Ένας διαφορετικός αγώνας διεξήχθη στην πίστα του Λας Βέγκας, λίγες ώρες πριν την επίσημη έναρξη του grand prix της Formula 1. Συνολικά 11 διάσημοι αστέρες από τον χώρο της μαγειρικής, της μουσικής, της υποκριτικής και του αθλητισμού, πήραν θέση σε ειδικά κατασκευασμένα μονοθέσια από Lego. Οι συμμετέχοντες δοκίμασαν τις οδηγικές τους ικανότητες σε αυτό το ξεχωριστό γεγονός, το οποίο προσέλκυσε το ενδιαφέρον του κοινού.

Ο ξεχωριστός αγώνας στο Λας Βέγκας

Το grand prix του Λας Βέγκας φιλοξένησε έναν ασυνήθιστο αγώνα, στον οποίο 11 διάσημοι προσωπικότητες συμμετείχαν οδηγώντας μικρά μονοθέσια από Lego. Η εκδήλωση έλαβε χώρα μερικές ώρες πριν το επίσημο grand prix της Formula 1, προσφέροντας ένα θέαμα διαφορετικό από αυτό που συνηθίζεται στις πίστες.

Οι συμμετέχοντες εκπροσώπησαν και τις 11 ομάδες της Formula 1. Μεταξύ των αστέρων που έλαβαν μέρος ήταν ο παγκοσμίου φήμης σεφ Γκόρντον Ράμσεϊ, η τραγουδίστρια LISA από το συγκρότημα BLACKPINK, ο ηθοποιός Τέρι Κρους, η γυμνάστρια Τζόρνταν Τσίλες και ο κωμικός Τζακ Γουάιτχολ. Κάθε ένας από αυτούς οδήγησε ένα μονοθέσιο Lego που είχε κατασκευαστεί ειδικά για την περίσταση.

Οι νικητές και το βάθρο

Τη νίκη στον ξεχωριστό αυτό αγώνα κατέκτησε ο Αυστραλός DJ και μουσικός παραγωγός Fisher, ο οποίος αγωνίστηκε εκπροσωπώντας την ομάδα της Red Bull. Ο Fisher κατάφερε να τερματίσει πρώτος, αναδεικνύοντας τις οδηγικές του ικανότητες στα Lego μονοθέσια.

Στη δεύτερη θέση του βάθρου βρέθηκε η γυμνάστρια Τζόρνταν Τσίλες, η οποία εκπροσώπησε την ομάδα της Haas. Την τριάδα των νικητών συμπλήρωσε η ηθοποιός Χάνα Γουάντινγκχαμ, η οποία αγωνίστηκε με τα χρώματα της Audi. Την καρό σημαία, σηματοδοτώντας το τέλος του αγώνα, κυμάτισε η Ρέι Άμι, γνωστή τραγουδίστρια και πρωταγωνίστρια της ταινίας «KPop Demon Hunters».

Τα ειδικά κατασκευασμένα μονοθέσια της Lego

Τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιήθηκαν για τον αγώνα στο Λας Βέγκας δεν ήταν συνηθισμένα παιχνίδια, αλλά ειδικές κατασκευές της εταιρίας Lego. Για τη δημιουργία αυτών των μονοθεσίων εργάστηκαν συνολικά 20 εξειδικευμένοι σχεδιαστές, μηχανικοί και κατασκευαστές, οι οποίοι αφιέρωσαν σημαντικό χρόνο και προσπάθεια.

Η διαδικασία κατασκευής απαίτησε περισσότερες από 6.400 ώρες δουλειάς, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν στο εργοστάσιο της εταιρίας που βρίσκεται στην Τσεχία. Κάθε ένα από τα μονοθέσια αποτελούνταν από έναν εντυπωσιακό αριθμό τουβλακίων Lego, ξεπερνώντας τα 28.000 τεμάχια, γεγονός που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα και τη λεπτομέρεια της κατασκευής τους.

Προηγούμενη διοργάνωση και συνεργασία

Η διοργάνωση παρόμοιων αγώνων με Lego μονοθέσια δεν αποτελεί πρωτοτυπία για τη Formula 1. Νωρίτερα μέσα στην ίδια χρονιά, ένα αντίστοιχο γεγονός είχε λάβει χώρα στο grand prix του Σίλβερστοουν. Σε εκείνον τον αγώνα, οι ίδιοι οι οδηγοί της Formula 1 είχαν αφήσει για λίγο τα κανονικά τους μονοθέσια, δοκιμάζοντας τις ικανότητές τους σε διαφορετικές συνθήκες.

Η εκδήλωση στο Λας Βέγκας εντάσσεται στο πλαίσιο της συνεργασίας της Formula 1 με την εταιρία Lego. Μέσω αυτής της συνεργασίας, η Lego παρουσίασε και τη νέα της συλλογή με την ονομασία Speed Champions, η οποία περιλαμβάνει μίνι φιγούρες που απεικονίζουν όλους τους οδηγούς του πρωταθλήματος της Formula 1.

Με πληροφορίες από: Athletiko