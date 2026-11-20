Η Νατάσσα Μποφίλιου επιστρέφει στη δισκογραφία με το νέο της τραγούδι «Μη Με Κρίνεις», το οποίο φέρει ένα δυνατό μήνυμα για τη διαφορετικότητα και την αποδοχή. Το κομμάτι αποτελεί καρπό της συνεργασίας της με τον Θέμη Καραμουρατίδη και τον Γεράσιμο Ευαγγελάτο, την επιτυχημένη τριάδα της σύγχρονης ελληνικής μουσικής. Η νέα κυκλοφορία, η οποία διατίθεται από την Cut Records, έρχεται λίγο πριν την παρουσίαση του νέου τους album και σηματοδοτεί την έναρξη των ζωντανών τους εμφανίσεων.

Το μήνυμα της αποδοχής και της κατανόησης

Το «Μη Με Κρίνεις» είναι ένα τραγούδι που εμβαθύνει στις διαφορετικές διαδρομές των ανθρώπων, τονίζοντας την ανάγκη για κατανόηση και αποδοχή. Μέσα από τους στίχους του, υπενθυμίζεται πως το πιο σημαντικό είναι ο κάθε άνθρωπος να μπορεί να είναι ο εαυτός του, χωρίς να χρειάζεται να απολογείται ή να κρίνεται για τις επιλογές και την ύπαρξή του.

Οι στίχοι του Γεράσιμου Ευαγγελάτου θέτουν προβληματισμούς όπως «Μη με κρίνεις αν κοιμάσαι ασφαλής μ’ ένα σώμα αγκαλιά σου» ή «Μη με κρίνεις άμα έχεις βρει ένα στόμα δυο κουβέντες να ’χει να σου πει». Το τραγούδι αναδεικνύει πόσο εύκολο είναι «το δικό σου το μαζί με τους άλλους να συγκρίνεις», προτρέποντας τον ακροατή να μείνει «μόνος δυο λεπτά» για να νιώσει «ποια ανόμοια συγκρίνεις», υπογραμμίζοντας την αξία της ενσυναίσθησης.

Η δημιουργική ταυτότητα και ο ήχος

Στο «Μη Με Κρίνεις», η βαθιά συναισθηματική και δυναμική ερμηνεία της Νατάσσας Μποφίλιου συναντά τον ιδιαίτερο στιχουργικό κόσμο του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Το αποτέλεσμα συμπληρώνεται από ένα πολυεπίπεδο ηχητικό τοπίο που έχει δημιουργήσει ο Θέμης Καραμουρατίδης, ο οποίος υπογράφει τη μουσική και την ενορχήστρωση του κομματιού.

Η ενορχήστρωση περιλαμβάνει μια πλούσια παλέτα οργάνων, όπως πιάνο, τύμπανα, κιθάρες, μπαγλαμά, τζουρά, ακορντεόν και λαούτο, προσδίδοντας στο τραγούδι έναν ξεχωριστό και αναγνωρίσιμο ήχο. Ο Θέμης Καραμουρατίδης επιμελήθηκε το πιάνο και τα πλήκτρα, ενώ στην εκτέλεση συμμετείχαν οι Μανώλης Γιαννίκιος στα τύμπανα, Γιώργος Μπουλντής στο μπάσο, Γιώργος Καρδιανός στην ακουστική και ηλεκτρική κιθάρα, Γιάννης Δάφνος στον μπαγλαμά και το ακορντεόν, και Νίκος Κατσίκης σε τζούρα, μπαγλαμά, ισπανικό λαούτο και λαούτο.

Οι συντελεστές της παραγωγής

Την ηχογράφηση, τη μίξη και το mastering του τραγουδιού ανέλαβε ο Γιάννης Παξεβάνης στο Studio Subway, με πρόσθετο editing από τον Βαγγέλη Σαπουνά. Το cover artwork και τον σχεδιασμό επιμελήθηκε η Σέβη Κυπριώτη, προσδίδοντας την οπτική ταυτότητα στο νέο single. Η παραγωγή ανήκει στην Cut Records, με διεύθυνση παραγωγής από τον Χρήστο Κορτσέλη.

Επόμενα βήματα: Νέο album και ζωντανές εμφανίσεις

Το «Μη Με Κρίνεις» έρχεται να διαδεχθεί το πολυαγαπημένο «Όλα Τέλεια», προετοιμάζοντας το έδαφος για την κυκλοφορία του νέου album της Νατάσσας Μποφίλιου, του Θέμη Καραμουρατίδη και του Γεράσιμου Ευαγγελάτου. Η τριάδα, παράλληλα με τη νέα δισκογραφική δουλειά, ετοιμάζεται για μια σειρά ζωντανών εμφανίσεων.

Οι εμφανίσεις θα πραγματοποιηθούν στο «Άλσος λάιβ», υπό τον τίτλο «Άκου Να Δεις!», με την πρεμιέρα να έχει οριστεί για την Παρασκευή 11 Δεκεμβρίου. Το νέο τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε όλες τις streaming υπηρεσίες, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να το ακούσει πριν τις επερχόμενες συναυλίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta