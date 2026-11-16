Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στην κορυφή του box office με το «Ebenezer»

Ο Τζόνι Ντεπ επέστρεψε στην κορυφή του αμερικανικού box office με την πρώτη του παραγωγή μεγάλου στούντιο έπειτα από οκτώ χρόνια. Η νέα του ταινία, «Ebenezer», κυκλοφόρησε από την Paramount Pictures και σημείωσε παγκόσμιες εισπράξεις 42 εκατομμυρίων δολαρίων στο ντεμπούτο της. Η επιστροφή του ηθοποιού στα κινηματογραφικά δρώμενα έρχεται μετά την πολύκροτη δικαστική διαμάχη για συκοφαντική δυσφήμιση με την πρώην σύζυγό του, Άμπερ Χερντ.

Το «Ebenezer» στην κορυφή των ΗΠΑ

Η ταινία «Ebenezer» κατάφερε να συγκεντρώσει περίπου 19 εκατομμύρια δολάρια από 3.535 αμερικανικές αίθουσες, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των στούντιο που δόθηκαν την Κυριακή. Παρά το γεγονός ότι οι επιδόσεις αυτές απέχουν αισθητά από τα ρεκόρ που είχαν σημειώσει παλαιότερες ταινίες του Ντεπ, όπως οι «Πειρατές της Καραϊβικής» που ξεπέρασαν δύο φορές τα 100 εκατομμύρια δολάρια στο άνοιγμά τους, ή τα 62 εκατομμύρια δολάρια του «Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald» το 2018, το ξεκίνημα θεωρείται ικανοποιητικό.

Το κόστος παραγωγής της ταινίας ανήλθε στα 38 εκατομμύρια δολάρια, γεγονός που καθιστά τις αρχικές εισπράξεις θετικές. Σε διεθνές επίπεδο, το «Ebenezer» απέφερε επιπλέον 23 εκατομμύρια δολάρια από προβολές σε 63 χώρες, ανεβάζοντας το συνολικό του ντεμπούτο στα 42 εκατομμύρια δολάρια.

Το κοινό και τα επόμενα βήματα του Τζόνι Ντεπ

Σύμφωνα με στοιχεία της PostTrak, η σύνθεση του κοινού που παρακολούθησε την ταινία «Ebenezer» ήταν κατά 52% γυναικεία. Επίσης, το 81% των θεατών ήταν ηλικίας άνω των 25 ετών, δείχνοντας ένα πιο ώριμο κοινό. Περίπου το 65% των θεατών δήλωσε ότι θα συνιστούσε «ανεπιφύλακτα» την ταινία σε φίλους, ενώ ένα σημαντικό ποσοστό, 47% στις ηλικίες 12 ετών και κάτω, ανέφερε ότι θα έλεγε στην παρέα του πως «πρέπει οπωσδήποτε να τη δει».

Όσον αφορά τα μελλοντικά του σχέδια, η επόμενη ταινία του Τζόνι Ντεπ φέρει τον τίτλο «Day Drinker» και έχει προγραμματιστεί να κυκλοφορήσει τον Μάρτιο. Η παραγωγή της ταινίας αυτής ανήκει στη Lionsgate.

Οι επιδόσεις άλλων νέων κυκλοφοριών

Πιο συγκρατημένη υποδοχή είχαν άλλες νέες κυκλοφορίες στα αμερικανικά ταμεία, συγκεκριμένα αυτές των στούντιο Sony και Amazon MGM. Η ταινία δράσης «Ghost Soldier», στην οποία πρωταγωνιστεί ο Τζιμ Καβίζελ, έκανε το ντεμπούτο της στην έκτη θέση του box office. Οι εισπράξεις της ανήλθαν σε 5,2 εκατομμύρια δολάρια από 2.558 αίθουσες στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Αμέσως μετά, στην έβδομη θέση, βρέθηκε η ταινία «How to Rob a Bank», η οποία κατέγραψε εισπράξεις οριακά κάτω από τα 5,2 εκατομμύρια δολάρια σε 2.810 αίθουσες. Σε διεθνές επίπεδο, η ίδια ταινία απέφερε επιπλέον 5,1 εκατομμύρια δολάρια. Παρά το δυνατό καστ που περιλάμβανε ονόματα όπως οι Νίκολας Χουλτ, Ζόι Κράβιτς και Πιτ Ντέιβιντσον, και τη σκηνοθεσία του Ντέιβιντ Λιτς, η ταινία, με κόστος παραγωγής περίπου 40 εκατομμύρια δολάρια, απέσπασε αρνητικές κριτικές.

Συνολική εικόνα του box office στη Βόρεια Αμερική

Συνολικά, η κίνηση στα ταμεία της Βόρειας Αμερικής αποδείχθηκε πιο υποτονική σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα. Οι συνολικές εισπράξεις διαμορφώθηκαν γύρω στα 86 εκατομμύρια δολάρια. Ωστόσο, τα δεδομένα αυτά αναμένεται να αλλάξουν το επόμενο τριήμερο, καθώς έχει προγραμματιστεί το ντεμπούτο στις αίθουσες της ταινίας «The Hunger Games: Sunrise on the Reaping».

Συγκεκριμένα, οι εκτιμώμενες πωλήσεις εισιτηρίων στις αίθουσες των ΗΠΑ και του Καναδά, σύμφωνα με τα στοιχεία της Rentrak, διαμορφώθηκαν ως εξής: το «Ebenezer» με 19 εκατομμύρια δολάρια, ακολουθούμενο από το «The Cat in the Hat» με 11,4 εκατομμύρια δολάρια. Στην τρίτη θέση βρέθηκε το «Godzilla Minus Zero» με 8,3 εκατομμύρια δολάρια, ενώ το «Ramayana: Rise of a Legend» κατέγραψε 5,5 εκατομμύρια δολάρια.

Με πληροφορίες από: Topontiki