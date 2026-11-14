Η Αναστασία Γιούσεφ απαντά στα επικριτικά σχόλια: «Η μητρότητα δεν θα καταργήσει τη γυναικεία μου υπόσταση»

Η Αναστασία Γιούσεφ προχώρησε σε δημόσιο ξέσπασμα μέσω βίντεο που δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το Σάββατο 14 Νοεμβρίου του 2026. Η αντίδρασή της ήρθε ως απάντηση σε αρνητικά σχόλια που δέχτηκε σχετικά με την εμφάνιση και τη δημόσια παρουσία της, μετά τη γέννηση του παιδιού της. Η ίδια ξεκαθάρισε πως η μητρότητα δεν αναιρεί τη γυναικεία της ταυτότητα, χαρακτηρίζοντας τις σχετικές αντιλήψεις παρωχημένες και πατριαρχικές.

Τα επικριτικά σχόλια για την εμφάνιση και τη δημόσια παρουσία

Η Αναστασία Γιούσεφ δέχτηκε σειρά αρνητικών σχολίων από ορισμένους χρήστες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, οι οποίοι της υπέδειξαν πώς θα έπρεπε να ντύνεται ή να συμπεριφέρεται, τώρα που έχει γίνει μητέρα. Αυτές οι παρατηρήσεις αφορούσαν άμεσα την εμφάνισή της και τη γενικότερη δημόσια εικόνα της, προκαλώντας την έντονη αντίδρασή της και την ανάγκη να τοποθετηθεί δημόσια.

Συγκεκριμένα, η ίδια αναφέρθηκε σε σχόλια που έκαναν λόγο για αλλαγή συμπεριφοράς και ενδυμασίας. Μεταξύ άλλων, δέχτηκε παρατηρήσεις όπως «τώρα μη μιλάς, άλλαξε πάνες» και «δεν πρέπει να φοράς τέτοιο πράγμα τώρα που έγινες μάνα», καθώς και «ένα σωρό τέτοια» παρόμοια σχόλια, τα οποία την οδήγησαν στο να εκφράσει την αγανάκτησή της.

Η κατηγορηματική απάντηση της Αναστασίας Γιούσεφ

Αντιδρώντας σε αυτά τα σχόλια, η Αναστασία Γιούσεφ τόνισε με σαφήνεια ότι η μητρότητα δεν αποτελεί λόγο για να απαρνηθεί μια γυναίκα τη θηλυκότητά της ή την υπόστασή της ως άνθρωπος. «Έχει χαζέψει ο κόσμος ή εγώ έχω χάσει επεισόδια;» αναρωτήθηκε, εκφράζοντας την έκπληξή της για τις αντιλήψεις αυτές. Συνέχισε λέγοντας: «Δηλαδή τώρα που έγινα μάνα εγώ πρέπει να κλειστώ στο σπίτι μόνη μου, να φοράω ζιβάγκο, να μην τραγουδάω, να μην έχω καν άποψη;».

Η ίδια υπογράμμισε με έμφαση ότι βρισκόμαστε στο έτος 2026 και ότι η μητρότητα δεν θα καταργήσει τη γυναικεία της υπόσταση, ούτε και καμίας άλλης γυναίκας. «Δηλαδή έλεος, έχουμε γυρίσει πίσω στην πατριαρχία; Για συνέλθετε λίγο, γιατί το να γίνεις μητέρα δεν σημαίνει ότι να καταργηθείς σαν γυναίκα και σαν άνθρωπος. Έλεος πια με αυτά τα σχόλια, έλεος», δήλωσε χαρακτηριστικά στο βίντεό της, απευθύνοντας κάλεσμα για προβληματισμό.

Οι «παρωχημένες και πατριαρχικές» αντιλήψεις

Η Αναστασία Γιούσεφ χαρακτήρισε τις αντιλήψεις που εκφράστηκαν μέσα από τα σχόλια ως παρωχημένες και πατριαρχικές, τονίζοντας την αναχρονιστική τους φύση. Επεσήμανε πως η ιδέα ότι μια γυναίκα, αφού γίνει μητέρα, πρέπει να περιορίσει τον εαυτό της, να αλλάξει ριζικά την προσωπικότητά της, την εμφάνισή της ή ακόμα και τις δραστηριότητές της, ανήκει σε άλλες, περασμένες εποχές.

Για την ίδια, το να γίνει μια γυναίκα μητέρα δεν σημαίνει πως πρέπει να «καταργηθεί» ως άτομο ή να απαρνηθεί τη θηλυκότητά της. Αντιθέτως, υποστήριξε ότι η μητρότητα μπορεί να συνυπάρξει αρμονικά με τη διατήρηση όλων των πτυχών της ταυτότητάς της, χωρίς να απαιτείται κανενός είδους περιορισμός στην έκφραση ή την παρουσία της.

Η γέννηση του γιου της Αντώνη

Υπενθυμίζεται ότι η Αναστασία Γιούσεφ απέκτησε τον γιο της στις 13 Αυγούστου του 2026. Η ημερομηνία αυτή συνέπεσε με την ημέρα των δικών της γενεθλίων, προσδίδοντας ένα επιπλέον προσωπικό και συναισθηματικό νόημα στο χαρμόσυνο γεγονός.

Ο γιος της, ο οποίος θα πάρει το όνομα Αντώνης, γεννήθηκε λίγους μήνες πριν το δημόσιο ξέσπασμα της μητέρας του. Η ευτυχής αυτή στιγμή για την οικογένεια της Αναστασίας Γιούσεφ προηγήθηκε των επικριτικών σχολίων που ακολούθησαν και στα οποία η ίδια επέλεξε να απαντήσει με το βίντεο στο Instagram.

Με πληροφορίες από: Newsit