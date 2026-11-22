Ο γνωστός ηθοποιός Σταύρος Νικολαΐδης προχώρησε σε μία συναισθηματική εξομολόγηση κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Μια Ελλάδα Παρέα» στο OPEN. Μίλησε ανοιχτά για τον αδικοχαμένο τραγουδιστή Γιώργο Μαζωνάκη, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη και τονίζοντας την προσωπική του σύνδεση με τον καλλιτέχνη. Παράλληλα, ο ηθοποιός αναφέρθηκε σε λεπτομέρειες της προσωπικής του ζωής, φωτίζοντας πτυχές από τα παιδικά του χρόνια, τις σχέσεις των γονιών του και την επίδραση αυτών των εμπειριών στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του.

Βαθιά θλίψη για τον Γιώργο Μαζωνάκη

Ο Σταύρος Νικολαΐδης μίλησε με έντονο συναισθηματισμό για τον Γιώργο Μαζωνάκη, δηλώνοντας ότι ο τραγουδιστής του «ξεκλείδωσε κάποιες πόρτες που τον εξέλιξαν ως άνθρωπο». Η θλίψη του ήταν τόσο μεγάλη που, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «δεν έχω κλάψει ούτε για την μητέρα μου τόσο όσο για τον Γιώργο». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει το μέγεθος του πόνου που βίωσε για την απώλεια του τραγουδιστή.

Ο ηθοποιός τόνισε πως ο Γιώργος Μαζωνάκης «είχε αποφασίσει να γίνει καλά να συνέλθει», παρά τα όσα μπορεί να συνέβαιναν «σε πείσμα κάποιων». Εξέφρασε επίσης την οργή του για την απώλεια του τραγουδιστή, λέγοντας: «Να σαπίσουν στη φυλακή. Πήγε τελείως χαμένος επειδή κάποιοι άνθρωποι αδιαφορούν για την ανθρώπινη ζωή και νοιάζονται μόνο για το χρήμα». Ο Σταύρος Νικολαΐδης πρόσθεσε ότι ο Μαζωνάκης οδηγήθηκε «εκεί που οδηγήθηκε σε αυτά τα τέρατα», χωρίς να μπορεί να πει περισσότερα για το θέμα του Γιώργου.

Οι δύσκολες αναμνήσεις από τα παιδικά χρόνια

Στην ίδια συνέντευξη, ο Σταύρος Νικολαΐδης αναφέρθηκε στα παιδικά του χρόνια, περιγράφοντας τη σχέση των γονιών του ως ποτέ καλή. «Είναι δύο άνθρωποι που ποτέ δεν θα έπρεπε να είναι μαζί», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι αναμνήσεις του από εκείνη την περίοδο περιλαμβάνουν συνεχείς καβγάδες, χωρίς ποτέ να τους θυμάται να φιλιούνται ή να αγκαλιάζονται.

Οι καβγάδες αυτοί ήταν «πολλοί έντονοι», με τον ηθοποιό να θυμάται μία στιγμή, όταν ήταν 13 ετών, που είχε πέσει στο πάτωμα και χτυπιόταν, ουρλιάζοντας «σταματήστε, σταματήστε». Παρόλο που οι γονείς του ήταν πολύ καλοί μαζί του και με τα άλλα δύο παιδιά της οικογένειας, χωρίς να υπάρξει κακοποίηση, το πρόβλημα βρισκόταν στη σχέση μεταξύ τους. Αυτή η κατάσταση δημιούργησε ένα αρνητικό πρότυπο για τον ίδιο, το οποίο ήθελε να καταπολεμήσει, επιδιώκοντας να γίνει το ακριβώς αντίθετο και να φτιάξει μία οικογένεια σαν αυτή που δεν έζησε.

Η επίδραση των βιωμάτων και τα κόμπλεξ

Οι καταστάσεις που βίωσε ο Σταύρος Νικολαΐδης στα παιδικά του χρόνια έχουν χαραχτεί βαθιά μέσα του και, όπως ο ίδιος παραδέχτηκε, δεν νομίζει ότι τις έχει αφήσει ακόμα πίσω του. Εξήγησε ότι τόσο ο ίδιος όσο και τα τρία παιδιά της οικογένειας «κουβαλάμε πολλά κόμπλεξ, κατωτερότητας πρώτα απ’ όλα». Αυτή η αίσθηση τον οδήγησε σε ένα σημείο όπου αναρωτιέται «αυτό το αξίζω;», προσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του κατά τη διάρκεια της συνέντευξης.

Το αρνητικό πρότυπο που βίωσε από τη σχέση των γονιών του τον ώθησε να επιδιώξει τη δημιουργία μιας οικογένειας που θα ήταν το ακριβώς αντίθετο από αυτό που έζησε. Η επιθυμία του να δημιουργήσει ένα περιβάλλον γεμάτο αγάπη και αρμονία αποτελεί μία προσπάθεια να ξεπεράσει τις παιδικές του αναμνήσεις και να προσφέρει στον δικό του γιο όσα ο ίδιος στερήθηκε.

Η χαρά της πατρότητας και η οικογενειακή ευτυχία

Παρά τις δύσκολες εμπειρίες του παρελθόντος, ο Σταύρος Νικολαΐδης βρήκε την ευτυχία στην προσωπική του ζωή και στην οικογένεια που δημιούργησε. Σημείωσε πως με τη σύζυγό του και τον γιο τους «θεωρεί ότι έχουν κάνει καλή δουλειά», εκφράζοντας την ικανοποίησή του για την πορεία της οικογενειακής τους ζωής. Η δημιουργία της δικής του οικογένειας φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο για τον ηθοποιό, εκπληρώνοντας την επιθυμία του για ένα διαφορετικό οικογενειακό πρότυπο.

Ο ηθοποιός μοιράστηκε επίσης τη χαρά του για την πατρότητα, αν και άργησε να γίνει πατέρας, αποκτώντας τον γιο του, Θάνο, στα 47 του χρόνια. Ανέφερε ότι θα μπορούσε να έχει άλλο ένα παιδί, αλλά «μαζί με κάτι ατυχίες που είχαμε και τέτοια», έφτασε σε αυτή την ηλικία. Η στιγμή που κράτησε τον γιο του για πρώτη φορά ήταν ιδιαίτερα συγκινητική για εκείνον, καθώς έκλαιγε και αισθανόταν σαν να είχε κερδίσει το τζόκερ, περιγράφοντας έτσι το μέγεθος της ευτυχίας που βίωσε.

Με πληροφορίες από: Topontiki