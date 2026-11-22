Ο Τάσος Νούσιας μιλά για τον ρόλο του στο «Ντέρτι» και την κόρη του

Ο Τάσος Νούσιας, σε πρόσφατη τηλεοπτική του εμφάνιση στην εκπομπή «For You» με τη Φαίη Σκορδά, άνοιξε την καρδιά του και μίλησε εκτενώς για τον απαιτητικό ρόλο του Αλέκου στη σειρά «Ντέρτι». Ο ηθοποιός περιέγραψε τις σημαντικές δυσκολίες που αντιμετώπισε προκειμένου να προσεγγίσει τον σύνθετο χαρακτήρα, ενώ παράλληλα έκανε και μια αναφορά στην κόρη του, σχολιάζοντας τη σχέση της με την επαγγελματική του πορεία.

Η εποχή που διαδραματίζεται το «Ντέρτι»

Ο Τάσος Νούσιας περιέγραψε τη σειρά «Ντέρτι» ως «τον καημό μας και το πάθος μας», δίνοντας έμφαση στην εποχή που αυτή διαδραματίζεται. Χαρακτήρισε την περίοδο αυτή ως μια εποχή «που υπήρξε ελευθερία αλλά και ασυδοσία», σκιαγραφώντας το κοινωνικό πλαίσιο του έργου.

Ο ίδιος ο ηθοποιός αναφέρθηκε στις προσωπικές του εμπειρίες από εκείνη την περίοδο, δηλώνοντας πως πήγαινε σε «μπουζούκια, σε ροκάδικα και σε πανκάδικα». Τόνισε ότι τότε υπήρχε έντονα «ο έρωτας και το φλερτ», περιγράφοντας ένα διαφορετικό τρόπο κοινωνικής αλληλεπίδρασης.

Σχολιάζοντας τις διαφορές με το σήμερα, ο Τάσος Νούσιας παρατήρησε ότι παλαιότερα «τη χυλόπιτα την έτρωγες σε πρώτο χρόνο». Αντίθετα, όπως δήλωσε, «τώρα δυστυχώς η γενιά έχει εγκλωβιστεί στο virtual reality», υπογραμμίζοντας την αλλαγή στον τρόπο των ανθρώπινων σχέσεων.

Πρόσθεσε επίσης ότι η σειρά διαθέτει «την αισθητική αυτής της εποχής» με μια «φροντιστική αισθητική». Υπογράμμισε ότι εκείνη την περίοδο «υπήρχε τότε πλουραλισμός και χρώματα», στοιχεία που αποτυπώνονται πιστά στην παραγωγή.

Η πρόκληση του ρόλου του Αλέκου

Ο Τάσος Νούσιας εξήγησε με ειλικρίνεια πόσο δύσκολο ήταν να ενσαρκώσει τον ρόλο του Αλέκου, εκφράζοντας τις αρχικές του σκέψεις κατά την ανάγνωση του σεναρίου. «Όταν διάβασα το σενάριο, σφίχτηκε το στομάχι μου και σκέφτηκα “από πού να το πιάσω;”», δήλωσε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την πολυπλοκότητα του χαρακτήρα.

Ο ηθοποιός παραδέχτηκε ότι δυσκολεύτηκε ιδιαίτερα να βρει οποιαδήποτε δικαιολογία για τις πράξεις του Αλέκου, καθώς τον θεωρεί έναν «αδικαιολόγητο» χαρακτήρα. Αυτό αποτέλεσε μια σημαντική πρόκληση στην προσπάθειά του να τον προσεγγίσει ερμηνευτικά.

Περιέγραψε μία από τις πιο ακραίες πράξεις του Αλέκου, θέτοντας το ερώτημα: «Δολοφονείς τον γιο του καλύτερου σου φίλου, τον κοιτάς στα μάτια και προσπαθείς να πεις ότι δεν τον έκανες;». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει το ηθικό δίλημμα και το βάθος του ρόλου.

Ο Τάσος Νούσιας αποκάλυψε ότι «στην πορεία της σειράς θα αποκαλυφθεί το παρελθόν του» Αλέκου. Αυτό θα εξηγήσει «γιατί έχει εγωκεντριμό, φιλοδοξία και είναι αριβίστας», δίνοντας περισσότερες διαστάσεις στην προσωπικότητα του ήρωα.

Αν και ο ίδιος αναρωτήθηκε αν αυτές οι πτυχές δικαιολογούν τις πράξεις του Αλέκου, σημείωσε πως ο χαρακτήρας «έχει σοβαρά τραύματα και αντιφάσεις μεγάλες». Αυτό υποδηλώνει μια βαθιά ψυχολογική διάσταση που ο ηθοποιός κλήθηκε να ερμηνεύσει.

Η εσωτερική σύγκρουση και οι απαιτητικές σκηνές

Ο Τάσος Νούσιας ανέφερε ότι για τους ηθοποιούς, το ενδιαφέρον σε έναν ρόλο αυξάνεται «όσο σκοτεινός είναι ένας ρόλος», καθώς αναζητούν «από που μπορείς να τον πιάσεις». Αυτή η προσέγγιση δείχνει την επιθυμία του για εμβάθυνση σε δύσκολους χαρακτήρες.

Παραδέχτηκε ότι η ερμηνεία τέτοιων ρόλων μπορεί να είναι εξαιρετικά απαιτητική, δηλώνοντας ότι σε ορισμένες σκηνές «υποφέρουμε και έχουμε αντίσταση». Αυτό αποκαλύπτει το συναισθηματικό κόστος που συνεπάγεται η ταύτιση με τόσο έντονους χαρακτήρες.

Ως μία ιδιαίτερη πρόκληση χαρακτήρισε τη σκηνή με τον Λεωνίδα στο καμαρίνι. Εκεί, ο Αλέκος έπρεπε «να τον κοιτάς στα μάτια και να του ορκίζεσαι ότι δεν θα έκανες κακό στο παιδί του», μια στιγμή υψηλής έντασης και ψυχολογικής πίεσης.

Το συναισθηματικό βάρος που προκύπτει από τέτοιες σκηνές είναι μεγάλο, όπως περιέγραψε ο ηθοποιός. «Είναι ένα φορτίο που λες πρέπει να φύγει», δήλωσε, αναδεικνύοντας την ανάγκη να αποφορτιστεί μετά την ολοκλήρωση της ερμηνείας.

Ο Τάσος Νούσιας πρόσθεσε ότι έχει «πολλές σκηνές που είναι σε φυσική σύγκρουση με εμένα», υπογραμμίζοντας την ένταση και την αντίθεση μεταξύ του ίδιου και του ρόλου του Αλέκου. Αυτό δείχνει την προσπάθεια να αποδώσει έναν χαρακτήρα που βρίσκεται μακριά από τη δική του προσωπικότητα.

Η σχέση με την κόρη του

Ο Τάσος Νούσιας μίλησε και για την κόρη του, αποκαλύπτοντας μια ενδιαφέρουσα πτυχή της σχέσης τους με την επαγγελματική του ζωή. Δήλωσε ότι «η κόρη μου δεν έχει δει τη σειρά», προσθέτοντας πως δεν γνωρίζει αν θα την παρακολουθήσει «σε δεύτερο χρόνο».

Ο ηθοποιός ανέφερε ότι στο παρελθόν, όταν η κόρη του ήταν «μικρή, με παρακολουθούσε περισσότερο». Ωστόσο, στην «τρυφερή της ηλικία δεν την άφηνα να βλέπει ρόλους μου», μια απόφαση που πήρε για να την προστατεύσει από το περιεχόμενο των έργων του.

Με πληροφορίες από: Topontiki