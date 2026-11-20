Η διάσημη ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους ετοιμάζεται να ντυθεί νυφούλα για δεύτερη φορά, καθώς έχει προγραμματίσει τον γάμο της με τον αγαπημένο της, Μαξ Μοράντο, αυτό το Σαββατοκύριακο, 21-22 Νοεμβρίου 2026, σύμφωνα με δημοσίευμα του TMZ. Η τελετή έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στη Νότια Καλιφόρνια. Οι λεπτομέρειες παραμένουν κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, σύμφωνα με το TMZ.

Η πορεία της σχέσης

Η σχέση της ποπ σταρ Μάιλι Σάιρους με τον μουσικό Μαξ Μοράντο μετρά περίπου πέντε χρόνια, έχοντας ξεκινήσει από το φθινόπωρο του 2021. Ο Μαξ Μοράντο είναι Αμερικανός μουσικός, ντράμερ και μουσικός παραγωγός, γνωστός κυρίως ως μέλος του ροκ συγκροτήματος Liily.

Η πρώτη τους κοινή δημόσια εμφάνιση έγινε στην επίδειξη μόδας «Love Parade» του οίκου Gucci, σηματοδοτώντας την αρχή της σχέσης τους. Έναν μήνα αργότερα, ο ντράμερ του συγκροτήματος Liily βρέθηκε στο πλευρό της τραγουδίστριας κατά τη διάρκεια του πρωτοχρονιάτικου σόου της στο Μαϊάμι. Η σχέση τους επιβεβαιώθηκε επίσημα το 2022, εδραιώνοντας την παρουσία τους ως ζευγάρι.

Ο αρραβώνας και η πρόταση γάμου

Τον Δεκέμβριο του 2025, η Μάιλι Σάιρους και ο Μαξ Μοράντο αρραβωνιάστηκαν, κάνοντας το επόμενο βήμα στη σχέση τους. Η πρόταση γάμου, όπως έχει εξομολογηθεί η ίδια η τραγουδίστρια, την ξάφνιασε εντελώς, προσθέτοντας μια προσωπική νότα στην ευχάριστη αυτή εξέλιξη.

Η δέσμευσή τους επισφραγίστηκε με τον αρραβώνα, ο οποίος ήρθε ως φυσική συνέχεια της πενταετούς πορείας τους. Η ποπ σταρ και ο μουσικός παραγωγός έχουν πλέον προγραμματίσει την τελετή του γάμου τους, η οποία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σύντομα.

Οι λεπτομέρειες της τελετής

Σύμφωνα με πληροφορίες, το ερωτευμένο ζευγάρι έχει προγραμματίσει να κάνει τον γάμο του στη Νότια Καλιφόρνια. Ωστόσο, οι λεπτομέρειες σχετικά με την τελετή παραμένουν άγνωστες στο ευρύ κοινό, καθώς θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η απόφαση να κρατηθούν οι λεπτομέρειες του γάμου ιδιωτικές υποδηλώνει την επιθυμία του ζευγαριού να γιορτάσει αυτή τη σημαντική στιγμή σε ένα πιο προσωπικό περιβάλλον. Η τοποθεσία στη Νότια Καλιφόρνια προσφέρει ένα ειδυλλιακό σκηνικό για την ένωση της ποπ σταρ και του μουσικού.

Μουσική αφιέρωση και προηγούμενος γάμος

Στο νέο της άλμπουμ, με τίτλο «Bass Persuades», η Μάιλι Σάιρους συμπεριέλαβε ένα τραγούδι με τίτλο «Let’s Get Married». Το συγκεκριμένο κομμάτι είναι αφιερωμένο στον αγαπημένο της, Μαξ Μοράντο, εκφράζοντας δημόσια τα συναισθήματά της και την προσμονή της για τον γάμο τους.

Αυτός θα είναι ο δεύτερος γάμος για την Μάιλι Σάιρους. Στο παρελθόν, υπήρξε παντρεμένη με τον ηθοποιό Λίαμ Χέμσγουορθ. Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2018, αλλά ο γάμος τους διήρκεσε μόλις επτά μήνες, καθώς χώρισαν τον Αύγουστο του 2019. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο του 2020.

Με πληροφορίες από: Newsit