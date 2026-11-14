Ο Ντάνι Άλβες χωρίζει τη Ζοάνα Σανθ: Η ευαγγελική πίστη αιτία του τέλους

Ο Ντάνι Άλβες, ένας από τους κορυφαίους δεξιούς μπακ της γενιάς του, που κυριάρχησε με τη φανέλα της Μπαρτσελόνα και αγωνίστηκε σε Γιουβέντους και Παρί Σεν Ζερμέν, βρίσκεται ξανά στην επικαιρότητα για λόγους εκτός γηπέδων. Ο πρώην σταρ του ποδοσφαίρου και η σύζυγός του, Ζοάνα Σανθ, φτάνουν στο τέλος του γάμου τους, με την ολοένα και μεγαλύτερη αφοσίωση του Άλβες στην ευαγγελική πίστη να αποτελεί τον βασικό λόγο του χωρισμού. Το 34χρονο μοντέλο δεν αντέχει τη νέα ζωή του πρώην ποδοσφαιριστή, η οποία περιλαμβάνει δημόσιες εμφανίσεις ως ιεροκήρυκας.

Η νέα πορεία του Ντάνι Άλβες

Η ποδοσφαιρική καριέρα του Ντάνι Άλβες ολοκληρώθηκε το 2023, ωστόσο το όνομά του συνέχισε να απασχολεί την επικαιρότητα για εντελώς διαφορετικούς λόγους. Μετά από μια ταραχώδη περίοδο στη ζωή του, η οποία περιλάμβανε δικαστική περιπέτεια, φυλάκιση και αποφυλάκιση, ο Βραζιλιάνος φαίνεται πως ανακάλυψε έναν διαφορετικό δρόμο. Τα τελευταία χρόνια, ο Άλβες ασπάστηκε με ιδιαίτερη θέρμη την ευαγγελική πίστη.

Ο πρώην ποδοσφαιριστής άρχισε να εμφανίζεται δημόσια ως ιεροκήρυκας και ομιλητής σε θρησκευτικές εκδηλώσεις. Μάλιστα, πραγματοποιεί ταξίδια σε διάφορα μέρη του κόσμου, συμμετέχοντας ενεργά σε αυτές τις εκδηλώσεις, κάτι που τον κρατά μακριά από το σπίτι του για μεγάλα χρονικά διαστήματα.

Η στάση της Ζοάνα Σανθ

Αυτός ο νέος δρόμος που επέλεξε ο Ντάνι Άλβες δεν βρήκε σύμφωνη τη σύζυγό του, Ζοάνα Σανθ. Το 34χρονο μοντέλο δεν έκρυψε τη δυσαρέσκειά του για την ολοένα και μεγαλύτερη αφοσίωση του Άλβες στη θρησκεία. Σε ερώτηση ακολούθου της στο Instagram σχετικά με το αν τον συνοδεύει στις θρησκευτικές λειτουργίες, η Σανθ ξεκαθάρισε πως δεν είναι πιστή.

Η ίδια αποκάλυψε πως όσο περισσότερο παρακολουθεί τη νέα δραστηριότητα του συζύγου της, τόσο περισσότερο απομακρύνεται από αυτήν. Μάλιστα, η Ζοάνα Σανθ ανέφερε ότι οι δυο τους είναι ήδη χωρισμένοι εδώ και κάποιο διάστημα, ακριβώς για αυτόν τον λόγο.

Η απομάκρυνση και η μοναξιά

Η αφοσίωση του Ντάνι Άλβες στη θρησκεία και τα συνεχή ταξίδια του ως ευαγγελικός ιεροκήρυκας φαίνεται πως έγιναν η κύρια αιτία απομάκρυνσης του ζευγαριού. Η απουσία του από την οικογενειακή καθημερινότητα δημιούργησε μεγάλη απόσταση ανάμεσά τους, με αποτέλεσμα η Ζοάνα Σανθ να αισθάνεται συχνά μόνη.

Σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Javi Hoyos, ο οποίος επικοινώνησε με τη Σανθ, το ζευγάρι βρίσκεται ήδη σε διαδικασία διαζυγίου. Η ίδια φέρεται να κατανοεί την πίστη του Άλβες, αλλά δεν μπορεί να αποδεχθεί τον τρόπο με τον οποίο έχει επιλέξει να αφιερώσει πλέον τη ζωή του στη θρησκεία.

Το τέλος ενός γάμου εννέα ετών

Έτσι, εννέα χρόνια μετά τον γάμο τους στη Φορμεντέρα, η σχέση του Ντάνι Άλβες και της Ζοάνα Σανθ φαίνεται να φτάνει στο τέλος της. Η εξέλιξη αυτή έρχεται λίγο περισσότερο από έναν χρόνο μετά από ένα προηγούμενο γεγονός που δεν προσδιορίζεται, αλλά υποδηλώνει μια περίοδο σημαντικών αλλαγών στη ζωή του πρώην ποδοσφαιριστή.

Η αφιέρωση του πρώην σταρ του ποδοσφαίρου στην Ευαγγελική εκκλησία αποτελεί τον πρωταρχικό λόγο που ο Βραζιλιάνος και το μοντέλο βάζουν τέλος στον γάμο τους, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο για αμφότερους.

Με πληροφορίες από: Athletiko