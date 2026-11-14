Ο βασιλιάς Κάρολος και ο Έλτον Τζον αυτοσαρκάζονται σε ραδιοφωνική εκπομπή

Με αφορμή τα 78α γενέθλια του Βρετανού μονάρχη, τα οποία γιορτάστηκαν το Σάββατο, ο βασιλιάς Κάρολος συμμετείχε σε μια ειδική ραδιοφωνική εκπομπή του Έλτον Τζον. Η συνάντηση των δύο ανδρών, που μεταδόθηκε μέσω του Apple Music, χαρακτηρίστηκε από χιούμορ και διάθεση αυτοσαρκασμού, με τον μονάρχη και τον 79χρονο τραγουδιστή να ανταλλάσσουν ατάκες σχετικά με την πορεία τους στον χρόνο και την υγεία τους.

Η ξεχωριστή ραδιοφωνική συνάντηση

Ο βασιλιάς Κάρολος έδωσε το παρών στην εκπομπή του Έλτον Τζον, η οποία φέρει τον τίτλο «Elton John’s Rocket Hour». Η συζήτηση των δύο προσωπικοτήτων επικεντρώθηκε σε ένα σημαντικό ορόσημο: τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυση του φιλανθρωπικού οργανισμού The King’s Trust.

Παράλληλα, οι δύο άνδρες αναφέρθηκαν στους καλλιτέχνες που έχουν προσφέρει τη στήριξή τους στο έργο του οργανισμού, το οποίο είναι αφιερωμένο στη νεολαία. Η εκπομπή αποτέλεσε μια ευκαιρία για να τιμηθεί η διαχρονική προσφορά του Trust και όσων συνέβαλαν στην επιτυχία του.

Αναμνήσεις από μια θρυλική συναυλία

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο βασιλιάς Κάρολος και ο Έλτον Τζον ανακάλεσαν στη μνήμη τους διάφορες συναυλίες που είχαν διοργανωθεί με σκοπό την ενίσχυση του φιλανθρωπικού οργανισμού. Μία από αυτές που ξεχώρισαν ήταν η μεγάλη μουσική βραδιά που έλαβε χώρα στο Wembley Arena το 1986.

Σε εκείνη τη συναυλία, ο Έλτον Τζον είχε ερμηνεύσει τη γνωστή του επιτυχία «I’m Still Standing». Το συγκεκριμένο τραγούδι αποτέλεσε την αφορμή για έναν εύστοχο παραλληλισμό από τον βασιλιά Κάρολο, ο οποίος συνέδεσε το μήνυμα του τραγουδιού με την πορεία του Trust αλλά και τη δική τους προσωπική διαδρομή.

Οι χιουμοριστικές ατάκες για την ανθεκτικότητα

Ο μονάρχης, αναφερόμενος στο τραγούδι «I’m Still Standing», υπογράμμισε τη δύναμη του μηνύματος που μεταφέρει. «Γνωρίζω ότι άνθρωποι σε κάθε είδους συνθήκες βρίσκουν έμπνευση σε αυτό το τραγούδι, όχι μόνο λόγω του υπέροχου πνεύματός του, αλλά και εξαιτίας του μηνύματος ανθεκτικότητας που μεταφέρει», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο βασιλιάς Κάρολος πρόσθεσε με χιούμορ: «Και σίγουρα, 40 χρόνια μετά από εκείνη την αξιοσημείωτη συναυλία, εμείς και το Trust εξακολουθούμε να στεκόμαστε όρθιοι». Η απάντηση του 79χρονου Έλτον Τζον προκάλεσε γέλια, καθώς σχολίασε: «Εγώ, πάντως, τώρα κάθομαι». Ο Κάρολος συνέχισε στο ίδιο πνεύμα, προσθέτοντας: «Με διάφορα κομμάτια να αποκολλώνται πού και πού. Ξέρω ότι αυτό είναι ένα τρομερό πρόβλημα καθώς μεγαλώνουμε».

Προβλήματα υγείας και η ίδρυση του Trust

Οι χιουμοριστικές αναφορές των δύο ανδρών στην ηλικία και την ανθεκτικότητα αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς και οι δύο αντιμετωπίζουν γνωστά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια. Ο βασιλιάς Κάρολος εξακολουθεί να υποβάλλεται σε θεραπεία για τον καρκίνο, ενώ ο Έλτον Τζον έχει μιλήσει δημόσια για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει με την όρασή του.

Ο φιλανθρωπικός οργανισμός The King’s Trust, ο οποίος γιόρτασε τα 50 του χρόνια, ιδρύθηκε το 1976 από τον τότε πρίγκιπα Κάρολο. Ο πρίγκιπας είχε αξιοποιήσει τα χρήματα που έλαβε μετά την αποχώρησή του από το Βασιλικό Ναυτικό, με σκοπό να στηρίξει νέους ανθρώπους που αντιμετώπιζαν κοινωνικές και οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντάς τους ευκαιρίες και βοήθεια.

Με πληροφορίες από: Topontiki