Μαρία Κορινθίου: Ο διαλογισμός είναι διάλογος με τον εαυτό σου για να απορρίψεις τοξικά στοιχεία

Η Μαρία Κορινθίου βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Καλημέρα είπαμε;» της ΕΡΤ1, το πρωί του Σαββάτου 14 Νοεμβρίου 2026, παραχωρώντας μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στους παρουσιαστές Ζωή Κρονάκη και Τάσο Ιορδανίδη. Η γνωστή ηθοποιός μίλησε εκτενώς για τη φροντίδα του εαυτού της και την ψυχική της υγεία, αναφερόμενη στις πρακτικές που ακολουθεί στην καθημερινότητά της, με επίκεντρο τον διαλογισμό.

Η εμφάνιση στην εκπομπή και οι δηλώσεις

Κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής της εμφάνισης στην εκπομπή του κρατικού καναλιού, η Μαρία Κορινθίου δήλωσε πως φροντίζει πολύ τον εαυτό της και δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην ψυχική της υγεία. Η ηθοποιός εξήγησε ότι, παρόλο που δεν έχει δοκιμάσει την ψυχοθεραπεία, κάτι που θα ήθελε να κάνει στο μέλλον, έχει αφιερώσει σημαντικό χρόνο στον διαλογισμό ως μέσο αυτοβελτίωσης.

«Δεν έχω κάνει ψυχοθεραπεία, που πολύ θα ήθελα να το δοκιμάσω όμως, αλλά έχω κάνει πολύ διαλογισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μαρία Κορινθίου. Η ίδια υπογράμμισε τη σημασία του να προσέχει κανείς την ψυχή του, τονίζοντας πως αυτή είναι η πρώτη της προτεραιότητα.

Η σημασία της ψυχικής υγείας

Η Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε στη στάση ζωής της, δηλώνοντας ότι προσπαθεί καθημερινά να γίνεται καλύτερος άνθρωπος. Θεωρεί πολύτιμο το να προσέχει κανείς τον εαυτό του, τόσο σωματικά όσο και ψυχικά. «Προσέχω πάρα πολύ τον εαυτό μου, πρώτα την ψυχή μου», εξομολογήθηκε η ηθοποιός, δίνοντας έμφαση στην εσωτερική ισορροπία.

Παράλληλα, περιέγραψε πώς αντιμετωπίζει τις προκλήσεις της καθημερινότητας. «Υπάρχουν στιγμές που φυσικά η καθημερινότητα μάς ρουφάει σε διάφορα προβλήματα. Παρ’ όλα αυτά, με σθένος πατάω πόδι στον ίδιο μου τον εαυτό και λέω “όχι, θα προσέξεις τον εαυτό σου, την ψυχή σου και αυτό που σε γεμίζει”», τόνισε η Μαρία Κορινθίου, αναδεικνύοντας την αποφασιστικότητα που απαιτείται για την αυτοφροντίδα.

Διαλογισμός και αυτογνωσία

Η ηθοποιός αφιέρωσε ένα μεγάλο μέρος της συνέντευξης στην έννοια του διαλογισμού, εξηγώντας τη δική της προσέγγιση. Για την ίδια, ο διαλογισμός είναι ένας «διάλογος που κάνεις με τον ίδιο σου τον εαυτό». Διευκρίνισε ότι η λέξη αυτή είναι συχνά παρεξηγημένη, καθώς κάποιοι την ερμηνεύουν ως προσευχή.

Σύμφωνα με την Μαρία Κορινθίου, ο διαλογισμός είναι μια κατάσταση κατά την οποία «βάζεις τον εαυτό σου σε μια κατάσταση να σκαλίσεις τον εαυτό σου, να προσπαθήσεις να απορρίψεις ό,τι τοξικό έχεις μέσα σου». Πρόσθεσε ότι μέσα από την προσευχή, κάποιος μπορεί να προσεύχεται και ταυτόχρονα να διαλογίζεται, κάνοντας ουσιαστικά μια εσωτερική συζήτηση με τον εαυτό του.

Καθημερινές πρακτικές και φιλοσοφία ζωής

Πέρα από τον διαλογισμό, η Μαρία Κορινθίου αποκάλυψε και άλλες δραστηριότητες που την βοηθούν να διατηρεί την ψυχική και σωματική της ευεξία. «Κάνω γιόγκα διαφόρων ειδών, κάνω ιππασία πολύ. Με προσέχω πολύ», δήλωσε, αναδεικνύοντας την ποικιλία των μεθόδων που χρησιμοποιεί για την αυτοφροντίδα.

Η ηθοποιός τόνισε την προσωπική της δέσμευση να προσέχει τον εαυτό της, τόσο στην ψυχή όσο και στο σώμα, ως βασική αρχή της ζωής της. Αυτή η προσέγγιση την βοηθά να διατηρεί την ισορροπία της απέναντι στις απαιτήσεις της καθημερινότητας.

Η αντισυμβατική της φύση

Στη συνέντευξή της, η Μαρία Κορινθίου αναφέρθηκε και στην ιδιοσυγκρασία της, τονίζοντας ότι ανέκαθεν υπήρξε ένα ανήσυχο και αντισυμβατικό πνεύμα στη ζωή της. Αυτή η πλευρά του χαρακτήρα της την οδήγησε να αναζητά συνεχώς τρόπους αυτοβελτίωσης και εσωτερικής αναζήτησης, όπως ο διαλογισμός και η γιόγκα.

Η προσπάθειά της να γίνεται καθημερινά καλύτερος άνθρωπος και να φροντίζει τον εαυτό της αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι αυτής της ανήσυχης και αντισυμβατικής φύσης, η οποία την ωθεί να εξερευνά νέους δρόμους για την προσωπική της ανάπτυξη και ευημερία.

Με πληροφορίες από: Newsit