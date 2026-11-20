Οι τηλεοπτικές επιδόσεις της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου κατέγραψαν σημαντική άνοδο, σύμφωνα με τα στοιχεία τηλεθέασης. Για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, καμία εκπομπή που βρέθηκε στις διακεκριμένες θέσεις της Nielsen δεν σημείωσε τηλεθέαση κάτω του 5%. Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha διατήρησε την πρωτοκαθεδρία του στις προτιμήσεις του κοινού, με τη σειρά «Μια γυναίκα» να κατακτά την κορυφή, θυμίζοντας παλαιότερες επιτυχίες.

Σημαντική άνοδος στις επιδόσεις των εκπομπών

Η γενική εικόνα της τηλεθέασης την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου έδειξε μια σαφή και αξιοσημείωτη ανοδική τάση στις επιδόσεις των τηλεοπτικών εκπομπών. Τα στοιχεία που προέκυψαν από το ημερήσιο τηλεβαρόμετρο της Nielsen αποκάλυψαν μια ενθαρρυντική εξέλιξη για τα κανάλια. Συγκεκριμένα, για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα, δεν υπήρξε καμία εκπομπή που να βρέθηκε στις διακεκριμένες θέσεις της Nielsen και να κατέγραψε τηλεθέαση κάτω του 5%. Αυτό το γεγονός υποδηλώνει μια ευρύτερη αύξηση του ενδιαφέροντος των τηλεθεατών για το πρόγραμμα.

Η συγκεκριμένη επίδοση αποτελεί ένα σημαντικό σημείο αναφοράς για την τηλεοπτική αγορά. Ένα αντίστοιχο προηγούμενο, όπου καμία εκπομπή στις κορυφαίες θέσεις δεν έπεσε κάτω από το όριο του 5% σε καθημερινή βάση, είχε να συμβεί από τις 11 του ίδιου μήνα. Αυτή η σταθερότητα στις υψηλές επιδόσεις για δύο διαδοχικές ημέρες δείχνει μια γενικότερη ενίσχυση της τηλεθέασης, με το κοινό να παρακολουθεί με μεγαλύτερο ενδιαφέρον τις προβολές.

Ο Alpha διατηρεί την πρωτιά με την «Μια γυναίκα»

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha συνέχισε την επιτυχημένη πορεία του, διατηρώντας τα σκήπτρα της τηλεθέασης και την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου. Η σταθερή προτίμηση του κοινού προς το πρόγραμμα του Alpha οδήγησε το κανάλι στην πρώτη θέση, επιβεβαιώνοντας την κυρίαρχη θέση του στον ανταγωνιστικό χώρο της τηλεόρασης.

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει στην επιτυχία της σειράς «Μια γυναίκα», η οποία προβάλλεται από τον Alpha. Η σειρά κατάφερε να εκπλήξει ευχάριστα, σημειώνοντας τηλεθέαση που θύμισε τις παλαιότερες επιδόσεις της δημοφιλούς σειράς «Το σόι σου». Αυτή η εντυπωσιακή επίδοση οδήγησε τη «Μια γυναίκα» στην κορυφή της τηλεθέασης για την ημέρα, αναδεικνύοντάς την ως την πιο δημοφιλή επιλογή των τηλεθεατών.

Το «Deal» σταθερά ψηλά και η παρουσία του Mega

Στα αξιοσημείωτα στοιχεία της ημέρας συγκαταλέγεται η σταθερή και δυναμική παρουσία του τηλεπαιχνιδιού «Deal». Η εκπομπή διατήρησε την τρίτη θέση στις τηλεπροτιμήσεις του κοινού, γεγονός που υπογραμμίζει τη διαχρονική απήλησή της. Η παραμονή του «Deal» σε μια τόσο υψηλή θέση αποδεικνύει ότι συνεχίζει να προσελκύει ένα σημαντικό μερίδιο τηλεθεατών, παρά τον έντονο ανταγωνισμό.

Επιπλέον, το Mega είχε μια αξιοσημείωτη εκπροσώπηση στο TOP 10 των εκπομπών με τη μεγαλύτερη τηλεθέαση της Πέμπτης. Συγκεκριμένα, το κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού βρέθηκε ανάμεσα στις κορυφαίες επιλογές των τηλεθεατών, δείχνοντας την εμπιστοσύνη του κοινού στην ενημέρωση που προσφέρει. Παράλληλα, η σειρά «Νταντά της γειτονιάς» του Mega κατάφερε επίσης να εξασφαλίσει μια θέση στην πρώτη δεκάδα, ενισχύοντας την παρουσία του καναλιού στις υψηλές θέσεις της τηλεθέασης και επιβεβαιώνοντας την επιτυχία των προγραμμάτων του.

Με πληροφορίες από: Topontiki