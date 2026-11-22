Ο Μακόλεϊ Κάλκιν επιστρέφει στον ρόλο που τον καθιέρωσε παγκοσμίως, καθώς ετοιμάζεται ένα νέο σίκουελ της αγαπημένης χριστουγεννιάτικης ταινίας «Μόνος στο Σπίτι». Η Disney ενέκρινε την ιδέα του 46χρονου ηθοποιού, ο οποίος θα υποδυθεί ξανά τον Κέβιν Μακάλιστερ, 36 χρόνια μετά την πρώτη ταινία. Στη νέα αυτή εκδοχή, ο Κέβιν θα είναι πατέρας και θα βρεθεί ο ίδιος στόχος των παγίδων που θα στήσει ο γιος του.

Η ιδέα του Μακόλεϊ Κάλκιν και η έγκριση της Disney

Η ιδέα για το νέο σίκουελ, όπου ο πρωταγωνιστής θα πέφτει θύμα των παγίδων του παιδιού του, έλαβε την έγκριση της Disney. Αυτό συνέβη μετά από συνάντηση που είχε ο Μακόλεϊ Κάλκιν με στελέχη της εταιρείας φέτος. Ο δημοσιογράφος Μάθιου Μπελόνι αποκάλυψε στο Puck ότι ο Κάλκιν παρουσίασε τη δική του ιδέα για το νέο «Home Alone» και εκείνοι την αποδέχθηκαν.

Σύμφωνα με το Deadline, ο 46χρονος ηθοποιός θα ενσαρκώσει ξανά τον Κέβιν Μακάλιστερ, τον χαρακτήρα που τον έκανε γνωστό σε όλο τον κόσμο. Η επιστροφή του στον ρόλο έρχεται 36 χρόνια μετά την πρώτη ταινία, με τη νέα πλοκή να τον βρίσκει σε ρόλο πατέρα.

Οι συντελεστές του νέου σίκουελ

Για την ανάπτυξη της νέας ταινίας, ο Σεθ Ρόγκεν και ο Έβαν Γκόλντμπεργκ αναλαμβάνουν το σενάριο και την παραγωγή. Οι δύο δημιουργοί θα συνεργαστούν στενά με τον Μακόλεϊ Κάλκιν για την εξέλιξη της ιστορίας, συνθέτοντας την πλοκή του νέου εγχειρήματος.

Ο Guardian αναφέρει ότι ο Σεθ Ρόγκεν και ο Έβαν Γκόλντμπεργκ είχαν πρόσφατα συνεργαστεί με τη Disney σε ένα τηλεοπτικό αφιέρωμα αφιερωμένο στους Muppets, γεγονός που υποδηλώνει την ήδη υπάρχουσα σχέση τους με την εταιρεία παραγωγής.

Η ιστορία των ταινιών «Μόνος στο Σπίτι»

Η πρώτη ταινία «Μόνος στο Σπίτι» κυκλοφόρησε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1990 και σημείωσε τεράστια επιτυχία. Τα έσοδά της έφτασαν τα 476 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως, καθιστώντας την τη δεύτερη πιο εμπορική ταινία της χρονιάς εκείνης. Η ταινία αυτή σημάδεψε τη δεκαετία του ’90 και έγινε μια αγαπημένη χριστουγεννιάτικη παράδοση για πολλές γενιές θεατών.

Δύο χρόνια αργότερα, το 1992, ακολούθησε το σίκουελ «Μόνος στο Σπίτι 2: Χαμένος στη Νέα Υόρκη», με τον Μακόλεϊ Κάλκιν να επιστρέφει στον πρωταγωνιστικό ρόλο. Η δεύτερη ταινία είχε επίσης σημαντική εμπορική επιτυχία, φτάνοντας τα 359 εκατομμύρια δολάρια σε εισπράξεις.

Μετά τις δύο αυτές ταινίες, γυρίστηκαν άλλες τρεις ταινίες της σειράς χωρίς τη συμμετοχή του Κάλκιν. Επιπλέον, το 2021, μετά την εξαγορά της 20th Century Fox από τη Disney, κυκλοφόρησε και ένα reboot της σειράς, το οποίο ήταν διαθέσιμο αποκλειστικά για streaming.

Προηγούμενες εμφανίσεις του Κάλκιν ως Κέβιν

Ο Μακόλεϊ Κάλκιν είχε ξαναφορέσει τον ρόλο του Κέβιν Μακάλιστερ και σε άλλες περιστάσεις εκτός των κινηματογραφικών ταινιών. Το 2018, εμφανίστηκε ως Κέβιν σε μια διαφήμιση της Google, αναβιώνοντας στιγμές από την κλασική ταινία για το κοινό.

Φέτος, ο ηθοποιός επανεμφανίστηκε ως Κέβιν και στη νέα χριστουγεννιάτικη καμπάνια των McDonald’s, υπενθυμίζοντας ξανά τον αγαπημένο χαρακτήρα σε εκατομμύρια θεατές.

Το όραμα του ηθοποιού για τη συνέχεια

Ήδη από το 2025, σε μια εκδήλωση για την επέτειο της ταινίας, ο Μακόλεϊ Κάλκιν είχε εκφράσει πώς φανταζόταν τη συνέχεια της ιστορίας του Κέβιν. Είχε δηλώσει χαρακτηριστικά: «Είμαι είτε χήρος είτε διαζευγμένος και μεγαλώνω ένα παιδί. Δουλεύω πολύ σκληρά, δεν του δίνω αρκετή προσοχή, εκείνο θυμώνει και κάποια στιγμή βρίσκομαι κλειδωμένος έξω από το σπίτι».

Στη δική του εκδοχή για το νέο σίκουελ, τις παγίδες τις στήνει πλέον ο γιος του Κέβιν. Με αυτό τον τρόπο, το σπίτι αποκτά έναν συμβολικό ρόλο, αντικατοπτρίζοντας τη σχέση ανάμεσα στον πατέρα και το παιδί του.

Με πληροφορίες από: Newsit