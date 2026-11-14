«Κάμπινγκ»: Ανατρεπτικές εξελίξεις με πιέσεις στον Ιορδάνη και υποψίες του Τάσου

Άκρως ξεκαρδιστικές και ανατρεπτικές εξελίξεις αναμένονται στα επόμενα επεισόδια της κωμικής σειράς του MEGA, «Κάμπινγκ». Οι τηλεθεατές θα παρακολουθήσουν τις νέες περιπέτειες των χαρακτήρων τη Δευτέρα 16, την Τρίτη 17 και την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2026, στις 21:00. Ο Ιορδάνης βρίσκεται αντιμέτωπος με ισχυρές πιέσεις από την Αλέκα και τον Ντιμίτρι, οι οποίοι τον ωθούν να «βγάλει από τη μέση» τον Τάσο, ενώ ο τελευταίος αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά με την προέλευση των χρημάτων. Παράλληλα, ο κρυφός τάφος του εξαφανισμένου άντρα της Γιώτας ανοίγει παρουσία της αστυνομίας, φέρνοντας στην επιφάνεια ένα μεγάλο μυστικό.

Οι πιέσεις στον Ιορδάνη και οι υποψίες του Τάσου

Ο Ιορδάνης δέχεται συνεχείς και ισχυρές πιέσεις από την Αλέκα και τον Ντιμίτρι, οι οποίοι επιμένουν να βγάλει από τη μέση τον Τάσο. Ωστόσο, ο Ιορδάνης αποφασίζει να ακολουθήσει μια διαφορετική προσέγγιση, δοκιμάζοντας να τον βάλει στο κόλπο. Ο Τάσος, από την πλευρά του, αρχίζει να έχει σοβαρές υποψίες. Θεωρεί ότι τόσο χρήμα από το πουθενά δεν μπορεί να είναι αθώο και ότι κάτι «βρωμάει».

Στο 22ο επεισόδιο, ο Τάσος αρχίζει να υποψιάζεται ότι κάτι δεν πάει καλά. Τόσο χρήμα από το πουθενά δεν μπορεί να είναι αθώο· κάτι βρωμάει! Στο 23ο επεισόδιο, ο Τάσος αντιδρά και μοιάζει ανένδοτος να συναινέσει στην κομπίνα. Έτσι, η Αλέκα τον επισκέπτεται για να εξασφαλίσει την σιωπή του.

Το μυστικό της Γιώτας και ο κρυφός τάφος

Την ίδια ώρα, μια σημαντική εξέλιξη αφορά τον κρυφό τάφο του εξαφανισμένου άντρα της Γιώτας. Αυτός ο τάφος ανοίγει παρουσία της αστυνομίας, φέρνοντας στην επιφάνεια το μυστικό που η Γιώτα προσπαθούσε να κρατήσει κρυφό. Η προσπάθεια της Γιώτας να μην μάθει ο Λουκάς το μυστικό που αφορά στον πατέρα του πέφτει στο κενό.

Τον πιάνει στα πράσα πάνω από τον κρυφό τάφο, αλλά δεν είναι η μόνη που γίνεται μάρτυρας της σκηνής. Η Ιωάννα, ο Λεωνίδας και ο αστυνομικός διευθυντής βρίσκονται επίσης εκεί. Μετά το «εγκεφαλικό» της Γιώτας, η Μαριάννα και η Στέλλα αναλαμβάνουν τη φροντίδα του Λουκά. Η Γιώτα επιστρέφει στο σπίτι και αφήνει τους πάντες να πιστεύουν ότι, μετά το εγκεφαλικό, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον.

Νέες εντάσεις και η επανάσταση της Εύας

Στο 21ο επεισόδιο, ο Σοφοκλής μαθαίνει για τη συνεργασία του Ιορδάνη με τη Νίτσα και θεωρεί ότι εκείνος την έχει μπλέξει στο ξέπλυμα χρήματος. Για τον λόγο αυτό, τον στριμώχνει άγρια. Σαν να μην του έφταναν όλα τα υπόλοιπα, η Εύα αποφασίζει να κάνει την επανάστασή της, έχοντας στο πλευρό της έναν μηχανόβιο που δεν τον λες και το καλύτερο παιδί του κόσμου.

Η κλιμάκωση της σύγκρουσης και οι αποφάσεις

Η Αλέκα και ο Ντιμίτρι, από την άλλη, ξεκαθαρίζουν στον Ιορδάνη ότι η ιστορία έχει ακόμη δρόμο μπροστά της. Του φέρνουν επιπλέον χρήματα για ξέπλυμα, μαζί με ένα «δώρο» που μόνο με τη βοήθεια του Σοφοκλή μπορεί να ξεφορτωθεί. Ο Τάσος παίρνει την καραμπίνα του και κατευθύνεται προς το τροχόσπιτο του Ιορδάνη, αποφασισμένος να δώσει ένα τέλος.

Το καστ της σειράς

Στους πρωταγωνιστικούς ρόλους της κωμικής σειράς «Κάμπινγκ» συμμετέχουν ο Οδυσσέας Παπασπηλιόπουλος, ο Γιώργος Χρυσοστόμου, η Βίκυ Σταυροπούλου, η Χριστίνα Χειλά – Φαμέλη και η Μπέσσυ Μάλφα. Το καστ συμπληρώνουν ο Γιάννης Νταλιάνης, η Νάντια Κοντογεώργη, ο Νικόλας Χανακούλας και η Αρετή.

Με πληροφορίες από: Newsit