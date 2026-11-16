Ανάμεικτες αντιδράσεις για το πρώτο απόσπασμα της τηλεοπτικής σειράς «Harry Potter»

Ένα πρώτο απόσπασμα διάρκειας 90 δευτερολέπτων από την επερχόμενη τηλεοπτική σειρά του Harry Potter στο HBO δόθηκε στη δημοσιότητα, έξι εβδομάδες πριν από τη μεγάλη πρεμιέρα. Η κυκλοφορία του βίντεο έχει ήδη προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις στο διαδίκτυο, καθώς οι φίλοι του μαγικού κόσμου σχολιάζουν τόσο την οπτική όσο και το περιεχόμενο του αποσπάσματος.

Η πρώτη σεζόν της σειράς, η οποία θα αποτελείται από οκτώ επεισόδια, βασίζεται στο αρχικό μυθιστόρημα της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, «Harry Potter and the Philosopher’s Stone», ενώ τα γυρίσματα για τον δεύτερο κύκλο έχουν ήδη ξεκινήσει.

Μια πρώτη ματιά στη Μεγάλη Αίθουσα του Χόγκουαρτς

Το 90 δευτερολέπτων βίντεο προσφέρει μια πρώτη ματιά στη Μεγάλη Αίθουσα του Χόγκουαρτς, κατά τη διάρκεια του παραδοσιακού δείπνου καλωσορίσματος. Οι μαθητές φαίνονται να φωνάζουν ρυθμικά το όνομα του καθηγητή Dumbledore, τον οποίο υποδύεται ο Τζον Λίθγκοου.

Δευτερόλεπτα αργότερα, ο Dumbledore χτυπά τα δάχτυλά του και ως διά μαγείας εμφανίζονται φαγητά, γλυκά και κάθε λογής εδέσματα στα τραπέζια των τεσσάρων κοιτώνων, όπως συνηθίζεται στον κόσμο του Χόγκουαρτς.

Ο διάλογος που δεν υπήρχε στο βιβλίο

Ένα από τα σημεία του αποσπάσματος που έχει προκαλέσει ιδιαίτερη συζήτηση είναι ένας σύντομος διάλογος ανάμεσα στον Dumbledore και την καθηγήτρια McGonagall, την οποία ενσαρκώνει η Τζάνετ ΜακΤίρ. Ο διάλογος αφορά την εντυπωσιακή ομοιότητα του μικρού μάγου Harry Potter με τον πατέρα του, James.

Συγκεκριμένα, η καθηγήτρια McGonagall σημειώνει: «Δεν μπορώ να το πιστέψω. Η ομοιότητα είναι απίστευτη», με τον Dumbledore να της απαντά: «Η εμφάνιση μπορεί να ξεγελά, Minerva. Ο χαρακτήρας του είναι αποκλειστικά δικός του». Αυτός ο διάλογος δεν υπήρχε ούτε στο αρχικό βιβλίο της Τζ. Κ. Ρόουλινγκ, ούτε στις κινηματογραφικές μεταφορές, κάτι που έχει σχολιαστεί από τους φαν.

Το καστ και οι συντελεστές της σειράς

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της σειράς εμφανίζονται ο Ντόμινικ ΜακΛάφλιν ως Harry Potter, ο Άλαστερ Στάουτ στον ρόλο του Ron Weasley και η Αραμπέλα Στάντον ως Hermione Granger. Το πλούσιο καστ περιλαμβάνει επίσης τους Πάαπα Εσιέντου στον ρόλο του καθηγητή Snape, Νικ Φροστ ως Hagrid, Λιουκ Θάλον ως καθηγητή Quirrell, Πολ Γουάιτχαους ως Argus Filch και Τζόνι Φλιν ως Lucius Malfoy, μεταξύ άλλων.

Το σενάριο και την εκτελεστική παραγωγή υπογράφει η Φραντσέσκα Γκάρντινερ, ενώ ο Μαρκ Μάιλοντ συμμετέχει επίσης ως εκτελεστικός παραγωγός και έχει αναλάβει τη σκηνοθεσία αρκετών επεισοδίων. Η σειρά αποτελεί παραγωγή του HBO, σε συνεργασία με τις Brontë Film and TV και Warner Bros. Television.

Οι αντιδράσεις του κοινού στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Το απόσπασμα έχει ήδη προκαλέσει ποικίλα σχόλια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Αρκετοί χρήστες έχουν εκφράσει παράπονα για τον φωτισμό και το μοντάζ του βίντεο. Οι παρατηρήσεις αυτές αναφέρθηκαν και από το Dark Horizons, υπογραμμίζοντας την προσοχή που δίνει το κοινό σε κάθε λεπτομέρεια.

Άλλοι χρήστες επέλεξαν να αστειευτούν με το περιεχόμενο, κοινοποιώντας φωτογραφίες που αντιπαραβάλλουν τα πλούσια εδέσματα της αρχικής ταινίας με αυτά που εμφανίζονται στο τρέιλερ της νέας σειράς. Με χιουμοριστικό τρόπο, σχολίασαν ότι το Χόγκουαρτς φαίνεται να πλήττεται από τον πληθωρισμό, αναδεικνύοντας τις διαφορές στην οπτική παρουσίαση.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos