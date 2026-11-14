Ο Γιάννης Μάλαμας, γιος του γνωστού καλλιτέχνη Σωκράτη Μάλαμα, βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Μια Ελλάδα Παρέα» με την Κατερίνα Ζαρίφη και εξομολογήθηκε για μία από τις πιο δύσκολες στιγμές της ζωής του. Ο νεαρός μουσικός αναφέρθηκε στην περιπέτεια της σύλληψής του, στην έντονη δημοσιότητα που βίωσε και στην αμέριστη στήριξη που έλαβε από την οικογένειά του.

Η αιφνιδιαστική έκθεση στη δημοσιότητα

Ο Γιάννης Μάλαμας παραδέχτηκε πως δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένος για την έκταση που πήρε η υπόθεσή του στα μέσα ενημέρωσης. Η ξαφνική και απροειδοποίητη έκθεση στη δημοσιότητα τον αιφνιδίασε, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του.

«Είναι δύσκολη η έκθεση στη δημοσιότητα και στη δική μου περίπτωση ήταν πολύ δύσκολη. Έπεσα στα βαθιά με τη μία», δήλωσε ο ίδιος, περιγράφοντας την ένταση και την πίεση που ένιωσε εκείνη την περίοδο. Η κατάσταση αυτή τον βρήκε απροετοίμαστο, καθώς δεν είχε βιώσει κάτι ανάλογο στο παρελθόν.

Η ανεκτίμητη στήριξη της οικογένειας

Μιλώντας για τους γονείς του, ο Γιάννης Μάλαμας δεν έκρυψε πόσο στενή είναι η σχέση του μαζί τους. Περιέγραψε με ιδιαίτερη συγκίνηση την ανάγκη που ένιωσε την ημέρα της σύλληψής του να αναζητήσει τη μητέρα του, βρίσκοντας παρηγοριά στην αγκαλιά της.

«Στην πιο δύσκολη στιγμή μου πήρα τη μαμά μου. Ήθελα εκείνη, εκείνη τη μέρα ήθελα μανούλα. Ήθελα να πω μαμά, είναι η πρώτη φορά που θέλω να έρθω να κλάψω στην αγκαλιά σου. Αλλά οκ», είπε χαρακτηριστικά. Για τον πατέρα του, Σωκράτη Μάλαμα, ανέφερε πως είναι ο άνθρωπος στον οποίο μπορεί να εμπιστευτεί τα πάντα, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του τυχερό που έχει μεγαλώσει με δύο γονείς στους οποίους μπορεί να απευθυνθεί χωρίς δισταγμό.

«Ο πατέρας μου είναι ο κολλητός μου. Του λέω τα πάντα. Είμαι τρελά ευλογημένος που έχω αυτούς τους δύο γονείς. Πραγματικά. Και μπορώ να πω τα πάντα όποτε, όπως θέλω», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της οικογένειας στη ζωή του.

Ένα «κακόγουστο αστείο» και τα μαθήματα

Ο νεαρός μουσικός περιέγραψε την ημέρα της σύλληψής του ως «ένα κακόγουστο αστείο όλη αυτή η μέρα βασικά». Εξήγησε ότι δεν μπόρεσε να σκεφτεί λογικά εκείνη την ώρα, καθώς γίνονταν πάρα πολλά πράγματα στα οποία δεν έδωσε καμία βάση. Η επιθυμία του ήταν να ξεμπερδέψει άμεσα με το ζήτημα, το οποίο χαρακτήρισε «αισχρό».

«Ήθελα να ξεμπερδέψω με αυτό το ζήτημα που ήταν αισχρό. Ξεμπέρδεψα και όλα καλά. Το αφήνω πίσω σίγουρα. Μέτρησα ανθρώπους. Σίγουρα ήταν ένα καλό μάθημα. Αυτοί που περίμενα έμειναν και οι άλλοι πήδηξαν με το καλημέρα», ανέφερε, τονίζοντας ότι η εμπειρία αυτή του έδωσε την ευκαιρία να αναγνωρίσει τους πραγματικούς του φίλους και υποστηρικτές.

Προσωπική ζωή και η στάση απέναντι στον έρωτα

Στην ίδια συνέντευξη, ο Γιάννης Μάλαμας μίλησε και για την προσωπική του ζωή. Ξεκαθάρισε ότι δεν επιδιώκει να απασχολεί τα μέσα ενημέρωσης με όσα συμβαίνουν εκτός της επαγγελματικής του δραστηριότητας. Η δημοσιότητα γύρω από την προσωπική του ζωή δεν είναι κάτι που επιδιώκει ή κυνηγάει.

«Δεν κυνηγάω το κομμάτι της δημοσιότητας. Σίγουρα δεν το κυνηγάω. Δηλαδή ό,τι είναι. Δεν αφορά κανέναν αυτό (η προσωπική ζωή του)», δήλωσε. Όσο για τον έρωτα, αποκάλυψε πως έχει βιώσει μία φορά στη ζωή του ένα ιδιαίτερα έντονο συναίσθημα και θα ήθελε να το ξαναζήσει, χωρίς ωστόσο να το προσπαθεί ενεργά. «Ο έρωτας έχει παίξει ρόλο μόνο μια φορά στη ζωή μου, κομμάτια. Θέλω να το ξαναπάθω εννοείται, αλλά δεν το προσπαθώ», κατέληξε.

Το χρονικό της σύλληψης

Ο Γιάννης Μάλαμας είχε συλληφθεί τα ξημερώματα της Κυριακής 14 Σεπτεμβρίου 2025. Το περιστατικό που οδήγησε στη σύλληψή του σημειώθηκε σε ένα κεντρικό σημείο της Αθήνας, όπως αναφέρεται στις πληροφορίες που δόθηκαν στη δημοσιότητα.

Με πληροφορίες από: Topontiki