητα του Μάρκου. Από την πλευρά του, ο Μάρκος αναζητά και εκείνος τον πραγματικό ένοχο, με σκοπό να δικαιωθεί στα μάτια της Μαρίνας και να αποδείξει την αλήθεια.

Το οριστικό τέλος του γάμου του Γιάννη και οι νέες σχέσεις

Οι προσωπικές σχέσεις των πρωταγωνιστών βρίσκονται σε κρίσιμο σημείο. Ο Γιάννης περνάει μια νύχτα με την Ξένια, γεγονός που της δίνει ελπίδες ότι θα μπορέσουν να είναι ξανά μαζί. Όμως, όταν η Ξένια λαμβάνει θετική απάντηση για να ταξιδέψει στην Αμερική, ο Γιάννης βάζει επίσημο τέλος στη σχέση τους, κλείνοντας οριστικά αυτό το κεφάλαιο.

Λίγο αργότερα, ο Γιάννης ανακοινώνει στη Μαρίνα το οριστικό τέλος του γάμου τους, σηματοδοτώντας μια νέα φάση στη ζωή και των δύο. Παράλληλα, ο Κυριάκος έρχεται πολύ κοντά με τη Μαρίνα, καθώς της μιλάει για το παρελθόν του, δημιουργώντας μια νέα δυναμική μεταξύ τους.

Επαγγελματικές αλλαγές και προσωπικές αποκαλύψεις

Στο μεταξύ, η Ελένη ικετεύει τη συγχώρεση της Μαρίνας και τελικά την κερδίζει. Μια μεγάλη παραγγελία γλυκών αναπτερώνει το ηθικό της Μαρίνας, η οποία αποφασίζει να συνεργαστεί με την Ελένη, ανοίγοντας ένα νέο επαγγελματικό κεφάλαιο.

Η Ελισάβετ, από την πλευρά της, ανακαλύπτει την παράνομη δραστηριότητα του Σταύρου στο spa. Οργίζεται με αυτή την αποκάλυψη και παραιτείται άμεσα από τη θέση της. Στη συνέχεια, ψάχνει για καινούρια δουλειά, αλλά διαπιστώνει ότι ο Σταύρος φροντίζει να της το δυσκολεύει. Συγκρούεται μαζί του και τον διώχνει σκαιά από το σπίτι της, όταν εκείνος πηγαίνει απρόσκλητος για να της αλλάξει γνώμη. Η ασυγκράτητη επιθυμία της Ελισάβετ να προσεγγίσει ερωτικά τον Κωστή, τον βάζει σε υποψίες.

Την ίδια στιγμή, η Ελισάβετ μιλάει στον Κωστή για την Εύα και το ατύχημα του Νίκου. Ο Κωστής δυσκολεύεται να πιστέψει ότι ο Νίκος ήταν αυτός που περιγράφει η κόρη του. Το ενεργό κινητό τηλέφωνο του Νίκου τους μπερδεύει και τους δύο, προσθέτοντας ένα ακόμα μυστήριο στην πλοκή. Όλα αυτά συμβαίνουν τη στιγμή που ένα αναπάντεχο γεγονός θα ανοίξει νέες συγκρούσεις για όλους τους πρωταγωνιστές.

Με πληροφορίες από: Newsit