Ο γνωστός ηθοποιός Αντώνης Καρυστινός βρέθηκε καλεσμένος στην τηλεοπτική εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται», όπου συνομίλησε με τη Ναταλία Γερμανού. Η παρουσία του στην εκπομπή είχε ως αφορμή τη φετινή του θεατρική σύμπραξη με την Άννα Μενενάκου. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, ο ηθοποιός μοιράστηκε με το κοινό λεπτομέρειες από παλιότερες εμπειρίες του, αναφερόμενος ειδικότερα στην περίοδο που έκανε ξυλοπόδαρα στην Ερμού, ως μέλος μιας θεατρικής ομάδας του δρόμου.

Η τηλεοπτική εμφάνιση και η φετινή συνεργασία

Ο Αντώνης Καρυστινός εμφανίστηκε στο πλατό της εκπομπής «Καλύτερα δε γίνεται», προσκεκλημένος της Ναταλίας Γερμανού. Η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από την τρέχουσα επαγγελματική του δραστηριότητα, με έμφαση στη θεατρική του σύμπραξη με την Άννα Μενενάκου, η οποία αποτελεί το επίκεντρο της φετινής σεζόν για τον ίδιο.

Πέρα από τα τρέχοντα επαγγελματικά του, ο ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί με τους τηλεθεατές και κάποιες λιγότερο γνωστές πτυχές από το παρελθόν του, προσφέροντας μια διαφορετική οπτική στην πορεία του στον χώρο της τέχνης.

Οι πρώτες επαφές με το θέατρο δρόμου

Στη διάρκεια της συνέντευξης, ο Αντώνης Καρυστινός αναφέρθηκε σε παλιές του εμπειρίες, οι οποίες τον οδήγησαν να ασχοληθεί με το θέατρο δρόμου. Όπως εξήγησε, η γνωριμία του με μια θεατρική ομάδα του δρόμου έγινε όταν ο ίδιος εργαζόταν σε ένα μπαρ.

Αυτή η συνάντηση αποδείχθηκε καθοριστική για τον ίδιο, καθώς, όπως παραδέχθηκε, «ξετρελάθηκα» όταν είδε την ομάδα. Ο ενθουσιασμός του τον οδήγησε να ενταχθεί σε αυτήν την ομάδα και να ξεκινήσει μια σειρά από παραστάσεις που άφησαν το δικό τους στίγμα.

Ξυλοπόδαρα και παραστάσεις στην Ερμού

Μία από τις πιο χαρακτηριστικές εμπειρίες που περιέγραψε ο Αντώνης Καρυστινός ήταν η παρουσία του στην Ερμού, όπου έκανε ξυλοπόδαρα. Ο ίδιος τόνισε ότι εκείνη την εποχή, τα ξυλοπόδαρα ήταν ένα θέαμα που δεν ήταν συνηθισμένο στην Αθήνα.

«Έκανα ξυλοπόδαρα στην Ερμού, όταν τα ξυλοπόδαρα τα βλέπαμε στην Αθήνα και λέγαμε “τι είναι αυτό;”», δήλωσε χαρακτηριστικά. Οι παραστάσεις που έδιναν μαζί με την ομάδα του δρόμου περιλάμβαναν κυρίως παντομίμα και ακροβατικά, προσελκύοντας το ενδιαφέρον του κοινού.

Εκπαίδευση και ατρόμητο πνεύμα

Ο ηθοποιός αποκάλυψε ότι η δραστηριότητά τους δεν περιοριζόταν μόνο στις δημόσιες εμφανίσεις. Στο πλαίσιο της εκπαίδευσης που λάμβαναν, έκαναν ακόμη και ισορροπία σε σχοινί, μια πρακτική που απαιτούσε ιδιαίτερη δεξιοτεχνία και θάρρος.

Παρά το ύψος του, ο Αντώνης Καρυστινός ανέφερε ότι δεν τον δυσκόλευε αυτή η δραστηριότητα, καθώς τότε ήταν «νέος και ατρόμητος». Το νεαρό της ηλικίας του και το πνεύμα περιπέτειας τον βοήθησαν να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις των ακροβατικών και των παραστάσεων.

Η εντύπωση στο κοινό

Η παρουσία του Αντώνη Καρυστινού με τα ξυλοπόδαρα στην Ερμού προκαλούσε ιδιαίτερη εντύπωση, ειδικά λόγω του δικού του ύψους σε συνδυασμό με τα ξυλοπόδαρα. Ο ίδιος περιέγραψε τις αντιδράσεις του κόσμου, και κυρίως των παιδιών.

«Ήταν όμως εντυπωσιακό στο δικό μου ύψος, συν τα ξυλοπόδαρα, γιατί τα παιδάκια με κοιτούσαν και έλεγαν… τι είναι αυτός εκεί πάνω», πρόσθεσε ο Αντώνης Καρυστινός, αναδεικνύοντας τον θαυμασμό και την έκπληξη που προκαλούσε το θέαμα στους μικρούς θεατές.

Με πληροφορίες από: Newsit