Ο γνωστός τραγουδιστής Γιώργος Λιβάνης βρέθηκε καλεσμένος στο vidcast «Εσύ τι μουσική ακούς;» με τον Θεολόγο Ηλιού, όπου προχώρησε σε σημαντικές αποκαλύψεις για την προσωπική και επαγγελματική του ζωή. Μίλησε ανοιχτά για τον χωρισμό του από την Ανδρομάχη, δηλώνοντας πως τα συναισθήματά του αποτυπώνονται στους στίχους του νέου του τραγουδιού, «Τελειώσαμε Λοιπόν». Επιπλέον, εξομολογήθηκε μια δύσκολη στιγμή στο παρελθόν, όταν κατέρρευσε επί σκηνής λόγω κρίσης πανικού.

Το τραγούδι που «τα λέει όλα» για τον χωρισμό

Ο Γιώργος Λιβάνης ξεκαθάρισε πως όσα νιώθει και θέλει να πει για το τέλος της σχέσης του με την Ανδρομάχη βρίσκονται εξ ολοκλήρου μέσα στους στίχους του νέου του κομματιού, το οποίο φέρει τον τίτλο «Τελειώσαμε Λοιπόν». Ο τραγουδιστής δήλωσε χαρακτηριστικά ότι το τραγούδι αυτό «τα λέει όλα» για την κατάσταση που βίωσε.

Εξήγησε ότι τη στιγμή που άκουσε το συγκεκριμένο κομμάτι, ένιωσε αμέσως πως έπρεπε να το κάνει. Ο Λιβάνης υπογράμμισε πως πολλές φορές οι τραγουδιστές εκφράζουν τα συναισθήματά τους μέσα από τα λόγια που γράφουν οι συνθέτες, βρίσκοντας σε αυτά την ιδανική διέξοδο.

Η απρόσμενη έλευση του «Τελειώσαμε Λοιπόν»

Ο συνθέτης του τραγουδιού «Τελειώσαμε Λοιπόν» είναι ο Αλέξης Σέρκος. Ο Γιώργος Λιβάνης τόνισε ότι το κομμάτι είναι τόσο πασιφανές, που δεν μπορεί ο ίδιος να το περιγράψει με λόγια, καθώς το ίδιο το τραγούδι εκφράζει πλήρως την ουσία των πραγμάτων.

Μάλιστα, ο τραγουδιστής αποκάλυψε μια ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σχετικά με το πώς έφτασε στα χέρια του το τραγούδι. Το άκουσε για πρώτη φορά μέσα στο καλοκαίρι, όταν ο Αλέξης Σέρκος επισκέφτηκε το σπίτι του και του το έβαλε να το ακούσει, χωρίς ο Λιβάνης να του έχει πει το παραμικρό για την προσωπική του κατάσταση. Ο Γιώργος Λιβάνης, χωρίς δεύτερη σκέψη, του είπε «ευχαριστώ πάρα πολύ, αυτό είναι το τραγούδι μας».

Η αγχώδης διαταραχή και η κατάρρευση στην πίστα

Στο πλαίσιο της συνέντευξης, ο Γιώργος Λιβάνης εξομολογήθηκε μια πολύ προσωπική και δύσκολη εμπειρία, αναφέροντας ότι είχε πάθει κρίση πανικού πάνω στην πίστα. Το περιστατικό αυτό συνέβη πριν από περίπου τέσσερα με πέντε χρόνια, σε μια περίοδο όπου βίωνε μια αγχώδη διαταραχή.

Εκείνη την εποχή, ο τραγουδιστής βρισκόταν σε ένα εξαιρετικά απαιτητικό tour, το οποίο περιλάμβανε 70 live εμφανίσεις. Παράλληλα, είχε και τις εμφανίσεις του στα μπουζούκια, ένας συνδυασμός που, όπως δήλωσε, τον είχε αποσυντονίσει και τον οδήγησε σε αυτή την κατάσταση.

Η βοήθεια του Νίκου Οικονομόπουλου και η κούραση

Ο Γιώργος Λιβάνης περιέγραψε τη στιγμή της κατάρρευσης, λέγοντας ότι δεν τη θυμάται και πολύ καλά. Κατέρρευσε επί σκηνής και χρειάστηκε να τον απομακρύνουν από την πίστα. Την περίοδο εκείνη, εμφανιζόταν στο πλευρό του Νίκου Οικονομόπουλου.

Ο Νίκος Οικονομόπουλος ήταν ο πρώτος άνθρωπος που θυμάται ο Λιβάνης να μπαίνει στο καμαρίνι του μετά το συμβάν, καθώς ο Οικονομόπουλος ήταν ο επόμενος που θα έβγαινε στη σκηνή. Ο Λιβάνης εξήγησε ότι ήταν πάρα πολύ κουρασμένος και η σκέψη για το αν θα τα καταφέρει ή όχι τον στρέσαρε έντονα, με αποτέλεσμα να τον βοηθήσει ο συνάδελφός του.

Η επιθυμία για οικογένεια από νεαρή ηλικία

Ο Γιώργος Λιβάνης αναφέρθηκε και στην επιθυμία του να δημιουργήσει οικογένεια, δηλώνοντας ότι αυτό ήταν κάτι που ήθελε από πολύ νεαρή ηλικία. Δήλωσε ότι δεν θεωρεί πως βιάστηκε να γίνει πατέρας.

Εξήγησε ότι έγινε πατέρας σε μικρή ηλικία, λαμβάνοντας υπόψη τα σημερινά δεδομένα, καθώς ο δικός του πατέρας τον είχε αποκτήσει όταν ήταν 23 ετών. Πάντα ένιωθε ότι ήθελε να κάνει οικογένεια, παράλληλα με την πορεία του στον χώρο της μουσικής.

Με πληροφορίες από: Enikos