Ο Γουέιν Ρούνεϊ αντιμετώπισε την υψοφοβία του σε ριάλιτι επιβίωσης

Ο παλαίμαχος σταρ του αγγλικού ποδοσφαίρου, Γουέιν Ρούνεϊ, αποφάσισε να δοκιμάσει τις αντοχές του σε ένα διαφορετικό περιβάλλον, συμμετέχοντας στο ριάλιτι επιβίωσης «I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!». Στο πλαίσιο της εκπομπής, ο 41χρονος πρώην διεθνής κλήθηκε να αντιμετωπίσει έναν από τους μεγαλύτερους φόβους του, την υψοφοβία. Πραγματοποίησε ένα εντυπωσιακό άλμα από ελικόπτερο, προσγειώνοντας με επιτυχία στην παραλία Surfers Paradise.

Η πρόκληση της ζούγκλας και οι προσωπικοί φόβοι

Ο Γουέιν Ρούνεϊ επέλεξε να αφήσει για λίγο πίσω το ποδόσφαιρο, το οποίο συνεχίζει να αποτελεί μέρος της ζωής του, και να συμμετάσχει στο γνωστό ριάλιτι επιβίωσης «I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!». Στην εκπομπή αυτή, οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να αντιμετωπίσουν όχι μόνο τις δύσκολες συνθήκες της ζούγκλας, αλλά κυρίως τους ίδιους τους φόβους τους, δοκιμάζοντας τις αντοχές τους σε ένα διαφορετικό περιβάλλον.

Για τον Ρούνεϊ, ένας από αυτούς τους φόβους ήταν για χρόνια ιδιαίτερα έντονος: ο φόβος για τα ύψη. Ο ίδιος είχε αποκαλύψει πριν από τα γυρίσματα ότι δεν είναι ιδιαίτερα φίλος ούτε με τα φίδια ούτε με τη θάλασσα, αλλά η υψοφοβία του αποτελούσε την κύρια πρόκληση.

Τρεις αποτυχημένες προσπάθειες στο παρελθόν

Ο 41χρονος πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής είχε προσπαθήσει αρκετές φορές στο παρελθόν να ξεπεράσει την υψοφοβία του. Όπως αποκάλυψε ο ίδιος, είχε προγραμματίσει τρεις φορές να πραγματοποιήσει άλμα από αεροπλάνο, αλλά κάθε φορά, όταν έφτανε η κρίσιμη στιγμή, έκανε πίσω.

Το να βρεθεί στον αέρα, σε μεγάλο ύψος, αποδείχθηκε ένα εμπόδιο που μέχρι τότε δεν είχε καταφέρει να υπερβεί. Χαρακτηριστικά είχε δηλώσει πριν από τα γυρίσματα: «Έχω κλείσει τρεις φορές στο παρελθόν να πηδήξω από αεροπλάνο και δεν κατάφερα ποτέ να φτάσω μέχρι το αεροπλάνο!»

Το άλμα από ελικόπτερο και η προσγείωση στην παραλία

Μπροστά στις κάμερες και στο τηλεοπτικό κοινό, ο Γουέιν Ρούνεϊ πήρε μέρος στην πρώτη του μεγάλη δοκιμασία στο ριάλιτι. Πήδηξε από ελικόπτερο και πραγματοποίησε μια εντυπωσιακή ελεύθερη πτώση, προσγειωνόμενος με αλεξίπτωτο στην παραλία Surfers Paradise, στην Gold Coast.

Η δοκιμασία αυτή, κατά την οποία ο Ρούνεϊ έκανε skydive, ήταν η πρώτη του πρόκληση στο «I’m A Celebrity». Μαζί του έκανε το άλμα και ο πρώην Παραολυμπιονίκης Ade Adepitan, ενώ άλλοι συμμετέχοντες έφτασαν στην παραλία με beach buggies.

Η προσωπική νίκη και η ικανοποίηση

Ο πρώην άσος της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ όχι μόνο τα κατάφερε να κάνει το άλμα, αλλά φάνηκε πως τελικά το απόλαυσε. Προσγειώθηκε χαμογελαστός στην παραλία, έχοντας μόλις κερδίσει μια προσωπική μάχη που τον απασχολούσε για χρόνια και του φαινόταν αδύνατη.

Οι νέοι του συμπαίκτες τον επευφημούσαν για το κατόρθωμά του, καθώς ο ίδιος δεν έκρυψε την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι κατάφερε να υπερβεί τον μεγαλύτερο φόβο του, όπως είχε ονομάσει τα ύψη.

Η έναρξη του ριάλιτι με 12 διασημότητες

Ο Γουέιν Ρούνεϊ είναι μεταξύ των 12 διασημοτήτων που συμμετέχουν στο ριάλιτι επιβίωσης «I’m A Celebrity… Get Me Out of Here!». Η σειρά έκανε πρεμιέρα τη Δευτέρα, 16 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την έναρξη των δοκιμασιών για τους παίκτες.

Από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι, ο Ρούνεϊ φαίνεται να παίρνει και μερικά μαθήματα, καθώς κατάφερε να νικήσει έναν φόβο που τον ταλαιπωρούσε για καιρό.

Με πληροφορίες από: Athletiko