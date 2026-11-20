Η Miley Cyrus και ο Maxx Morando αναμένεται να ανταλλάξουν γαμήλιους όρκους αυτό το Σαββατοκύριακο, σύμφωνα με πληροφορίες που είδαν το φως της δημοσιότητας. Το ζευγάρι, που έχει απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας με τη σχέση του, θα παντρευτεί σε μια τελετή που θα λάβει χώρα στη Νότια Καλιφόρνια. Οι λεπτομέρειες γύρω από το γεγονός παραμένουν προς το παρόν κρυφές, εντείνοντας την αναμονή για το ευτυχές γεγονός.

Η αποκάλυψη του γάμου

Οι πληροφορίες για τον επικείμενο γάμο της Miley Cyrus και του Maxx Morando έγιναν γνωστές την Πέμπτη, με πηγές να δηλώνουν στο TMZ ότι οι δύο μουσικοί βρίσκονται σε πυρετώδεις προετοιμασίες. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για αυτό το Σαββατοκύριακο, με τον τόπο διεξαγωγής να είναι η Νότια Καλιφόρνια.

Παρά τις πληροφορίες για τον γάμο, οι περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την τελετή και τις προετοιμασίες παραμένουν «κρυφές», όπως αναφέρουν τα μέσα. Αυτή η εξέλιξη έρχεται μήνες μετά από έναν υπαινιγμό που είχε γίνει από τη μητέρα της Cyrus, Tish, ο οποίος είχε δημιουργήσει ερωτηματικά για το αν το ζευγάρι είχε ήδη παντρευτεί.

Ο υπαινιγμός της μητέρας της Miley

Ο συγκεκριμένος υπαινιγμός από τη μητέρα της Miley Cyrus, Tish, είχε λάβει χώρα τον Μάιο, κατά τη διάρκεια της τελετής της τραγουδίστριας στο Hollywood Walk of Fame. Σύμφωνα με δημοσίευμα της Daily Mail, η 33χρονη τραγουδίστρια του “Flowers” πόζαρε για φωτογραφίες μαζί με την Tish και τη μικρότερη αδερφή της, Brandi Cyrus.

Κατά τη διάρκεια αυτής της στιγμής, η Tish φέρεται να είπε: «Θα φέρουμε τον σύζυγο». Αυτή η δήλωση είχε προκαλέσει συζητήσεις και είχε αφήσει ανοιχτό το ενδεχόμενο το ζευγάρι να είχε ήδη παντρευτεί κρυφά, αν και οι τωρινές πληροφορίες κάνουν λόγο για επικείμενο γάμο αυτό το Σαββατοκύριακο.

Η γνωριμία και η κοινή πορεία

Η γνωριμία της Miley Cyrus με τον Maxx Morando έγινε μέσα από ένα ραντεβού στα τυφλά, όπως είχε αποκαλύψει η ίδια η τραγουδίστρια σε συνέντευξή της στη Vogue το 2023. Από τότε, η σχέση τους εξελίχθηκε, φτάνοντας στο σημείο του επικείμενου γάμου.

Το ζευγάρι έχει πραγματοποιήσει και κοινές εμφανίσεις στη σκηνή. Τον περασμένο μήνα, η Miley και ο Morando ερμήνευσαν μαζί το νέο της κομμάτι «Let’s Get Married» στο Hollywood Bowl, μια εμφάνιση που είχε συζητηθεί αρκετά και είχε ενισχύσει τις φήμες για την εξέλιξη της σχέσης τους.

Η δημοσιοποίηση της σχέσης

Η σχέση της Miley Cyrus και του Maxx Morando δημοσιοποιήθηκε για πρώτη φορά τον Νοέμβριο του 2021. Τότε, το ζευγάρι είχε μοιραστεί μια κοινή φωτογραφία στον προσωπικό λογαριασμό της τραγουδίστριας στο Instagram, κατά τη διάρκεια μιας εκδήλωσης της Gucci.

Έναν μήνα αργότερα, τον Δεκέμβριο του 2021, οι δύο τους εθεάθησαν ξανά μαζί. Συγκεκριμένα, παρευρέθηκαν στο «Miley’s New Year’s Eve Party» που διοργανώθηκε στο Μαϊάμι, επιβεβαιώνοντας έτσι τη σχέση τους και καθιστώντας την επίσημη στα μάτια του κοινού και των μέσων ενημέρωσης. Η πορεία τους από τότε οδήγησε στον επικείμενο γάμο τους.

Με πληροφορίες από: Topontiki