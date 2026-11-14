Η Ζωή Κρονάκη απουσίασε από το «Καλημέρα, είπαμε;» – Το μήνυμα συμπαράστασης του Τάσου Ιορδανίδη

Διαφορετική ήταν η εικόνα στην έναρξη της πρωινής εκπομπής «Καλημέρα, είπαμε;» στην ΕΡΤ, σήμερα το πρωί. Η Ζωή Κρονάκη απουσίαζε από το τηλεοπτικό της πόστο, δίπλα στον Τάσο Ιορδανίδη, ο οποίος καλημέρισε μόνος του τους τηλεθεατές. Ο παρουσιαστής εξήγησε τον λόγο της απουσίας της συνεργάτιδάς του, αναφέροντας μια απώλεια στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Η έναρξη της εκπομπής «Καλημέρα, είπαμε;»

Η σημερινή έναρξη της εκπομπής «Καλημέρα, είπαμε;», που μεταδίδεται από την ΕΡΤ, είχε έναν διαφορετικό τόνο. Οι τηλεθεατές παρακολούθησαν τον Τάσο Ιορδανίδη να ξεκινά το πρόγραμμα μόνος του, χωρίς την παρουσία της Ζωής Κρονάκη, η οποία συνήθως βρίσκεται στο πλευρό του. Αυτή η αλλαγή στην καθιερωμένη εικόνα της εκπομπής έγινε άμεσα αντιληπτή από το κοινό.

Ο ηθοποιός και παρουσιαστής ανέλαβε να καλημερίσει τους τηλεθεατές, όπως συνηθίζει, ωστόσο η απουσία της συνεργάτιδάς του ήταν εμφανής. Πριν προχωρήσει στην παρουσίαση των θεμάτων της εκπομπής, ο Τάσος Ιορδανίδης θεώρησε απαραίτητο να αναφερθεί στον λόγο για τον οποίο η Ζωή Κρονάκη δεν βρισκόταν σήμερα στο πλατό.

Ο λόγος της απουσίας της Ζωής Κρονάκη

Ο Τάσος Ιορδανίδης, με εμφανή την ανάγκη να ενημερώσει τους τηλεθεατές για την απουσία της Ζωής Κρονάκη, προχώρησε σε μια δήλωση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, η Ζωή Κρονάκη δεν θα ήταν παρούσα στην εκπομπή, καθώς το οικογενειακό της περιβάλλον βιώνει μια απώλεια. Αυτή η προσωπική στιγμή για την παρουσιάστρια οδήγησε στην απουσία της από τα καθήκοντά της.

Η δήλωση του παρουσιαστή έγινε στην αρχή της εκπομπής, πριν καν ξεκινήσει η ροή των θεμάτων. Ο Τάσος Ιορδανίδης εξήγησε με σαφήνεια τον λόγο που η συνεργάτιδά του δεν βρισκόταν μαζί τους, δίνοντας το πλαίσιο της κατάστασης που επικρατεί στο οικογενειακό της περιβάλλον.

Το μήνυμα συμπαράστασης του Τάσου Ιορδανίδη

Αμέσως μετά την εξήγηση για την απουσία της Ζωής Κρονάκη, ο Τάσος Ιορδανίδης θέλησε να στείλει ένα μήνυμα συμπαράστασης στην συνεργάτιδά του. Με λόγια γεμάτα αγάπη και στήριξη, ο παρουσιαστής απευθύνθηκε δημόσια στην Ζωή Κρονάκη. Τα λόγια του ήταν σαφή και υποστηρικτικά, εκφράζοντας τα συναισθήματα ολόκληρης της ομάδας.

Συγκεκριμένα, ο Τάσος Ιορδανίδης ανέφερε: «Η σκέψη όλων μας, η αγάπη μας είναι κοντά σου, Ζωούλα». Με αυτόν τον τρόπο, ο παρουσιαστής θέλησε να δείξει την αμέριστη στήριξη τόσο τη δική του όσο και της υπόλοιπης ομάδας της εκπομπής προς την Ζωή Κρονάκη, σε αυτή τη δύσκολη προσωπική στιγμή που βιώνει.

Ένα «ιδιαίτερο» σαββατοκύριακο για την εκπομπή

Ο Τάσος Ιορδανίδης, στην ίδια δήλωση, περιέγραψε το τρέχον σαββατοκύριακο ως «πολύ ιδιαίτερο» για την εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;». Η φράση αυτή υποδηλώνει την ξεχωριστή και ασυνήθιστη φύση των ημερών αυτών για το τηλεοπτικό πρόγραμμα, δεδομένης της απουσίας ενός εκ των βασικών παρουσιαστών του.

Η αναφορά σε ένα «ιδιαίτερο Σαββατοκύριακο» συνδέεται άμεσα με την κατάσταση που περιέγραψε ο παρουσιαστής, δηλαδή την απώλεια στο οικογενειακό περιβάλλον της Ζωής Κρονάκη. Αυτό το γεγονός καθιστά τις ημέρες αυτές διαφορετικές από τις συνηθισμένες για την ομάδα της εκπομπής και τους τηλεθεατές.

Η παρουσίαση της εκπομπής

Η εκπομπή «Καλημέρα, είπαμε;» παρουσιάζεται από τη Ζωή Κρονάκη και τον Τάσο Ιορδανίδη. Ο Τάσος Ιορδανίδης, με την ιδιότητά του ως ηθοποιός και παρουσιαστής, βρέθηκε σήμερα μόνος του στο τιμόνι της εκπομπής. Η απουσία της Ζωής Κρονάκη είχε ως αποτέλεσμα να αναλάβει εξ ολοκλήρου την έναρξη και την παρουσίαση του προγράμματος.

Η συνεργασία των δύο παρουσιαστών αποτελεί βασικό στοιχείο της εκπομπής, και η μη παρουσία της Ζωής Κρονάκη σήμερα το πρωί δημιούργησε μια διαφορετική δυναμική. Ο Τάσος Ιορδανίδης, ως ο μοναδικός παρών παρουσιαστής, ήταν αυτός που μετέφερε την είδηση της απουσίας της συνεργάτιδάς του και το μήνυμα συμπαράστασης προς εκείνη.

Με πληροφορίες από: Topontiki