Οι Φιλιππίνες νικήτριες στον πρώτο διαγωνισμό της Eurovision Asia 2026 με την Carmelle

Οι Φιλιππίνες κατέκτησαν την πρώτη θέση στην ιστορία της Eurovision Asia 2026, με τη νίκη να πηγαίνει στην Carmelle και το τραγούδι της «Sobra-Sobra». Η ανακοίνωση έγινε σήμερα (14/11) στο One Bangkok Forum της Μπανγκόκ, όπου η Φιλιππινέζα καλλιτέχνιδα συγκέντρωσε συνολικά 211 βαθμούς. Η Carmelle επικράτησε και στις δύο κατηγορίες ψηφοφορίας, τόσο των επαγγελματικών κριτικών επιτροπών όσο και του κοινού.

Η ιστορική πρώτη διοργάνωση

Η Ευρωπαϊκή Ραδιοτηλεοπτική Ένωση (EBU) ανακοίνωσε ότι στην πρώτη αυτή ασιατική διοργάνωση συμμετείχαν καλλιτέχνες από 11 χώρες. Ο διαγωνισμός σηματοδότησε ένα νέο κεφάλαιο στα 70 χρόνια της Eurovision, με στόχο να γιορτάσει την πλούσια μουσική ποικιλία, τις γλώσσες και τους πολιτισμούς της ευρύτερης περιοχής της Ασίας.

Ο διευθυντής της Eurovision, Martin Green, εξέφρασε τα συγχαρητήριά του στην Carmelle και στις Φιλιππίνες, χαρακτηρίζοντας τη νίκη ως ένα «ιστορικό επίτευγμα». Τόνισε ότι η πρώτη αυτή διοργάνωση αποτέλεσε έναν σημαντικό σταθμό, ενώνοντας ένα εξαιρετικό φάσμα μουσικών ταλέντων, πολιτισμών και δημιουργικών φωνών από την περιοχή. Πρόσθεσε ότι, καθώς γιορτάζονται τα 70 χρόνια της Eurovision, το να βλέπει κανείς το πνεύμα της ενότητας μέσα από τη μουσική να παίρνει νέα ζωή στην Ασία είναι μια σημαντική στιγμή, που ελπίζει να εμπνεύσει καλλιτέχνες και κοινό για πολλά χρόνια.

Η θριαμβευτική εμφάνιση της Carmelle

Η Carmelle κατάφερε να συγκεντρώσει 211 βαθμούς, επιβεβαιώνοντας την κυριαρχία της στον διαγωνισμό. Από αυτούς τους βαθμούς, οι 93 προήλθαν από τις επαγγελματικές κριτικές επιτροπές κάθε συμμετέχουσας χώρας, ενώ οι υπόλοιποι 118 βαθμοί δόθηκαν από την ψήφο του κοινού. Η καλλιτέχνιδα από τις Φιλιππίνες αναδείχθηκε πρώτη και στις δύο αυτές κατηγορίες ψηφοφορίας, κάτι που υπογραμμίζει την ευρεία αποδοχή της.

Ο εκτελεστικός παραγωγός της Eurovision Asia, Assaf Blecher, δήλωσε ότι η δημιουργία της πρώτης Eurovision Song Contest Asia στην Μπανγκόκ ήταν ένα «εξαιρετικό ταξίδι». Υπογράμμισε ότι η βραδιά αυτή έφερε κοντά 11 χώρες για να γιορτάσουν την απίστευτη ποικιλία της μουσικής και του ταλέντου της περιοχής.

Η τελική κατάταξη και το σύστημα ψηφοφορίας

Στη δεύτερη θέση του διαγωνισμού κατετάγη η Ταϊλάνδη, με τους Mang x Daou και το τραγούδι τους «Aroma», συγκεντρώνοντας 170 βαθμούς. Την τρίτη θέση κατέλαβε το Βιετνάμ, εκπροσωπούμενο από την Tóc Tiên με το «Em Tiên», το οποίο έλαβε 164 βαθμούς. Την πεντάδα των κορυφαίων χωρών συμπλήρωσαν η Μαλαισία και το Λάος.

Η τελική κατάταξη των χωρών προέκυψε από ένα συνδυασμό ψηφοφοριών, όπου οι ψήφοι των 11 εθνικών κριτικών επιτροπών και η ψήφος του κοινού μέτρησαν έκαστη για το 50% του συνολικού αποτελέσματος. Εφαρμόστηκε το γνωστό σύστημα βαθμολόγησης της Eurovision, με βαθμούς από το 1 έως το 7, και στη συνέχεια 8, 10 και 12 βαθμούς για τα τραγούδια που ξεχώρισαν περισσότερο.

Επιπλέον, υπήρξε και η ψήφος του «Υπόλοιπου Κόσμου», η οποία μοίρασε συνολικά βαθμούς ίσους με αυτούς μίας συμμετέχουσας χώρας. Συνολικά, ψήφισαν 183 χώρες και περιοχές, συμπεριλαμβανομένων των 11 που διαγωνίστηκαν, αναδεικνύοντας το παγκόσμιο ενδιαφέρον για τον θεσμό.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis