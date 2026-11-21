Η Άλκηστις Πρωτοψάλτη παραχώρησε συνέντευξη στον ΑΝΤ1, όπου μίλησε για την ευχάριστη έκπληξη που της επιφύλαξε το Grand Theft Auto 6. Το τραγούδι της, «Όλα αυτά που φοβάμαι», συμπεριλήφθηκε στο δημοφιλές παγκόσμιο παιχνίδι, προκαλώντας της αρχικά δυσπιστία και στη συνέχεια μεγάλη χαρά. Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια περιέγραψε αναλυτικά πώς έμαθε την είδηση και τη σημασία αυτής της διεθνούς αναγνώρισης. Η συνέντευξη δόθηκε στον Νίκο Χατζηνικολάου και προβλήθηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του ANT1, την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Η αρχική έκπληξη και η δυσπιστία

Μιλώντας για την επιτυχία που βιώνει αυτή τη στιγμή, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη περιέγραψε στον Νίκο Χατζηνικολάου το έντονο συναίσθημα που ένιωσε όταν πληροφορήθηκε την είδηση. Η αντίδρασή της ήταν άμεση και γεμάτη έκπληξη, καθώς στην αρχή δεν μπορούσε να το πιστέψει.

«Το πιο δυνατό συναίσθημα ήταν ότι στην αρχή δεν το πίστευα, νόμιζα ότι κάποιος μου κάνει πλάκα», ανέφερε χαρακτηριστικά η ίδια. Αυτή η αρχική δυσπιστία, που θύμιζε φάρσα, σύντομα μετατράπηκε σε συνειδητοποίηση της πραγματικότητας της επιτυχίας.

Η αποκάλυψη της είδησης και η συμβολή της Heaven

Η καταξιωμένη ερμηνεύτρια περιέγραψε λεπτομερώς τον τρόπο με τον οποίο έμαθε για τη συμμετοχή του τραγουδιού της στο Grand Theft Auto 6. «Ήμουν στην πρόβα στο Gazarte και μόλις γύρισα στο σπίτι δέχτηκα ένα μήνυμα», δήλωσε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, περιγράφοντας την αρχή της αποκάλυψης.

Ακολούθησε ένας «καταιγισμός μηνυμάτων», γεγονός που την έκανε να αντιληφθεί την έκταση της είδησης. Τότε συνειδητοποίησε ότι η πρόταση του CEO της Heaven, Σπύρου Σταμούλη, στην εταιρεία που έχει την ευθύνη για το παιχνίδι, είχε προκριθεί. Έτσι, το τραγούδι της «Όλα αυτά που φοβάμαι» συμπεριλήφθηκε σε αυτό το συγκλονιστικό, παγκόσμιο παιχνίδι.

Η μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας σε διεθνές πλαίσιο

Ένα από τα στοιχεία που καθιστούν αυτή την εξέλιξη ιδιαίτερα σημαντική, όπως υπογράμμισε η Άλκηστις Πρωτοψάλτη, είναι η επιλογή ενός τραγουδιού σε ελληνική γλώσσα. Η ίδια εξήγησε ότι στο παιχνίδι κυριαρχούν άλλες γλώσσες, γεγονός που αναδεικνύει την ιδιαιτερότητα της επιλογής.

«Είναι μόνο τα αγγλικά και τα ισπανικά και ξαφνικά ξεπετάγεται και ένα τραγούδι με ελληνικά», ανέφερε χαρακτηριστικά. Αυτή η απρόσμενη παρουσία της ελληνικής γλώσσας σε ένα τόσο δημοφιλές και παγκόσμιο παιχνίδι αποτελεί για την ερμηνεύτρια «ίσως το μεγαλύτερο δώρο που θα μπορούσα να σκεφτώ».

Η μεγάλη χαρά και η ανεκπλήρωτη συνειδητοποίηση

Παρά την αρχική δυσπιστία και την έκπληξη, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη δήλωσε ότι διατηρεί μια ψύχραιμη και ήρεμη στάση απέναντι στην επιτυχία. «Είμαι πολύ ψύχραιμη και πολύ κουλ, έχω χαρεί πάρα πολύ», δήλωσε, εκφράζοντας την ειλικρινή της ικανοποίηση.

Η χαρά της επεκτείνεται και στην αναγνώριση των προσπαθειών άλλων φορέων. Συγκεκριμένα, η τραγουδίστρια εξέφρασε την ικανοποίησή της «και για την προσπάθεια του Ομίλου ANT1 και για την προσπάθεια της Heaven». Η ίδια παραδέχτηκε ότι, αν και έχει χαρεί πραγματικά πάρα πολύ, δεν έχει ακόμα συνειδητοποιήσει 100% το μέγεθος και την πλήρη σημασία αυτού που συμβαίνει.

Με πληροφορίες από: Newsit