Η Ντέμι Μουρ γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της με τις κόρες και την εγγονή της

Η Ντέμι Μουρ γιόρτασε τα 64α γενέθλιά της, μοιραζόμενη στιγμές από τον εορτασμό στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. Η ηθοποιός, η οποία συμπλήρωσε τα 64 της χρόνια, θέλησε να εκφράσει τις ευχαριστίες της προς όλους όσοι της έστειλαν ευχές για αυτή την ξεχωριστή ημέρα.

Την ημέρα των γενεθλίων της, η Ντέμι Μουρ την πέρασε περιτριγυρισμένη από τις κόρες της και πολλούς ακόμη αγαπημένους της ανθρώπους, σε ένα περιβάλλον χαράς και οικογενειακής θαλπωρής.

Ο εορτασμός των γενεθλίων

Από τις φωτογραφίες που δημοσίευσε η Ντέμι Μουρ, ξεχώρισαν οι στιγμές που πέρασε με τις τρεις κόρες της, Ρούμερ, Σκάουτ και Ταλούλα, τις οποίες έχει αποκτήσει από τον γάμο της με τον Μπρους Γουίλις. Παρούσα στον εορτασμό ήταν και η εγγονή της, Λουέτα, προσθέτοντας μια ιδιαίτερη νότα στην οικογενειακή συγκέντρωση.

Σε ένα από τα στιγμιότυπα που μοιράστηκε, η ηθοποιός ποζάρει χαμογελαστή μπροστά από μπαλόνια που σχηματίζουν το όνομά της, ενώ ένα βίντεο την απαθανατίζει τη στιγμή που της τραγουδούν το παραδοσιακό τραγούδι «Happy Birthday». Η Ντέμι Μουρ εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της, γράφοντας στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Ευγνώμων! Σας ευχαριστώ για όλες τις ευχές για τα γενέθλιά μου».

Ευχαρίστησε, επίσης, ιδιαίτερα τον Γκάι Οσερί για τη φιλοξενία και την άψογη διοργάνωση της γιορτής προς τιμήν της. Η ηθοποιός σημείωσε ότι ο Γκάι Οσερί άνοιξε τόσο το σπίτι όσο και την καρδιά του για να την υποδεχτεί, συμβάλλοντας έτσι στην επιτυχία της εκδήλωσης.

Η σημασία της μητρότητας και της υποστήριξης

Σε μια δεύτερη ανάρτησή της, η Ντέμι Μουρ εστίασε στη μητρότητα και στην κρίσιμη σημασία της αγάπης και της υποστήριξης στην ανατροφή των παιδιών. Η ηθοποιός δήλωσε χαρακτηριστικά: «Δεν σταματώ ποτέ να αισθάνομαι ευγνωμοσύνη για αυτά τα μωρά. Πόσο τυχεροί είμαστε που τα μεγαλώνουμε με αγάπη και υποστήριξη».

Συνεχίζοντας την ανάρτησή της, υπογράμμισε την ανάγκη για συλλογική υποστήριξη των μητέρων, αναφέροντας: «Κάθε μητέρα θα έπρεπε να γνωρίζει πώς είναι να έχει μια δυνατή κοινότητα στο πλευρό της».

Οικονομικές δυσκολίες και η δράση του Baby2Baby

Παράλληλα με τις προσωπικές της στιγμές, η Ντέμι Μουρ έστρεψε την προσοχή στις οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες στις Ηνωμένες Πολιτείες. Επισήμανε ότι μία στις δύο οικογένειες στις ΗΠΑ δυσκολεύεται να αγοράσει πάνες για τα παιδιά της, αναδεικνύοντας ένα σημαντικό κοινωνικό πρόβλημα.

Με αφορμή το έργο του οργανισμού Baby2Baby, η ηθοποιός ανέφερε ότι ο συγκεκριμένος οργανισμός έχει διανείμει περισσότερες από 400 εκατομμύρια πάνες σε οικογένειες και στις 50 πολιτείες των ΗΠΑ, προσφέροντας ουσιαστική βοήθεια σε όσους τη χρειάζονται.

Τιμώμενη προσωπικότητα σε φιλανθρωπικό γκαλά

Η Ντέμι Μουρ δήλωσε ιδιαίτερα χαρούμενη για την επικείμενη συμμετοχή της στο φετινό φιλανθρωπικό γκαλά του οργανισμού Baby2Baby. Στο πλαίσιο αυτής της εκδήλωσης, η ηθοποιός θα είναι μία από τις τιμώμενες προσωπικότητες, αναγνωρίζοντας τη συνεισφορά της.

Υπογράμμισε τη μεγάλη σημασία της δράσης του οργανισμού για την υποστήριξη των παιδιών και των μητέρων που βρίσκονται σε ανάγκη, τονίζοντας τον θετικό αντίκτυπο που έχει στην κοινωνία.

Με πληροφορίες από: Newsit