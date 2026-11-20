Ο γνωστός δημοσιογράφος Γιώργος Κουβαράς προχώρησε στην κυκλοφορία του πρώτου του τραγουδιού, με τίτλο «Η τελευταία αγκαλιά». Το κομμάτι, το οποίο φέρει την υπογραφή του Γιάννη Σαββιδάκη σε μουσική και στίχους, παρουσιάστηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4». Ο κ. Κουβαράς μίλησε για αυτή τη νέα του καλλιτεχνική προσπάθεια, αποκαλύπτοντας λεπτομέρειες για τη δημιουργία της και την αγάπη του για τη μουσική. Η κυκλοφορία του τραγουδιού έρχεται σε μια περίοδο που ο δημοσιογράφος δοκιμάζεται και σε άλλους τομείς, έχοντας μεταβεί από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην ψυχαγωγική ζώνη της ΕΡΤ.

Η «τελευταία αγκαλιά» και η συνεργασία με τον Γιάννη Σαββιδάκη

Ο Γιώργος Κουβαράς κυκλοφόρησε το τραγούδι «Η τελευταία αγκαλιά», ένα κομμάτι που είχε πρωτοκυκλοφορήσει το 2005 από τον ταλαντούχο ερμηνευτή Γιάννη Σαββιδάκη. Η μουσική και οι στίχοι του τραγουδιού ανήκουν στον ίδιο τον Γιάννη Σαββιδάκη.

Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε πως ο Γιάννης Σαββιδάκης του έκανε αυτό το δώρο, δίνοντάς του την ευκαιρία να ερμηνεύσει το συγκεκριμένο κομμάτι. «Ο Γιάννης Σαββιδάκης μου έκανε αυτό το δώρο να μου δώσει να τραγουδήσω ένα τραγούδι, οπότε καταλαβαίνετε. Ανταποκρίθηκα», δήλωσε ο Γιώργος Κουβαράς.

Η παρουσίαση του τραγουδιού και οι δηλώσεις του δημοσιογράφου έγιναν στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2026.

Η αγάπη για το τραγούδι και η «vintage» διάθεση

Μιλώντας για την προσωπική του σχέση με το τραγούδι, ο Γιώργος Κουβαράς ανέφερε ότι η αγάπη του για τη μουσική χρονολογείται «από τότε που έχω μνήμες». Η ενασχόλησή του με το τραγούδι δεν είναι κάτι καινούργιο για τον ίδιο, αλλά μια βαθιά ριζωμένη προτίμηση.

Περιέγραψε επίσης την καλλιτεχνική του προσέγγιση ως «vintage», δηλώνοντας την προτίμησή του σε παλαιότερες μουσικές φόρμες. «Μου αρέσουν τα παλιά. Είμαι λίγο vintage. Στο τραγούδι είμαι τελείως vintage», είπε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας αυτή την ιδιαίτερη αισθητική του.

Η φιλοσοφία πίσω από τις επιλογές του Γιώργου Κουβαρά

Ο Γιώργος Κουβαράς έχει αποδείξει διαχρονικά ότι του αρέσει να δοκιμάζει όλα όσα αγαπάει, χωρίς να περιορίζεται σε ένα μόνο πεδίο. Αυτή η φιλοσοφία επεκτείνεται και στην προσωπική του ζωή, όπως δήλωσε ο ίδιος.

«Το νόημα της ζωής αυτό δεν είναι; Να κάνουμε ότι μας αρέσει. Αν μπορούμε να το κάνουμε χωρίς να ενοχλούμε δηλαδή, ελπίζω», δήλωσε ο δημοσιογράφος, αναδεικνύοντας την πεποίθησή του να ακολουθεί τα πάθη του, εφόσον δεν προκαλεί προβλήματα.

Αυτή η νέα καλλιτεχνική του κίνηση έρχεται μετά από μια σημαντική επαγγελματική μετάβαση, καθώς ο κ. Κουβαράς μετακινήθηκε από το κεντρικό δελτίο ειδήσεων στην ψυχαγωγική ζώνη της ΕΡΤ. Η επιλογή αυτή δείχνει την επιθυμία του να εξερευνά και να δοκιμάζεται σε διαφορετικούς τομείς.

Αποκαλύψεις από την πορεία του στη δημοσιογραφία

Στο πλαίσιο της συνέντευξής του στην εκπομπή «Στούντιο 4», ο Γιώργος Κουβαράς δεν περιορίστηκε μόνο στην κυκλοφορία του τραγουδιού του, αλλά έκανε και μία αποκάλυψη σχετικά με την επαγγελματική του πορεία στον χώρο της δημοσιογραφίας.

Ο δημοσιογράφος παραδέχτηκε ότι έχει ακυρώσει συνέντευξη στο παρελθόν, όταν του ζητήθηκε να αφαιρέσει κάποια ερώτηση. «Έχω ακυρώσει συνέντευξη γιατί μου είχαν ζητήσει να αφαιρέσω ερώτηση», δήλωσε ο κ. Κουβαράς, υπογραμμίζοντας την προσήλωσή του στην ανεξαρτησία της δημοσιογραφίας και την άρνησή του να συμβιβαστεί σε θέματα δεοντολογίας.

Με πληροφορίες από: Newsit