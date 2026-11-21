Η Βάσω Λασκαράκη παραχώρησε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στο περιοδικό «ΟΚ!» και στον δημοσιογράφο Νίκο Γεωργιάδη. Αφορμή για αυτή τη συζήτηση στάθηκε η επιστροφή της επιτυχημένης σειράς «Το σόι σου», στην οποία πρωταγωνιστεί η δημοφιλής ηθοποιός. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Βάσω Λασκαράκη άνοιξε την καρδιά της και αναφέρθηκε εκτενώς στην προσωπική της ζωή, φωτίζοντας πτυχές που αφορούν τη συντροφικότητα και τις προηγούμενες σχέσεις της.

Η σημασία της συντροφικότητας και οι εφήμερες σχέσεις

Η ηθοποιός εξομολογήθηκε πως για την ίδια, η συντροφικότητα αποτελεί ένα θεμελιώδες στοιχείο της καθημερινότητάς της και της ζωής της γενικότερα. Τόνισε με έμφαση ότι δεν είναι άνθρωπος που επιλέγει τις εφήμερες σχέσεις, καθώς δεν την εκφράζουν και δεν ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία της. Η Βάσω Λασκαράκη υπογράμμισε τη στάση της απέναντι στις σύντομες και επιφανειακές γνωριμίες, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν μου αρέσουν τα εφήμερα, να αναλώνομαι δεξιά και αριστερά».

Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την προσήλωσή της σε σχέσεις με βάθος και ουσία, μακριά από την επιπολαιότητα. Η ανάγκη της για σταθερότητα και ουσιαστική σύνδεση φαίνεται να καθορίζει τις επιλογές της στην προσωπική της ζωή, δίνοντας προτεραιότητα στην ποιότητα έναντι της ποσότητας των σχέσεων.

Ο χωρισμός πριν τη γνωριμία με τον Λευτέρη Σουλτάτο

Ένα από τα θέματα που συζητήθηκαν ήταν και ο χωρισμός που προηγήθηκε της γνωριμίας της με τον σημερινό της σύζυγο, Λευτέρη Σουλτάτο. Η Βάσω Λασκαράκη διευκρίνισε πως η απόφαση του χωρισμού δεν ήταν μια ξαφνική εξέλιξη, αλλά αποτέλεσμα μιας μακράς και σταδιακής διαδικασίας. Η ηθοποιός περιέγραψε πως υπήρξαν συγκεκριμένα στάδια σκέψης και συνειδητοποίησης που οδήγησαν στην τελική απόφαση.

Η ίδια εξήγησε πως τέτοιες σημαντικές αλλαγές στην προσωπική ζωή δεν συμβαίνουν εν μία νυκτί. Αντιθέτως, απαιτούν χρόνο και εσωτερική διεργασία. «Προφανώς και ο χωρισμός δεν σε βρίσκει άξαφνα μια μέρα. Υπήρχαν στάδια που διανύθηκαν με μια ηρεμία και ησυχία, αυτό που λες “τώρα τι γίνεται, τι κάνουμε;”», ανέφερε χαρακτηριστικά, περιγράφοντας την περίοδο προβληματισμού που προηγήθηκε.

Η πορεία προς την ομαλή μετάβαση

Ερωτηθείσα σχετικά με το αν μπορούν να υπάρξουν ήρεμοι και ήσυχοι χωρισμοί, η Βάσω Λασκαράκη απάντησε θετικά, βασιζόμενη στη δική της εμπειρία. Τόνισε ότι δεν είναι ρεαλιστικό να ξημερώνει μια μέρα όπου απλά κάποιος παίρνει τα πράγματά του και φεύγει. Αντίθετα, στην περίπτωσή της, υπήρξε ένα μεγάλο χρονικό διάστημα κατά το οποίο εξελίχθηκαν οι συνθήκες, γεγονός που συνέβαλε στην ομαλή και γρήγορη μετάβαση στις νέες φάσεις της ζωής της.

Η ηθοποιός συμπλήρωσε πως αυτή η μακρά περίοδος συνειδητοποίησης ήταν καθοριστική. «Στη δική μου περίπτωση υπήρξε μια βαθιά συνειδητοποίηση, γι’ αυτό μπόρεσα να προχωρήσω γρήγορα», δήλωσε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της εσωτερικής διεργασίας για την ψυχική ηρεμία και την ικανότητα να προχωρήσει κανείς μπροστά μετά από έναν χωρισμό. Η συνειδητή προσέγγιση των πραγμάτων της επέτρεψε να διαχειριστεί την κατάσταση με ψυχραιμία και να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της.

Με πληροφορίες από: Enikos