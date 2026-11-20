Κάτια Δανδουλάκη: Η φοβία της για το χάσιμο του μυαλού και η στάση της απέναντι στις ρυτίδες

Η καταξιωμένη ηθοποιός Κάτια Δανδουλάκη παραχώρησε μια νέα συνέντευξη στην εκπομπή «Το πρωινό», η οποία προβλήθηκε την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης, η κυρία Δανδουλάκη αναφέρθηκε εκτενώς στη μεγαλύτερη φοβία της, που είναι το ενδεχόμενο να χάσει το μυαλό της, ενώ μίλησε ανοιχτά και για τη σχέση της με τα σημάδια του χρόνου και τις ρυτίδες. Επιπλέον, εξομολογήθηκε για την προσωπική της επιλογή της μοναχικότητας και σχολίασε τις φήμες περί επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θεατρικό σανίδι.

Η μεγάλη φοβία για το χάσιμο του μυαλού

Η Κάτια Δανδουλάκη εξομολογήθηκε πως η μεγαλύτερη φοβία της είναι το χάσιμο του μυαλού. Η ηθοποιός εξήγησε ότι αυτή η αγωνία πηγάζει από την προσωπική της εμπειρία, καθώς είχε τη μητέρα της άρρωστη πάρα πολλά χρόνια. «Με αγχώνει το χάσιμο του μυαλού, γιατί είχα τη μητέρα μου άρρωστη πάρα πολλά χρόνια και αυτό ήταν η φοβία μου η μεγάλη», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η ίδια πρόσθεσε ότι ο πόνος και η ταλαιπωρία της δημιουργούν μεγάλο άγχος. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει μια βαθιά ανθρώπινη ανησυχία, η οποία την απασχολεί έντονα. Η ηθοποιός δεν δίστασε να μοιραστεί αυτή την ευαίσθητη πτυχή της ζωής της με το κοινό.

Η στάση της απέναντι στις ρυτίδες και τη μοναδικότητα

Σχετικά με την εμφάνισή της και τα σημάδια του χρόνου, η Κάτια Δανδουλάκη ήταν σαφής. «Δεν μου αρέσει να βλέπω ρυτίδες», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι «κάνω τα πάντα εκτός απ’ το να παραμορφώνω το πρόσωπό μου». Η ηθοποιός τόνισε ότι δεν έχει κανένα ταμπού ως προς αυτό, αλλά έχει ένα συγκεκριμένο θέμα.

«Γιατί να χάσω τη μοναδικότητά μου;», αναρωτήθηκε, υπογραμμίζοντας την αξία που δίνει στην αυθεντικότητα της εμφάνισής της. Αυτή η προσέγγιση δείχνει μια ισορροπημένη στάση απέναντι στην ομορφιά και τη γήρανση, όπου η φροντίδα συνδυάζεται με τον σεβασμό στην προσωπική της ταυτότητα.

Επαγγελματικές συνεργασίες και δύσκολοι χαρακτήρες

Η Κάτια Δανδουλάκη αναφέρθηκε και σε επαγγελματικές εμπειρίες που δεν ήταν πάντα ευχάριστες. Εξομολογήθηκε ότι υπήρξαν δουλειές στις οποίες δεν πέρασε καθόλου καλά. Παρόλα αυτά, τις σεβάστηκε και περίμενε να τελειώσουν, χωρίς να ξανασυνεργαστεί ποτέ με τους συγκεκριμένους ανθρώπους.

Η ηθοποιός ευχήθηκε κάθε φορά να διαλέγει «έναν καλό ηθοποιό και καλό άνθρωπο και με εύκολο χαρακτήρα». Αναγνώρισε επίσης ότι «πολλές φορές διαλέγουμε πολύ καλούς ηθοποιούς που έχουν έναν χαρακτήρα λίγο πιο δύσκολο από άλλους και λένε “είναι πολύ καλός ηθοποιός αλλά έχει δύσκολο χαρακτήρα”», τονίζοντας τη σημασία της προσωπικότητας στις συνεργασίες.

Η επιλογή της μοναχικότητας και η σχέση της με τα social media

Ένα άλλο θέμα που άγγιξε η Κάτια Δανδουλάκη ήταν η μοναχικότητα. Δήλωσε ότι ήταν πάντα δική της αναζήτηση και ότι υπήρξε μοναχικός άνθρωπος σε όλη τη διάρκεια της ζωής της. «Δεν ήμουν ποτέ κοσμική, αλλά ήμουν άνθρωπος που ήθελε παρέα», διευκρίνισε, τονίζοντας ότι η επιλογή της ήταν συνειδητή.

Η ηθοποιός ανέφερε ότι την κυνηγούσαν για να είναι κοσμική, αλλά δεν το ήθελε καθόλου, καθώς δεν μπορεί να λειτουργήσει με πολύ κόσμο ούτε με πολλά ντεσιμπέλ. Επίσης, αποκάλυψε ότι δεν έχει Facebook ή Instagram. Εξήγησε ότι επειδή έχει εκτεθεί πάρα πολύ προς τα έξω μέσω της τηλεόρασης, του κινηματογράφου και του θεάτρου, δεν βλέπει κανέναν λόγο να ξέρει ο κόσμος τι κάνει κάθε λεπτό, πού βρίσκεται ή τι μαγειρεύει.

Σε προσωπικό επίπεδο, η Κάτια Δανδουλάκη δήλωσε πως είναι πολύ καλά και πολύ ήρεμη, ενώ πρόσθεσε ότι το σωσίβιό της για όλα τα δύσκολα ήταν οι πάρα πολύ καλοί της φίλοι.

Σχόλιο για την επιστροφή του Πέτρου Φιλιππίδη

Η Κάτια Δανδουλάκη σχολίασε και τις φήμες περί επιστροφής του Πέτρου Φιλιππίδη στο θεατρικό σανίδι. Η απάντησή της ήταν λιτή και ουδέτερη. «Καλά να κάνει», είπε, προσθέτοντας ότι «ο καθένας κάνει αυτό που πρέπει και θέλει να κάνει».

Η ηθοποιός τόνισε τη φιλοσοφία της να μην κρίνει τους άλλους, ειδικά όσο μεγαλώνει. «Όσο μεγαλώνω δε θέλω να κρίνω κανέναν», δήλωσε. «Ο καθένας κάνει αυτό που θέλει, θα τον κρίνει η ζωή, ο Θεός, η φύση», κατέληξε, εκφράζοντας μια στάση αποδοχής και μη παρέμβασης στις επιλογές των άλλων.

Με πληροφορίες από: Newsit