Η Μπο Ντέρεκ έκλεισε τα 70 και λέει «όχι» στο λίφτινγκ: «Η ζωή στο ράντσο με κρατάει σε φόρμα»

Η Μπο Ντέρεκ, ηθοποιός που άφησε εποχή με την παρουσία της στη μεγάλη οθόνη, γιόρτασε σήμερα, 20 Νοεμβρίου 2026, τα 70ά της γενέθλια. Παραμένοντας πιστή στις αρχές της, δηλώνει «όχι» στο λίφτινγκ και στην εντατική γυμναστική, αποκαλύπτοντας τον τρόπο που διατηρεί την ομορφιά και τη φόρμα της.

Η θρυλική ταινία «10» και η πορεία της

Η Μπο Ντέρεκ έγινε ευρέως γνωστή το 1979, χάρη στην πρωταγωνιστική της συμμετοχή στη ρομαντική κωμωδία «10». Η εικόνα της με το υπέροχο ολόσωμο μαγιό και τα χαρακτηριστικά κοτσιδάκια στα μαλλιά της, όχι μόνο άφησε εποχή, αλλά η αφίσα της ταινίας έγινε ανάρπαστη, εκτοξεύοντας τη φήμη της.

Μετά την επιτυχία του «10», η καριέρα της Ντέρεκ συνεχίστηκε με άλλες αξιόλογες ταινίες. Το 1981 πρωταγωνίστησε στο «Tarzan, the Ape Man», ενώ το 1984 την είδαμε στην ταινία «Bolero». Σχεδόν πέντε δεκαετίες μετά την πρώτη της μεγάλης επιτυχίας, η ηθοποιός θυμάται ακόμα τα αντιφατικά σχόλια που δεχόταν για την εμφάνισή της.

Η ζωή στο ράντσο της Σάντα Μπάρμπαρα

Σήμερα, η Μπο Ντέρεκ ζει με τον σύζυγό της, Τζον Κόρμπετ, σε ένα ράντσο στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα. Εκεί, μακριά από τους ρυθμούς της πόλης, βρίσκει καθημερινά ευκαιρίες για κίνηση, κάτι που η ίδια θεωρεί κλειδί για τη διατήρηση της φυσικής της κατάστασης.

Όπως έχει δηλώσει η ίδια, «μισεί τη γυμναστική» και είναι «πολύ καλή στο να βρίσκει δικαιολογίες για να την αποφεύγει». Ωστόσο, η ζωή στο ράντσο προσφέρει από μόνη της μια φυσική μορφή άσκησης. Τα ζώα, ο κήπος και οι καθημερινές εργασίες του σπιτιού την κρατούν διαρκώς σε κίνηση. «Η ζωή στο ράντσο σε κρατάει σε φόρμα. Ακόμη και το καθάρισμα του σπιτιού μπορεί να γίνει εξαιρετική προπόνηση», έχει εξηγήσει. Η μοναδική εξαίρεση στο πρόγραμμά της είναι το κολύμπι, το οποίο εντάσσει τρεις φορές την εβδομάδα.

Η στάση της απέναντι στην αισθητική επέμβαση

Η Μπο Ντέρεκ έχει εκφράσει ανοιχτά την άρνησή της να υποβληθεί σε αισθητικές επεμβάσεις, όπως το λίφτινγκ. «Από τη μία με επαινούν που δεν έχω κάνει λίφτινγκ κι από την άλλη λένε: “Θεέ μου, γιατί δεν κάνει κάτι;”», έχει πει, σχολιάζοντας τα αντικρουόμενα σχόλια που δέχεται για την εμφάνισή της. Η ίδια, όμως, αποκλείει εντελώς το ενδεχόμενο μιας τέτοιας επέμβασης, επιλέγοντας να στρέφει την προσοχή της σε πράγματα που πραγματικά την ενδιαφέρουν.

Παρόλο που τα χρόνια που πέρασε κάνοντας σερφ και ιστιοπλοΐα έχουν αφήσει τα σημάδια τους στο δέρμα της, όπως η ίδια αναφέρει, η καθημερινή της ρουτίνα περιλαμβάνει την εφαρμογή αντηλιακού προσώπου, στο οποίο προσθέτει μια μικρή ποσότητα μέικ απ. Αυτή είναι η απλή προσέγγισή της στην περιποίηση του δέρματος.

Διατροφικές συνήθειες και καθημερινότητα

Όσον αφορά τη διατροφή της, η Μπο Ντέρεκ ξεκινά την ημέρα της με βρώμη ή βραστά αυγά, αν και έχει μια ιδιαίτερη αδυναμία στις τηγανίτες. Το μεσημέρι, οι επιλογές της περιλαμβάνουν όσπρια, δημητριακά και ξηρούς καρπούς, διατηρώντας μια ισορροπημένη προσέγγιση.

Το βράδυ, απολαμβάνει σπιτικό φαγητό παρέα με τον σύζυγό της, Τζον Κόρμπετ. Το γεύμα της ολοκληρώνεται πάντα με ένα κομμάτι μαύρης σοκολάτας, μια μικρή απόλαυση που εντάσσεται στην καθημερινότητά της.

Η γνωριμία με τον Τζον Κόρμπετ

Η ιστορία αγάπης της Μπο Ντέρεκ με τον Τζον Κόρμπετ ξεκίνησε το 2002. Ο Κόρμπετ αναζητούσε τότε συνοδό για ένα πάρτι των Όσκαρ και ο ατζέντης του τον έφερε σε επαφή με την Ντέρεκ. Η συνάντηση αυτή αποδείχθηκε καθοριστική για τη ζωή της ηθοποιού.

Τέσσερα χρόνια πριν από αυτή τη γνωριμία, η Ντέρεκ είχε βιώσει την απώλεια του πρώτου της συζύγου, Τζον Ντέρεκ, και πίστευε πως δύσκολα θα ερωτευόταν ξανά. Ωστόσο, από την πρώτη στιγμή της συνάντησης με τον Κόρμπετ, ένιωσε μια έντονη έλξη και οικειότητα. «Με κάνει να γελάω συνέχεια. Είναι γεμάτος ζωή, γεμάτος χαρά», έχει δηλώσει η ίδια για τον σύντροφό της, περιγράφοντας τη σχέση τους.

Με πληροφορίες από: Newsit