Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε εξήγησε τον λόγο που πήρε χάπι μετά το γκολ του κόντρα στην Τουρκία

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε βρέθηκε στο επίκεντρο των συζητήσεων μετά το γκολ που σημείωσε στη νίκη του Βελγίου επί της Τουρκίας με 2-1 για το Nations League. Ο Βέλγος μέσος, παρά την επιτυχία του, δεν πανηγύρισε με τον συνηθισμένο τρόπο, διατηρώντας ένα σοβαρό ύφος. Αμέσως μετά την ισοφάριση, κατευθύνθηκε στον πάγκο της ομάδας του και εθεάθη να λαμβάνει ένα χάπι, μια κίνηση που προκάλεσε ερωτηματικά.

Ο ασυνήθιστος πανηγυρισμός και η εξήγηση του παίκτη

Ο Κέβιν Ντε Μπρόινε ολοκλήρωσε ιδανικά μια εξαιρετική ατομική ενέργεια του Ζερεμί Ντοκού στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Ωστόσο, η αντίδρασή του μετά το γκολ ήταν ιδιαίτερα συγκρατημένη, καθώς δεν έδειχνε ιδιαίτερη διάθεση να πανηγυρίσει, διατηρώντας ένα πολύ σοβαρό ύφος, ακόμα και όταν οι συμπαίκτες του τον αγκάλιαζαν.

Ο ίδιος ο παίκτης εξήγησε τους λόγους αυτής της συμπεριφοράς του, δηλώνοντας στο RTBF ότι «Δεν ήμουν ευχαριστημένος με τον εαυτό μου». Πρόσθεσε, μιλώντας στους εκπροσώπους του Τύπου, ότι «Τα πρώτα 20 λεπτά μου ήταν τα χειρότερα που έχω παίξει τη φετινή σεζόν», υπογραμμίζοντας την απογοήτευσή του από την προσωπική του απόδοση στο ξεκίνημα του αγώνα.

Η λήψη του χαπιού στον πάγκο

Μια ακόμη πιο ασυνήθιστη σκηνή εκτυλίχθηκε αμέσως μετά το γκολ της ισοφάρισης. Ο πρώην αστέρας της Μάντσεστερ Σίτι κατευθύνθηκε προς τον πάγκο της ομάδας του. Εκεί, την ώρα που ο ομοσπονδιακός προπονητής, Μαρκ φαν Μπόμελ, έδινε οδηγίες στους υπόλοιπους παίκτες, ο Ντε Μπρόινε εθεάθη να παίρνει ένα χάπι.

Σε δηλώσεις του που μετέφερε η «HLN», ο Βέλγος μέσος εξήγησε την ενέργειά του. «Δεν αισθανόμουν πολύ καλά τις τελευταίες εβδομάδες και δεν ήμουν στην καλύτερη δυνατή κατάσταση», ανέφερε. Πρόσθεσε επίσης ότι «Έχω ταξιδέψει πολύ τις τελευταίες 12 ημέρες και έχω μείνει αρκετές φορές σε ξενοδοχεία», γεγονός που επιβάρυνε την κατάστασή του. Ο Ντε Μπρόινε τόνισε πως για τον ίδιο «το σημαντικότερο είναι να μπορώ να βοηθάω και να κάνω τη δουλειά μου».

Προβλήματα υγείας και τραυματισμοί

Ο Ντε Μπρόινε φαίνεται να αντιμετωπίζει μια περίοδο με αρκετές δυσκολίες. Έχει πραγματοποιήσει ένα αρκετά μέτριο ξεκίνημα στη σεζόν με τη Νάπολι, ενώ ταλαιπωρείται επίσης από έναν τραυματισμό στον αστράγαλο. Αυτός ο τραυματισμός τον ανάγκασε πρόσφατα να αντικατασταθεί στο ημίχρονο της αναμέτρησης με τη Γιουβέντους, δείχνοντας την επίδραση που έχει στην αγωνιστική του παρουσία.

Στην αναμέτρηση της Πέμπτης (12/11) κόντρα στην Τουρκία, ο Βέλγος μέσος παραχώρησε τη θέση του στον Λεάντρο Τροσάρ ήδη από το 68ο λεπτό. Ο ίδιος ο Κέβιν Ντε Μπρόινε συμπλήρωσε τις δηλώσεις του λέγοντας: «Δεν αισθάνομαι στο 100%. Είδα και στα δεδομένα της απόδοσής μου ότι δυσκολευόμουν λίγο», επιβεβαιώνοντας τις σωματικές του ενοχλήσεις και την επίδρασή τους στην απόδοσή του.

Οι δηλώσεις του προπονητή, Μαρκ φαν Μπόμελ

Ο ομοσπονδιακός προπονητής του Βελγίου, Μαρκ φαν Μπόμελ, επιβεβαίωσε την κατάσταση του παίκτη και εξήγησε την απόφασή του να τον αντικαταστήσει. «Γι' αυτό τον αντικατέστησα», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «Πρέπει να προστατεύσουμε τον αστράγαλό του». Ο φαν Μπόμελ αναφέρθηκε επίσης στο επερχόμενο παιχνίδι, λέγοντας ότι «Έχουμε ακόμη ένα παιχνίδι την Κυριακή, απέναντι στην Ιταλία», υποδηλώνοντας την ανάγκη για διαχείριση του παίκτη ενόψει των επόμενων αγωνιστικών υποχρεώσεων.

Σχετικά με την αντίδραση του Ντε Μπρόινε μετά το γκολ, ο προπονητής σχολίασε: «Νομίζω επίσης ότι δεν ήταν ικανοποιημένος από την εμφάνισή του». Ωστόσο, ο φαν Μπόμελ ξεκαθάρισε τη θέση του για τους πανηγυρισμούς, δηλώνοντας: «Για μένα μπορεί να πανηγυρίζει έτσι σε κάθε γκολ», δείχνοντας την υποστήριξή του στον παίκτη παρά την ασυνήθιστη αντίδραση.

Με πληροφορίες από: Athletiko