Η Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφορεί το «2100» σε κασέτα και CD μετά τη χρυσή ψηφιακή πορεία

Η Κατερίνα Λιόλιου κυκλοφορεί το νέο της άλμπουμ με τίτλο «2100» σε φυσική μορφή, διαθέσιμο πλέον σε κασέτα και CD. Αυτή η κυκλοφορία έρχεται λίγο μετά την ψηφιακή του διάθεση στις streaming υπηρεσίες, όπου το άλμπουμ σημείωσε άμεση επιτυχία, κατακτώντας τη χρυσή διάκριση σε ψηφιακές πωλήσεις μέσα σε μόλις εννέα ημέρες. Η δυναμική του «2100» αποτυπώθηκε από την πρώτη κιόλας μέρα της ψηφιακής του κυκλοφορίας, με ισχυρή παρουσία σε διάφορες πλατφόρμες.

Η επιτυχία του «2100» στις ψηφιακές πλατφόρμες

Το άλμπουμ «2100», που κυκλοφορεί από την Panik Platinum, έγινε χρυσό σε ψηφιακές πωλήσεις μέσα σε μόλις εννέα ημέρες από την κυκλοφορία του. Η εντυπωσιακή αυτή επίδοση επιβεβαιώνεται από τα περισσότερα από 59 εκατομμύρια streaming points που ξεπέρασε το άλμπουμ στο ίδιο χρονικό διάστημα. Η άμεση απήχηση του δίσκου στις ψηφιακές υπηρεσίες και τα charts ήταν εμφανής από την πρώτη στιγμή.

Η παρουσία του «2100» ήταν ιδιαίτερα ισχυρή και στο YouTube, όπου οκτώ τραγούδια του βρέθηκαν στο Top 20 των trending videos, φτάνοντας μάλιστα έως και την πρώτη θέση της κατάταξης. Παράλληλα, το άλμπουμ κατέκτησε την πρώτη θέση στο Top 200 Album Chart του Apple Music, αναδεικνύοντας την ευρεία αποδοχή του από το κοινό.

Η φυσική κυκλοφορία σε κασέτα και CD

Μετά την ψηφιακή του επιτυχία, το «2100» είναι πλέον διαθέσιμο και σε φυσική μορφή, σε όλα τα καταστήματα και μέσω του eshop της Panik. Η κυκλοφορία σε CD προσφέρει στους ακροατές τη δυνατότητα να αποκτήσουν τον δίσκο σε μια παραδοσιακή μορφή, ενισχύοντας την εμπειρία ακρόασης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η διάθεση του άλμπουμ και σε κασέτα, ένα format που αποτελεί μία από τις ελάχιστες ελληνικές δισκογραφικές κυκλοφορίες που διατίθενται σε αυτή τη μορφή. Αυτή η κίνηση προσδίδει μια ξεχωριστή νότα στην κυκλοφορία του «2100», απευθυνόμενη ενδεχομένως σε συλλέκτες ή σε όσους αναζητούν μια πιο νοσταλγική εμπειρία.

Η απήχηση στα social media και οι επιτυχίες του άλμπουμ

Το αποτύπωμα του «2100» στα social media είναι εξίσου έντονο, καθώς τα τραγούδια του συγκεντρώνουν δεκάδες χιλιάδες video creations στην πλατφόρμα του TikTok. Παράλληλα, κυριαρχούν σε posts και stories στο Instagram, γεγονός που υπογραμμίζει τη μεγάλη απήχηση της Κατερίνας Λιόλιου και του νέου της έργου στο νεανικό κοινό και όχι μόνο.

Από το άλμπουμ ξεχωρίζουν πολλά κομμάτια που έχουν ήδη γίνει μεγάλες επιτυχίες. Μεταξύ αυτών είναι τα «Παγκόσμια Μέρα Του Ψεύτη», «Λογαριασμός» και «Σου Έλειψα Ή Όχι;». Επίσης, κομμάτια όπως τα «Δεν Έχει Να Πάει Πουθενά», «Άντρας Εγώ», «Φαρμακείο Ανοικτό», το ομώνυμο «2100», «Αλεξίπτωτα» και «Σε Κάθε Ζευγάρι» έχουν κερδίσει τις προτιμήσεις του κοινού, επιβεβαιώνοντας τη συνολική επιτυχία του δίσκου.

Συνεργασίες και ζωντανές εμφανίσεις

Στο άλμπουμ «2100» περιλαμβάνεται και ένα ντουέτο με τον Σάκη Ρουβά, με τίτλο «Μ’ Αγαπάς Ή Σου Πέρασε;». Αυτή η συνεργασία προσθέτει ένα ακόμα δυνατό σημείο στον δίσκο, συνδυάζοντας τις φωνές δύο αγαπημένων καλλιτεχνών.

Την ίδια περίοδο, η Κατερίνα Λιόλιου συνεχίζει τις επιτυχημένες ζωντανές της εμφανίσεις. Συγκεκριμένα, εμφανίζεται μαζί με τον Σάκη Ρουβά στο νυχτερινό κέντρο «Έναστρον», όπου το σχήμα τους αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή της φετινής σεζόν. Οι εμφανίσεις αυτές συμπληρώνουν την κυκλοφορία του νέου της άλμπουμ, προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να απολαύσει τα νέα τραγούδια ζωντανά.

Προηγούμενες δισκογραφικές επιτυχίες

Η κυκλοφορία του «2100» και η άμεση επιτυχία του προσθέτουν ένα ακόμα σημαντικό ορόσημο στην ήδη πολυεπιτυχημένη δισκογραφική πορεία της Κατερίνας Λιόλιου. Η καλλιτέχνιδα έχει στο ενεργητικό της και άλλες σημαντικές διακρίσεις, όπως το διπλά πλατινένιο άλμπουμ «Το Δικό Μου DNA».

Επιπλέον, η δισκογραφία της περιλαμβάνει και το πλατινένιο άλμπουμ «1994», αναδεικνύοντας μια σταθερή πορεία επιτυχιών και την καθιέρωσή της στον χώρο της ελληνικής μουσικής. Το «2100» έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω αυτή την επιτυχημένη διαδρομή, με τις νέες του διακρίσεις σε ψηφιακές πωλήσεις και streaming.

Με πληροφορίες από: Newsit, Gazzetta