Ένα απρόσμενο στιγμιότυπο εκτυλίχθηκε στη σκηνή του «The Voice», προκαλώντας ενθουσιασμό και γέλια στο κοινό και τους κριτές. Οι δύο δημοφιλείς τραγουδίστριες, Έλενα Παπαρίζου και Πάολα, αντάλλαξαν τέσσερα φιλιά στο στόμα στο τέλος της κοινής τους εμφάνισης. Η κίνηση αυτή είχε έναν ιδιαίτερο λόγο, καθώς οι καλλιτέχνιδες θέλησαν να στείλουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα σχετικά με τα σενάρια περί διαμάχης που τις ήθελαν να έχουν τσακωθεί.

Το τετραπλό φιλί που έγινε viral

Οι Έλενα Παπαρίζου και Πάολα, ως κόουτς του μουσικού διαγωνισμού του ΣΚΑΪ «The Voice», χάρισαν ένα στιγμιότυπο που έβαλε «φωτιά» στη σκηνή. Συγκεκριμένα, στο τέλος του τραγουδιού που ερμήνευαν μαζί, οι δύο τραγουδίστριες αντάλλαξαν όχι ένα, ούτε δύο, αλλά τέσσερα φιλιά στο στόμα η μία της άλλης. Το γεγονός αυτό εκτυλίχθηκε μπροστά στο κοινό και τους παρευρισκόμενους, προκαλώντας άμεσα αντιδράσεις.

Όσοι παρακολούθησαν το νέο επεισόδιο του «The Voice» στη συχνότητα του ΣΚΑΪ είδαν την Πάολα και την Έλενα Παπαρίζου όπως δεν τις είχαν ξαναδεί. Το στιγμιότυπο έκλεψε τις εντυπώσεις, με τις δύο τραγουδίστριες να δείχνουν με τον δικό τους τρόπο ότι δεν έχουν διάθεση να τροφοδοτήσουν τα σενάρια περί μεταξύ τους διαμάχης.

Το μήνυμα της Πάολα

Αμέσως μετά την ανταλλαγή των φιλιών, η Πάολα πήρε τον λόγο για να εξηγήσει την κίνησή τους και να στείλει το δικό της μήνυμα. «Τέσσερα φιλιά για αυτούς τους καλούς ανθρώπους που μας θέλουν να έχουμε πλακωθεί», είπε χαρακτηριστικά. Η δημοφιλής τραγουδίστρια συνέχισε, απευθυνόμενη στην Έλενα Παπαρίζου και στο κοινό: «Θέλω να τους πω, Έλενα μου, πως η Πάολαρα δεν πλακώνεται ποτέ με κανέναν, μάγκες».

Η δήλωση αυτή έγινε μέσα σε χειροκροτήματα και γέλια από τους κριτές και το κοινό, υπογραμμίζοντας την πρόθεση των δύο καλλιτέχνιδων να διαψεύσουν τις φήμες που κυκλοφορούσαν. Η Πάολα φρόντισε να είναι ξεκάθαρη ως προς τη στάση της απέναντι σε τέτοιου είδους σενάρια, τονίζοντας ότι δεν έχει διάθεση για κόντρες.

Η απάντηση της Έλενας Παπαρίζου

Από την πλευρά της, η Έλενα Παπαρίζου ανταποκρίθηκε στις δηλώσεις της Πάολα, επιβεβαιώνοντας το κλίμα καλής συνεργασίας και φιλίας μεταξύ τους. «Η αλήθεια είναι ότι ούτε κι εγώ έχω καρδιά για να τσακωθώ ποτέ με κανέναν», απάντησε τραγουδιστά. Η Έλενα Παπαρίζου θέλησε επίσης να επιστήσει την προσοχή στο υπόλοιπο του προγράμματος, καθώς αναμένονταν και άλλοι καλλιτέχνες στη σκηνή.

Συγκεκριμένα, πρόσθεσε: «Αλλά θα ήθελα να πω ένα πράγμα, γιατί θέλω ο κόσμος να απολαύσει, γιατί περιμένουμε και άλλο κόσμο πάνω στη σκηνή. Άσε με να τζάσω, σε παρακαλώ!». Με αυτό τον τρόπο, οι δύο τραγουδίστριες έδειξαν όχι μόνο ότι δεν υπάρχει καμία διαμάχη, αλλά και ότι η προτεραιότητά τους είναι η διασκέδαση του κοινού και η ομαλή εξέλιξη του σόου.

Οι φήμες περί δυσαρέσκειας

Η κίνηση των δύο τραγουδιστριών ήρθε ως απάντηση σε δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι ανάμεσά τους φέρεται να είχε δημιουργηθεί κλίμα δυσαρέσκειας πίσω από τις κάμερες. Οι φήμες αυτές ήθελαν την Πάολα να αισθάνεται ότι η Έλενα Παπαρίζου δεν της άφηνε τον απαραίτητο χρόνο και χώρο, προκειμένου να εκφράσει τις απόψεις της κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων του «The Voice».

Τα σενάρια περί κόντρας μεταξύ των δύο καλλιτέχνιδων είχαν κυκλοφορήσει ευρέως, δημιουργώντας μια αίσθηση διαμάχης. Ωστόσο, με την κοινή τους εμφάνιση και το τετραπλό φιλί, η Πάολα και η Έλενα Παπαρίζου θέλησαν να διαψεύσουν κατηγορηματικά αυτές τις αναφορές, δείχνοντας την αρμονική τους συνεργασία και την απουσία οποιασδήποτε έντασης.

Η αντίδραση του κοινού και των κριτών

Το στιγμιότυπο με τα τέσσερα φιλιά στο στόμα προκάλεσε άμεσα ενθουσιασμό και γέλια στο κοινό που παρακολουθούσε το «The Voice». Οι αντιδράσεις ήταν θετικές, με τους παρευρισκόμενους να χειροκροτούν θερμά τις δύο τραγουδίστριες. Ανάμεσα σε αυτούς που χειροκρότησαν ήταν και οι άλλοι κόουτς του μουσικού διαγωνισμού, Πάνος Μουζουράκης και Χρήστος Μάστορας.

Η κίνηση αυτή όχι μόνο διέψευσε τις φήμες, αλλά και πρόσθεσε μια νότα αυθορμητισμού και χιούμορ στην εκπομπή. Το κοινό έδειξε να απολαμβάνει την απρόσμενη αυτή στιγμή, η οποία γρήγορα έγινε viral, αναδεικνύοντας την καλή σχέση και την αλληλεγγύη μεταξύ των δύο δημοφιλών καλλιτέχνιδων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Newsit