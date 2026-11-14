Η σειρά IQ 160 επιστρέφει με νέο επεισόδιο και ανατροπές

Η αγαπημένη αστυ-κωμική σειρά «IQ 160» επέστρεψε στις οθόνες του Star με τον 4ο κύκλο επεισοδίων, προσφέροντας στο τηλεοπτικό κοινό νέες ξεκαρδιστικές και μυστηριώδεις περιπέτειες. Το 5ο επεισόδιο της σειράς, το οποίο θα προβληθεί την Κυριακή 15 Νοεμβρίου στις 22:10, φέρνει την Πηνελόπη αντιμέτωπη με μια υπόθεση απαγωγής, ενώ παράλληλα εκπληρώνει την τελευταία επιθυμία του πατέρα της. Οι εξελίξεις αναμένονται καταιγιστικές, καθώς η κεντρική ηρωίδα θα βρεθεί μπροστά σε μια απρόσμενη κληρονομιά.

Η Πηνελόπη στο Πόρτο Χέλι και η υπόθεση απαγωγής

Στο επίκεντρο του 5ου επεισοδίου βρίσκεται η Πηνελόπη, η οποία αποφασίζει να εκπληρώσει την τελευταία επιθυμία του πατέρα της. Συγκεκριμένα, αναλαμβάνει να σκορπίσει τις στάχτες του στο γραφικό Πόρτο Χέλι, ένα ταξίδι που όμως θα πάρει μια απρόσμενη τροπή.

Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της με το πλοίο, η Πηνελόπη ανακαλύπτει στοιχεία που υποδηλώνουν την πιθανή απαγωγή ενός επιβάτη, του Βασίλη. Οι αρχικές της υποψίες σύντομα επιβεβαιώνονται, οδηγώντας την σε μια νέα, περίπλοκη υπόθεση που απαιτεί την ευφυΐα της.

Το μυστήριο του DNA και η δολοφονία

Η έρευνα της Πηνελόπης αποκαλύπτει πως ο Βασίλης είχε στείλει δείγμα DNA σε μια διαδικτυακή γενεαλογική πλατφόρμα, η οποία έχει ως σκοπό τη σύνδεση χαμένων συγγενών. Ωστόσο, το DNA που εντοπίστηκε ανήκε στον ένοχο μιας παλαιότερης δολοφονίας.

Πριν από δύο χρόνια, ο κολλητός φίλος του Βασίλη είχε δολοφονηθεί, με την αστυνομία να μην έχει καταφέρει να εντοπίσει τον δράστη. Ο Βασίλης, αποφασισμένος να βρει δικαιοσύνη, έκλεψε γενετικό υλικό από το κέντρο φύλαξης δειγμάτων, καταφέρνοντας έτσι να πλησιάσει πολύ κοντά στον δολοφόνο.

Ο κίνδυνος για τον Βασίλη και η παρέμβαση της Πηνελόπης

Ο δολοφόνος, αντιλαμβανόμενος ότι ο Βασίλης είχε ανακαλύψει την ταυτότητά του και τον πλησίαζε, αποφάσισε να τον βγάλει από τη μέση. Η ζωή του Βασίλη βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο, καθώς ο δράστης προσπάθησε να τον εξοντώσει.

Ευτυχώς, η Πηνελόπη, με την πολύτιμη βοήθεια μιας συνταξιούχου βιολόγου, κατάφερε να εντοπίσει την ταυτότητα του δολοφόνου. Χάρη στην έγκαιρη παρέμβασή της, ο Βασίλης σώθηκε την τελευταία στιγμή από τα χέρια του δράστη, ολοκληρώνοντας επιτυχώς την αποστολή της.

Απρόσμενη κληρονομιά και νέα αρχή

Μετά την επίλυση της υπόθεσης και τη διάσωση του Βασίλη, η Πηνελόπη ολοκληρώνει την αρχική της αποστολή στο Πόρτο Χέλι, σκορπίζοντας τις στάχτες του πατέρα της. Εκεί, την περιμένει μια μεγάλη έκπληξη, καθώς ανακαλύπτει την κληρονομιά που της άφησε ο πατέρας της.

Πρόκειται για ένα πλήρως εξοπλισμένο αυτοκινούμενο όχημα, το οποίο αλλάζει τα δεδομένα της ζωής της. Η Πηνελόπη αποφασίζει να μετακομίσει στο αυτοκινούμενο μαζί με τα παιδιά της, ξεκινώντας ένα νέο κεφάλαιο. Την ίδια στιγμή, ο Αργύρης επιστρέφει σε ένα άδειο σπίτι, σηματοδοτώντας μια αλλαγή και για εκείνον.

Οι guest εμφανίσεις στο επεισόδιο

Στο 5ο επεισόδιο της σειράς «IQ 160» συμμετέχουν ως guest οι ηθοποιοί Ρωμανός Γαβρινιώτης, Ντίνα Μιχαηλίδου, Μάρω Παπαδοπούλου, Ζωή Ευθυμίου, Βασίλης Κακουλάνι, Γιώργος Λεπουρής και Γιάννης Οικονόμου. Οι εμφανίσεις τους προσθέτουν επιπλέον ενδιαφέρον και πλούτο στην πλοκή του επεισοδίου.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis