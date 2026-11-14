Ο γνωστός ηθοποιός Σόλων Τσούνης παραχώρησε συνέντευξη στην κάμερα της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται» και στον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου. Η συνέντευξη προβλήθηκε το Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2026 στον τηλεοπτικό σταθμό Alpha, όπου ο ηθοποιός μίλησε για την τρέχουσα τηλεοπτική και θεατρική του παρουσία, καθώς και για προσωπικά του ζητήματα.

Στη διάρκεια της συζήτησης, ο Σόλων Τσούνης αναφέρθηκε σε επαγγελματικά και προσωπικά θέματα, αποκαλύπτοντας τις τύψεις που ένιωθε σχετικά με την επικοινωνία του με τον πατέρα του πριν εκείνος φύγει από τη ζωή. Η συνέντευξη έδωσε την ευκαιρία στον ηθοποιό να μοιραστεί με το κοινό τις σκέψεις και τα συναισθήματά του για σημαντικές στιγμές της ζωής του.

Η συνέντευξη και οι αποκαλύψεις

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο Σόλων Τσούνης μίλησε για τις στιγμές και τα συναισθήματα που βιώνει με τους συναδέλφους του, τόσο στην τηλεόραση όσο και στο θέατρο. Ο ηθοποιός στάθηκε ιδιαίτερα στις προσωπικές του αποκαλύψεις, αναφερόμενος σε ένα θέμα που τον απασχολούσε έντονα: τις τύψεις του για την επικοινωνία με τον πατέρα του.

Πιο συγκεκριμένα, ο Σόλων Τσούνης εξήγησε ότι είχε ενοχές επειδή δεν ήταν όσο κοντά θα ήθελε στον πατέρα του πριν εκείνος φύγει από τη ζωή. Η συζήτηση με τον δημοσιογράφο Κυριάκο Θεοδοσίου, στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού, κάλυψε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, από την καθημερινότητα των γυρισμάτων μέχρι τις πιο ευαίσθητες προσωπικές στιγμές.

Η στήριξη από τους συναδέλφους στο «Σόι σου»

Ο Σόλων Τσούνης αναφέρθηκε εκτενώς στη σχέση του με τους συναδέλφους του από τη σειρά «Σόι σου», τονίζοντας την αλληλεγγύη και την κατανόηση που υπήρχε μεταξύ τους. «Κατά την περίοδο των γυρισμάτων για το “Σόι σου” έχουν συμβεί πάρα πολλά… όλα στη ζωή όλων μας. Σχεδόν όλα τα μοιράζομαι εγώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο ηθοποιός περιέγραψε πώς οι συνάδελφοί του τον γνώριζαν τόσο καλά, ώστε ακόμα και μια μικρή στενοχώρια να είχε, αμέσως τον ρωτούσαν «τι έχεις σήμερα; Δεν είσαι καλά». Μάλιστα, υπογράμμισε τη στήριξη που έλαβε από αυτούς σε μια πολύ δύσκολη στιγμή της ζωής του. «Έχουμε μοιραστεί και τον θάνατο του μπαμπά μου, που είχα μια τεράστια αγκαλιά τότε να με προσέξει», πρόσθεσε, υπογραμμίζοντας το ισχυρό δέσιμο που αναπτύχθηκε στο πλατό.

Οι τύψεις για τη σχέση με τον πατέρα του

Ένα από τα πιο προσωπικά θέματα που θίχτηκαν στη συνέντευξη ήταν οι τύψεις του Σόλωνα Τσούνη για τη σχέση του με τον πατέρα του. Ο ηθοποιός εξήγησε ότι, παρόλο που είχαν μια πολύ καλή σχέση, η απόστασή του από την οικογένειά του λόγω των επαγγελματικών του υποχρεώσεων στην Αθήνα τον οδήγησε σε ενοχές.

«Με τον μπαμπά μου, ενώ είχαμε πολύ καλή σχέση, μόνο και μόνο που έφυγα από κοντά τους και ήρθα στην Αθήνα, όπου είχα τις δουλειές μου και δεν τους έπαιρνα τηλέφωνο συχνά, στο τέλος είχα κάποιες ενοχές», ανέφερε ο Σόλων Τσούνης. Αυτές οι ενοχές αφορούσαν το γεγονός ότι δεν ήταν όσο κοντά στον πατέρα του όσο θα ήθελε να είναι, ειδικά πριν την απώλειά του.

Το μήνυμα για την αξία των γονέων

Με αφορμή την απώλεια του πατέρα του, ο Σόλων Τσούνης μοιράστηκε ένα μήνυμα σχετικά με την αξία των γονέων και τη σημασία της αγάπης και της προσοχής προς αυτούς. Όπως δήλωσε, «με μια τέτοια απώλεια καταλαβαίνεις ότι οι άνθρωποι που σε φέρνουν στη ζωή και σου ‘χουν δώσει τόσα πολλά, όσο ζουν, αξίζουν μεγάλη αγάπη και μεγάλη προσοχή».

Ο ηθοποιός τόνισε την ανάγκη να δείχνουμε ευγνωμοσύνη στους γονείς μας και να μην τους αφήνουμε να «χάνονται» από τη ζωή μας. «Πρέπει να ‘σαι ευγνώμων απέναντι τους και να μην χάνεσαι», συμπλήρωσε, μεταφέροντας ένα προσωπικό του βίωμα και μια σημαντική σκέψη που προέκυψε από την εμπειρία της απώλειας.

Με πληροφορίες από: Newsit