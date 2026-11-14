Η Ροσαλία έγραψε ιστορία στα Latin Grammy Awards με πέντε βραβεία

Η Ισπανίδα σταρ Ροσαλία έγραψε ιστορία στα φετινά Latin Grammy Awards, καθώς αναδείχθηκε η πρώτη γυναίκα τραγουδίστρια που κέρδισε το βραβείο για το Καλύτερο Άλμπουμ τρεις φορές. Η καλλιτέχνιδα απέσπασε συνολικά πέντε βραβεία στην τελετή που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη στο Λας Βέγκας, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της παρουσία στη διεθνή μουσική σκηνή. Μεταξύ των διακρίσεων της ήταν και δύο βραβεία για την επιτυχία της «La Perla».

Ιστορική διάκριση για το «Lux»

Η Ροσαλία τιμήθηκε με το βραβείο Καλύτερου Άλμπουμ για το έργο της «Lux», το οποίο κυκλοφόρησε πέρυσι και έλαβε διθυραμβικές κριτικές. Αυτή η διάκριση σηματοδοτεί την τρίτη φορά που η γεννημένη στη Βαρκελώνη τραγουδίστρια κατακτά το συγκεκριμένο βραβείο στα Latin Grammys. Προηγούμενες νίκες της στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνουν το «El Mal Querer» το 2019 και το «Motomami» το 2022.

Το άλμπουμ «Lux» θεωρείται ήδη φαβορί ενόψει της ανακοίνωσης των υποψηφιοτήτων για τα βραβεία Grammy, που αναμένονται την επόμενη εβδομάδα. Η επανειλημμένη επιτυχία της Ροσαλία στην κατηγορία του Καλύτερου Άλμπουμ αναδεικνύει την καλλιτεχνική της πορεία και την αναγνώριση που λαμβάνει από τον μουσικό κόσμο.

Πέντε βραβεία συνολικά και η επιτυχία του «La Perla»

Συνολικά, η Ροσαλία απέσπασε πέντε βραβεία κατά τη διάρκεια της λαμπερής βραδιάς. Δύο από αυτά αφορούσαν την επιτυχία της «La Perla», η οποία αναδείχθηκε Τραγούδι της Χρονιάς και Καλύτερο Ποπ Τραγούδι. Η διπλή αυτή διάκριση υπογραμμίζει την απήχηση και την ποιότητα του συγκεκριμένου κομματιού.

Παρότι το «La Perla» ήταν υποψήφιο και στην κατηγορία «Ηχογράφηση της Χρονιάς», το βραβείο τελικά απέσπασε το τραγούδι «Niño» του Αργεντινού τραγουδιστή Milo J. Αυτό δεν μείωσε ωστόσο τη συνολική θριαμβευτική παρουσία της Ισπανίδας καλλιτέχνιδας.

Η δήλωση της Ροσαλία και άλλες διακρίσεις

Κατά την παραλαβή του βραβείου της, η Ροσαλία έστειλε ένα μήνυμα σε όσους δεν πίστεψαν στην πορεία της. «Σε όλους εκείνους που μου είπαν ότι δεν ήμουν αρκετά καλή ή ότι η μουσική μου ήταν πολύ παράξενη: ευτυχώς που δεν τους άκουσα», δήλωσε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας: «Τώρα κερδίζω αυτά τα βραβεία». Η δήλωση αυτή αντικατοπτρίζει την επιμονή και την αφοσίωσή της στην τέχνη της.

Εκτός από τα προαναφερθέντα, η Ροσαλία τιμήθηκε ακόμη με τα βραβεία Καλύτερου Άλμπουμ Εναλλακτικής Μουσικής και Καλύτερου Μουσικού Βίντεο Μικρής Διάρκειας για το τραγούδι της «Sauvignon Blanc». Η βραδιά ξεκίνησε με την ίδια να ανοίγει την τελετή απονομής των βραβείων λάτιν μουσικής, ερμηνεύοντας μερικές από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της, προσφέροντας ένα εντυπωσιακό θέαμα στο κοινό.

Άλλοι μεγάλοι νικητές της βραδιάς

Η τελετή των Latin Grammy Awards δεν ανέδειξε μόνο τη Ροσαλία, αλλά τίμησε και άλλους σημαντικούς καλλιτέχνες. Ο Πορτορικανός θρύλος της ρεγκετόν, Daddy Yankee, είχε επίσης μια σημαντική βραδιά, καθώς κέρδισε το βραβείο «Προσωπικότητα της Χρονιάς». Ο Daddy Yankee ερμήνευσε στη σκηνή μερικά από τα πιο γνωστά τραγούδια του, όπως το «Gasolina» και το «Con Calma», ενώ τον πλαισίωσαν μεταξύ άλλων οι ράπερ LL Cool J και French Montana, προσφέροντας μια δυναμική εμφάνιση.

Ακόμη, η Κολομβιανή τραγουδίστρια Άρια Βέγκα αναδείχθηκε Καλύτερος Πρωτοεμφανιζόμενος Καλλιτέχνης, λαμβάνοντας μια σημαντική αναγνώριση στην αρχή της καριέρας της. Η Karol G απέσπασε τα βραβεία Καλύτερου Άλμπουμ Urban Μουσικής για το «Tropicoqueta» και Καλύτερης Ερμηνείας Ρεγκετόν για το τραγούδι «Verano Rosa», στο οποίο συμμετέχει ο Feid, ολοκληρώνοντας έτσι ένα πλούσιο παζλ διακρίσεων για τη λάτιν μουσική.

Με πληροφορίες από: Topontiki