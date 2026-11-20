Η γνωστή και καταξιωμένη ηθοποιός Μαρία Ναυπλιώτου ανακοίνωσε την απόφασή της να απέχει για ένα μικρό χρονικό διάστημα από το θέατρο. Ο λόγος αυτής της προσωρινής αποχώρησης είναι η ανάγκη της να ξεκουραστεί και να αναπληρώσει τις δυνάμεις της. Στο πλαίσιο αυτού του διαλείμματος, η ηθοποιός σχεδιάζει ένα μακρινό ταξίδι στη Βραζιλία, το οποίο αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο. Οι αποκαλύψεις αυτές έγιναν κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026.

Η απόφαση για αποχή από το θέατρο

Η Μαρία Ναυπλιώτου, μία από τις πιο ταλαντούχες ηθοποιούς της γενιάς της, βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Χαμογέλα και πάλι» και είχε μία ενδιαφέρουσα συζήτηση με τη Σίσσυ Χρηστίδου. Εκεί, μοιράστηκε την προσωπική της απόφαση να μείνει εκτός θεατρικού σανιδιού για ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Η ίδια εξήγησε ότι αυτή η κίνηση γίνεται προκειμένου να φορτίσει τις «μπαταρίες» της και να ξεκουραστεί από τους εντατικούς ρυθμούς της δουλειάς. Παράλληλα με την αποχή της από το θέατρο, η γνωστή καλλιτέχνιδα ετοιμάζει και ένα μεγάλο ταξίδι σε μακρινό προορισμό.

Το ταξίδι στη Βραζιλία

Στο πλαίσιο της ανάγκης της για ξεκούραση και αναπλήρωση δυνάμεων, η Μαρία Ναυπλιώτου σχεδιάζει ένα μεγάλο ταξίδι. Ο προορισμός που έχει επιλέξει είναι η Βραζιλία, ένα ταξίδι που αναμένεται να πραγματοποιηθεί τον Ιανουάριο.

Αυτό το ταξίδι αποτελεί μέρος του σχεδιασμού της να αποστασιοποιηθεί για λίγο από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και να αφιερώσει χρόνο στην προσωπική της αναζωογόνηση, μακριά από τους ρυθμούς της καθημερινότητας και του θεάτρου.

Ο ρόλος της στη «Σύγκρουση» του MEGA

Παρά την απόφασή της για προσωρινή αποχή από το θέατρο, η Μαρία Ναυπλιώτου πρωταγωνιστεί φέτος τον χειμώνα στο δικαστικό θρίλερ του MEGA, με τίτλο «Η σύγκρουση». Η ηθοποιός αποκάλυψε λεπτομέρειες για τον ρόλο που υποδύεται στη σειρά.

Συγκεκριμένα, δήλωσε ότι ενσαρκώνει μία τραγική μητέρα, η οποία έχει χάσει το παιδί της κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες. Η ηρωίδα της υποψιάζεται κάποια πράγματα, αλλά δεν μπορεί να τα αποδείξει, και προσπαθεί με κάθε τρόπο να φέρει στο φως την αλήθεια. Η ηθοποιός τόνισε ότι το να χάσει ένας άνθρωπος το παιδί του είναι το χειρότερο και πιο άγριο πράγμα που μπορεί να του συμβεί, χαρακτηρίζοντας την κατάσταση ως μία τραγωδία.

Η Μαρία Ναυπλιώτου εξέφρασε τον θαυμασμό της για το σενάριο της σειράς, λέγοντας: «Το σενάριο είναι τόσο καλογραμμένο που ο ρόλος είχε κάτι το πυρηνικό, το οποίο αισθάνθηκα ότι θα μπορούσα να, να φτιάξω κάτι μέσα από αυτό». Πρόσθεσε επίσης ότι οι συντελεστές της παραγωγής είναι όλοι καταπληκτικοί, από τον σκηνοθέτη και τον διευθυντή φωτογραφίας, μέχρι το συνεργείο και τους ηθοποιούς, οι οποίοι είναι αφοσιωμένοι στην τέχνη τους και την εκτελούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.

Εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και η σκηνή με την Κάτια Γκουλιώνη

Σχετικά με την πλοκή του δικαστικού θρίλερ, η ηθοποιός υπογράμμισε ότι οι χαρακτήρες της σειράς έχουν εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και προσπαθούν να αποδείξουν τα γεγονότα μέσα από έννομες διαδικασίες. «Δηλαδή δεν πιάνει κάποιος τα πράγματα στα χέρια του. Να κάνει κάτι δηλαδή για να έχει το επιθυμητό αποτέλεσμα», διευκρίνισε η ίδια.

Η Μαρία Ναυπλιώτου επεσήμανε ότι η γυναίκα που υποδύεται, λόγω της στενής σχέσης της με το παιδί της, γνωρίζει κάποια πράγματα και ψάχνει τη δικαίωση μέσα από αυτόν τον δρόμο. Μετά την προβολή ενός αποσπάσματος από το νέο επεισόδιο της σειράς, που θα προβληθεί την Κυριακή, η ηθοποιός εξομολογήθηκε τη συγκίνησή της.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στην Κάτια Γκουλιώνη, την οποία εκτιμά, θαυμάζει και αγαπά απεριόριστα, χαρακτηρίζοντάς την ως ένα πολύ σπάνιο πλάσμα. «Και εγώ όταν το βλέπω συγκινούμαι ξανά και ταράζομαι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο το θέμα αυτό», είπε η Μαρία Ναυπλιώτου, τονίζοντας ότι κάθε σκηνή του ρόλου της είναι ιδιαίτερα απαιτητική και δύσκολη.

Με πληροφορίες από: Newsit