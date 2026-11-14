Ο Γιάννης Μάλαμας, γιος του γνωστού τραγουδοποιού Σωκράτη Μάλαμα, συναντήθηκε με την Κατερίνα Ζαρίφη και παραχώρησε μια συνέντευξη στην οποία αναφέρθηκε εκτενώς στην περσινή του σύλληψη. Το περιστατικό, που έλαβε χώρα τον Σεπτέμβριο του 2025, τον βρήκε σε μια ιδιαίτερα δύσκολη στιγμή, κατά την οποία η πρώτη του σκέψη ήταν να αναζητήσει στήριξη από τη μητέρα του. Ο ίδιος περιέγραψε την ημέρα εκείνη ως ένα «κακόγουστο αστείο» και ένα «αισχρό ζήτημα» που ήθελε να αφήσει πίσω του.

Η δύσκολη στιγμή και η αναζήτηση της μητρικής αγκαλιάς

Ο Γιάννης Μάλαμας μίλησε ανοιχτά για τις στιγμές που βίωσε κατά τη διάρκεια της σύλληψής του, τονίζοντας την έντονη συναισθηματική του φόρτιση. «Στην πιο δύσκολη στιγμή μου πήρα τη μαμά μου», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας την επιθυμία του για τη μητρική παρουσία εκείνη την ημέρα. «Ήθελα εκείνη, εκείνη τη μέρα ήθελα μανούλα. Ήθελα να πω μαμά, είναι η πρώτη φορά που θέλω να έρθω να κλάψω στην αγκαλιά σου».

Ο ίδιος παραδέχτηκε ότι δεν μπορούσε να σκεφτεί λογικά εκείνη την ώρα, καθώς, όπως ανέφερε, «γίνονταν πάρα πολλά πράγματα που δεν έδωσα καμία βάση». Η επιθυμία του ήταν να ξεμπερδέψει άμεσα με το ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε ως «αισχρό». Παρά τη δυσκολία, ο Γιάννης Μάλαμας δήλωσε ότι πλέον έχει ξεμπερδέψει και όλα είναι καλά, αφήνοντας το περιστατικό πίσω του.

Το «μάθημα» και οι ανθρώπινες σχέσεις

Πέρα από την προσωπική του δοκιμασία, ο γιος του Σωκράτη Μάλαμα αναφέρθηκε και στα διδάγματα που αποκόμισε από τη συγκεκριμένη εμπειρία. Θεώρησε τη σύλληψη ως ένα «καλό μάθημα» που του επέτρεψε να μετρήσει τους ανθρώπους γύρω του. «Αυτοί που περίμενα έμειναν και οι άλλοι πήδηξαν με το καλημέρα», είπε, υποδηλώνοντας ότι η δυσκολία αποκάλυψε την αληθινή φύση των σχέσεων του.

Η έκθεση στη δημοσιότητα, ειδικά στη δική του περίπτωση, ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, όπως εξήγησε. «Έπεσα στα βαθιά με τη μία», ανέφερε, περιγράφοντας την απότομη είσοδό του στον κόσμο της δημοσιότητας και τις προκλήσεις που αυτή συνεπάγεται.

Η σχέση με τον πατέρα και τους γονείς του

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε ο Γιάννης Μάλαμας στη σχέση του με τον πατέρα του, Σωκράτη Μάλαμα, την οποία χαρακτήρισε ως εξαιρετικά στενή. «Ο πατέρας μου είναι ο κολλητός μου. Του λέω τα πάντα», δήλωσε, τονίζοντας την εμπιστοσύνη και την ειλικρίνεια που διέπει τη σχέση τους. Η σχέση αυτή αποτελεί για τον ίδιο ένα στήριγμα και ένα σημείο αναφοράς στην προσωπική του ζωή.

Εκτός από τον πατέρα του, ο Γιάννης Μάλαμας εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του και για τους δύο γονείς του. «Είμαι τρελά ευλογημένος που έχω αυτούς τους δύο γονείς. Πραγματικά. Και μπορώ να πω τα πάντα όποτε, όπως θέλω», είπε, αναδεικνύοντας τη σημασία της οικογενειακής του υποστήριξης και της ελευθερίας έκφρασης που νιώθει μέσα σε αυτήν.

Οι λεπτομέρειες της σύλληψης στο Μοναστηράκι

Σχετικά με το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του, ο Γιάννης Μάλαμας, ο οποίος είναι 20 ετών, κατηγορήθηκε για επίθεση σε αστυνομικούς. Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου του 2025, λίγο μετά τις 5:30.

Το επεισόδιο σημειώθηκε στην πλατεία Μοναστηρακίου. Ο Γιάννης Μάλαμας, μαζί με έναν φίλο του, φέρονται να ενεπλάκησαν σε ένα περιστατικό με έναν οδηγό ταξί, τον οποίο φέρονται να εξύβρισαν και να χτύπησαν το όχημά του. Αυτά τα γεγονότα οδήγησαν στην επέμβαση των αρχών και στην επακόλουθη σύλληψή του.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis