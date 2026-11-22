Η σειρά «Ντέρτι» του ΑΝΤ1 επιστρέφει με νέα επεισόδια από τη Δευτέρα 23 μέχρι την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου, στις 22:30, φέρνοντας εντάσεις, μυστικά και απρόσμενες εξελίξεις. Η Στέλλα και ο Άρης θα ζήσουν για πρώτη φορά λίγες ώρες ελεύθεροι, σαν ένα κανονικό ζευγάρι, αφήνοντας πίσω τους ό,τι τους απειλεί. Ωστόσο, η ηρεμία τους θα διακοπεί από την επιστροφή της πραγματικότητας και νέες προκλήσεις.

Η σχέση της Στέλλας με τον Άρη και η αποστολή στην Αθήνα

Η Στέλλα και ο Άρης, παρά τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν, θα βρουν την ευκαιρία να περάσουν λίγες ώρες μακριά από τους φόβους και τις απειλές που τους περιβάλλουν. Θα ζήσουν σαν ένα κανονικό ζευγάρι, απολαμβάνοντας στιγμές ηρεμίας και ελευθερίας, κάτι που τους έλειπε μέχρι τώρα. Αυτή η σύντομη ανάπαυλα, όμως, θα διακοπεί από τις απαιτήσεις της καθημερινότητας και τις υποχρεώσεις που τους περιμένουν.

Συγκεκριμένα, ο Χρήστος θα ζητήσει από τον Άρη να μεταβεί στην Αθήνα με σκοπό να εντοπίσει τους Καλαματιανούς. Ο Άρης θα δεχτεί αυτή την αποστολή, καθώς θεωρεί ότι μπορεί να τον βοηθήσει να διεισδύσει βαθύτερα στον κόσμο τους, χωρίς ωστόσο να υποψιάζεται τι πραγματικά κρύβεται πίσω από αυτή την εντομή. Την ίδια στιγμή, η Στέλλα, βρίσκοντας καταφύγιο στον Άρη, θα πάρει μια σημαντική απόφαση: δεν αντέχει άλλο να ζει υπό αυτές τις συνθήκες και θέλει να πάρει η ίδια την τύχη της στα χέρια της, κάτι που μπορεί να ανατρέψει τα πάντα.

Οι αναζητήσεις της Στέλλας και η επιστροφή στο παρελθόν

Η Στέλλα και ο Άρης θα ταξιδέψουν στην Αθήνα, αλλά για εντελώς διαφορετικούς λόγους ο καθένας. Ενώ ο Άρης θα αναζητά τους Καλαματιανούς για λογαριασμό του Χρήστου, η Στέλλα θα είναι αποφασισμένη να ανακαλύψει τι πραγματικά συνέβη στον Γιάννη. Μια πληροφορία σχετικά με τη σχέση του Γιάννη με τη Δίωξη απειλεί να κλονίσει την εμπιστοσύνη της και να γκρεμίσει όσα πίστευε μέχρι σήμερα.

Η επιστροφή της Στέλλας στο πατρικό της σπίτι στην Αθήνα και η συνάντησή της με τη Γιώτα θα αναζωπυρώσουν το βάρος που κουβαλάει από το παρελθόν. Ταυτόχρονα, αυτή η συνάντηση θα την φέρει πιο κοντά σε μια αλήθεια που έχει τη δύναμη να ανατρέψει όλα όσα γνώριζε και πίστευε μέχρι εκείνη τη στιγμή. Η επιμονή της να μάθει την αλήθεια για τον Γιάννη την οδηγεί σε μονοπάτια που θα φέρουν στην επιφάνεια κρυμμένα μυστικά.

Οι συγκρούσεις και οι νέες αρχές άλλων χαρακτήρων

Παράλληλα με τις εξελίξεις για τη Στέλλα και τον Άρη, και άλλοι χαρακτήρες της σειράς θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις δικές τους προκλήσεις. Ο Πασχάλης θα συνεχίσει να επιμένει στην αναζήτηση της αλήθειας για τον Κωστή, κάτι που θα τον οδηγήσει σε νέα σύγκρουση με τον Αλέκο. Την ίδια στιγμή, ο Λεωνίδας και ο Μιχάλης, αποφασισμένοι να φτάσουν στην άκρη του νήματος, θα λάβουν την απόφαση να συνεχίσουν την έρευνά τους μόνοι τους, ανεξάρτητα από τους άλλους.

Επιπλέον, η Ξένια θα έρθει σε μια σκληρή αντιπαράθεση με τη Στέλλα. Η Ξένια θα κατηγορήσει τη Στέλλα ότι δεν της παρέχει την απαραίτητη στήριξη στη νέα της επαγγελματική προσπάθεια. Αυτή η σύγκρουση θα τραυματίσει την ήδη εύθραυστη σχέση που είχαν αρχίσει να χτίζουν οι δύο γυναίκες, δημιουργώντας νέες εντάσεις μεταξύ τους.

Απρόσμενες εξελίξεις και αποφάσεις ζωής

Στα νέα επεισόδια, η Καίτη θα βιώσει έναν ξαφνικό και έντονο πόνο, γεγονός που θα την τρομάξει και θα οδηγήσει στη μεταφορά της στο νοσοκομείο. Μετά τον φόβο που βίωσαν για την εγκυμοσύνη, η Καίτη και ο Δήμος προσπαθούν να προσαρμοστούν στη νέα τους ζωή. Ωστόσο, οι πρώτες σοβαρές διαφορές τους αρχίζουν ήδη να κάνουν την εμφάνισή τους, δοκιμάζοντας τη σχέση τους σε αυτή τη νέα φάση.

Ταυτόχρονα, η Βούλα θα κάνει ένα σημαντικό βήμα για να αναβιώσει τα χαμένα της όνειμα. Αποφασίζει να γραφτεί ξανά στο σχολείο με σκοπό να αποκτήσει το απολυτήριό της, μια απόφαση που δείχνει την επιμονή της για ένα καλύτερο μέλλον. Κατά τη διάρκεια της επιστροφής της στα θρανία, η Βούλα θα έχει μια απρόσμενη συνάντηση με ένα πρόσωπο από το παρελθόν της, γεγονός που μπορεί να φέρει νέες εξελίξεις στη ζωή της.

Με πληροφορίες από: Newsit