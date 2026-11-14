Η Άννα Μενενάκου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλύτερα δε Γίνεται», όπου συνομίλησε με τη Ναταλία Γερμανού. Η γνωστή ηθοποιός αναφέρθηκε εκτενώς στην πορεία της στον χώρο της υποκριτικής, εκφράζοντας με πάθος την αγάπη της για το επάγγελμα. Παράλληλα, μίλησε και για την προσωπική της σχέση με τον καταξιωμένο σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια, αποκαλύπτοντας πτυχές της συνεργασίας τους αλλά και της κοινής τους ζωής, που κρατούν μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας.

Η αρμονική σχέση στην καλλιτεχνική πορεία

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης, η Άννα Μενενάκου παραδέχτηκε πως με τον Σωτήρη Τσαφούλια δεν έχουν διαφωνήσει ποτέ σε ζητήματα που αφορούν την καλλιτεχνική τους πορεία. Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την ισχυρή βάση εμπιστοσύνης και σεβασμού που χαρακτηρίζει τη σχέση τους τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο. Η ηθοποιός τόνισε την αμοιβαία εμπιστοσύνη που υπάρχει ανάμεσά τους, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Δεν έχουμε διαφωνήσει ποτέ με τον Σωτήρη. Τον εμπιστεύομαι, με εμπιστεύεται».

Η ίδια εξήγησε ότι η αρμονία αυτή οφείλεται στο γεγονός ότι ο καθένας έχει τον δικό του τομέα ευθύνης και εξειδίκευσης. Αυτή η σαφής κατανομή ρόλων επιτρέπει σε κάθε πλευρά να λειτουργεί αυτόνομα και αποτελεσματικά. Όπως ανέφερε, η ίδια δεν γνωρίζει σε βάθος όλες τις λεπτομέρειες της δουλειάς που κάνει ο Σωτήρης Τσαφούλιας, ενώ αντίστοιχα, εκείνος μπορεί να μην γνωρίζει απόλυτα τη λειτουργία και τις διαδικασίες, από πού περνάει κάτι για να συμβεί, στον δικό της χώρο της υποκριτικής. Αυτή η αμοιβαία κατανόηση των ορίων και των ειδικοτήτων συμβάλλει στην αποφυγή τριβών.

Η προσέγγιση της Άννας Μενενάκου στην υποκριτική

Η Άννα Μενενάκου περιέγραψε τον εαυτό της ως μια ηθοποιό που εμπιστεύεται απόλυτα τον σκηνοθέτη με τον οποίο συνεργάζεται. Αυτή η στάση της επιτρέπει να αφοσιώνεται πλήρως στον ρόλο της και να εκτελεί τις οδηγίες με ακρίβεια. Διευκρίνισε ότι, παρόλο που είναι ανοιχτή στο να φέρει προτάσεις και ιδέες κατά τη διάρκεια των προβών ή της προετοιμασίας, ταυτόχρονα είναι και πολύ εκτελεστική στην εφαρμογή των οδηγιών.

«Θα φέρω πράγματα, θα προτείνω, όμως είμαι πολύ εκτελεστική και μέσα σε αυτό το όριο που θα μου θέσεις, νιώθω κι εγώ ελεύθερη να δημιουργήσω το δικό μου», δήλωσε η ηθοποιός, περιγράφοντας τη δημιουργική της διαδικασία. Αυτή η προσέγγιση στην υποκριτική της επιτρέπει να λειτουργεί δημιουργικά εντός των πλαισίων που θέτει ο σκηνοθέτης, διατηρώντας παράλληλα την προσωπική της ελευθερία στην ερμηνεία και την ανάπτυξη του χαρακτήρα. Η αγάπη της για την υποκριτική αποτέλεσε ένα από τα κεντρικά θέματα συζήτησης με τη Ναταλία Γερμανού, αναδεικνύοντας το βαθύ πάθος της για το επάγγελμά της.

Η σχέση με τον Σωτήρη Τσαφούλια και η διακριτικότητα

Η Άννα Μενενάκου και ο Σωτήρης Τσαφούλιας αποτελούν ζευγάρι από το 2018, διατηρώντας μια σταθερή σχέση. Από την αρχή της κοινής τους πορείας, έχουν επιλέξει να κρατούν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, επιδεικνύοντας μια κοινή στάση απέναντι στην προβολή των προσωπικών τους στιγμών. Αυτή η διακριτικότητα τους επιτρέπει να διατηρούν την ιδιωτικότητά τους, μακριά από την έντονη δημοσιότητα που συχνά συνοδεύει τα πρόσωπα του καλλιτεχνικού χώρου.

Η γνωριμία τους δεν έγινε εντός του επαγγελματικού τους χώρου, γεγονός που πρόσθεσε μια ιδιαίτερη διάσταση στην αρχή της σχέσης τους. Η Άννα Μενενάκου είχε αποκαλύψει στο παρελθόν ότι ο έρωτάς τους ήταν κεραυνοβόλος, υπογραμμίζοντας την έντονη και άμεση έλξη που ένιωσαν ο ένας για τον άλλον από την πρώτη στιγμή. Η αγάπη της ηθοποιού για την υποκριτική και ο σεβασμός της για τον σκηνοθέτη Σωτήρη Τσαφούλια αποτελούν στοιχεία που συνθέτουν την εικόνα της καλλιτεχνικής και προσωπικής τους σχέσης, όπως αυτή παρουσιάστηκε στην τηλεοπτική εκπομπή.

Με πληροφορίες από: Newsit