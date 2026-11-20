Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις γύρω από τη διοργάνωση του φετινού «Sing for Greece», του σόου που θα αναδείξει τον εκπρόσωπο της χώρας μας στον ερχόμενο Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision για το 2027. Ο Γιώργος Καπουτζίδης αποφάσισε να μην αναλάβει τη συγκεκριμένη διαδικασία, ενώ στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης έχουν ήδη προσεγγίσει τον Νίκο Μουτσινά για την παρουσίαση, με τον ίδιο να δείχνει ενδιαφέρον για συζήτηση.

Η απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη

Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες, ο επιτυχημένος σεναριογράφος, παρουσιαστής και ηθοποιός, Γιώργος Καπουτζίδης, ανακοίνωσε σε στελέχη της ΕΡΤ την απόφασή του να μην σχεδιάσει και να παρουσιάσει το φετινό «Sing for Greece». Η απόφαση αυτή έχει κοινοποιηθεί στη διοίκηση της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης, καθώς και στη Μαρία Κοζάκου, η οποία πέρυσι ήταν η υπεύθυνη της ΕΡΤ για τον μουσικό διαγωνισμό της Eurovision και αποτελούσε το δίδυμο του Καπουτζίδη σε προηγούμενες διοργανώσεις.

Παρά το γεγονός ότι η απόφαση του Γιώργου Καπουτζίδη φαίνεται ειλημμένη, τα στελέχη της ΕΡΤ δεν έχουν εγκαταλείψει τις προσπάθειες. Καταβάλλουν εντατικές προσπάθειες προκειμένου να τον μεταπείσουν, ζητώντας του να επανεξετάσει τη στάση του. Η κίνηση αυτή υπογραμμίζει την αναγνώριση της δυναμικής και της πολύτιμης εμπειρίας του Καπουτζίδη στον χώρο.

Έντονος προβληματισμός στο Ραδιομέγαρο

Μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις του Γιώργου Καπουτζίδη και της Μαρίας Κοζάκου, αλλά και του Φωκά Ευαγγελινού, ο οποίος είχε την καλλιτεχνική επιμέλεια, επικρατεί έντονος προβληματισμός στο Ραδιομέγαρο της Αγίας Παρασκευής. Οι υπεύθυνοι της ΕΡΤ έχουν ήδη ενεργοποιηθεί, αναζητώντας άμεσα το «Plan B» για την κάλυψη των κενών που δημιουργούνται.

Η διπλή απουσία της Μαρίας Κοζάκου και του Γιώργου Καπουτζίδη, οι οποίοι ήταν οι δύο βασικοί διοργανωτές του περσινού «Sing for Greece», δημιουργεί νέα δεδομένα και αυξημένες ανησυχίες για το τελικό αποτέλεσμα της φετινής διοργάνωσης. Το στοίχημα για την ΕΡΤ φέτος μοιάζει πιο απαιτητικό από ποτέ, καθώς καλείται να διαχειριστεί τις αλλαγές αυτές και να εξασφαλίσει την επιτυχία του σόου.

Η προσέγγιση στον Νίκο Μουτσινά

Στο πλαίσιο της αναζήτησης εναλλακτικών λύσεων, έχει ήδη γίνει μια πρώτη, ανεπίσημη και φιλική, κρούση στον Νίκο Μουτσινά. Στελέχη της δημόσιας τηλεόρασης βολιδοσκόπησαν τις προθέσεις του παρουσιαστή σχετικά με την ανάληψη της παρουσίασης του «Sing for Greece».

Το σημαντικό από αυτή την αρχική προσέγγιση είναι ότι ο Νίκος Μουτσινάς δεν απέρριψε την πρόταση. Αντιθέτως, εμφανίστηκε διατεθειμένος να συζητήσει πιο συγκεκριμένα το ενδεχόμενο συνεργασίας. Αυτό το γεγονός κρατά το συγκεκριμένο «Plan B» ζωντανό και στο τραπέζι των προετοιμασιών για την ΕΡΤ.

Το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα

Παράλληλα με την προσέγγιση στον Νίκο Μουτσινά, στο τραπέζι των συζητήσεων βρίσκεται δυνατά και το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα. Η παρουσία της στην περυσινή διαδικασία για τη Eurovision έχει ενισχύσει τη θέση της, με πολλούς να τη θεωρούν δικαιολογημένα μια εξαιρετική επιλογή για τις απαιτήσεις ενός τέτοιου τηλεοπτικού σόου.

Μάλιστα, υπάρχουν σκέψεις που «παντρεύουν» το όνομα της Μπέττυς Μαγγίρα με αυτό του Νίκου Μουτσινά, τουλάχιστον για την παρουσίαση του «Sing for Greece». Η πιθανή συνεργασία των δύο παρουσιαστών θα μπορούσε να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα λύση για τη δημόσια τηλεόραση, προσφέροντας ένα δυναμικό δίδυμο για το σόου.

Νέα δεδομένα και η μεταφορά στη Θεσσαλονίκη

Πέρα από τις αλλαγές στο πρόσωπο των παρουσιαστών και των συντελεστών, η διοίκηση της ΕΡΤ έχει λάβει μια ακόμα σημαντική απόφαση που δημιουργεί νέα δεδομένα. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε η μεταφορά της φετινής διοργάνωσης του «Sing for Greece» εκτός Αθηνών.

Η πόλη που θα φιλοξενήσει το σόου είναι η Θεσσαλονίκη. Αυτή η αλλαγή τοποθεσίας, σε συνδυασμό με τις αποχωρήσεις των βασικών διοργανωτών, προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο πρόκλησης για την ΕΡΤ, καθώς καλείται να διαχειριστεί ένα σύνολο νέων συνθηκών για την επιτυχή διεξαγωγή του διαγωνισμού.

Με πληροφορίες από: Newsit