Νέες εξελίξεις στη σειρά «Αντώνιος και Κλεοπάτρα»: Ένα κρυμμένο μυστικό απειλεί να αλλάξει τα πάντα

Νέες εξελίξεις αναμένονται στα επόμενα επεισόδια της σειράς του ΣΚΑΪ, «Αντώνιος και Κλεοπάτρα», τα οποία θα προβληθούν από τη Δευτέρα 16 έως την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου, στις 18:40. Η εβδομάδα φέρνει στο προσκήνιο μια σημαντική δικαστική αναμέτρηση, ενώ διάφορα προσωπικά ζητήματα και ένα καλά κρυμμένο μυστικό απειλούν να ανατρέψουν τα πάντα στις ζωές των ηρώων.

Η δικαστική αναμέτρηση και ο μικρός Στρατής

Η μεγάλη δικαστική αναμέτρηση φέρνει για μία ακόμη φορά αντιμέτωπους τον Αντώνη και την Κλεοπάτρα. Η Έλενα επιχειρεί να απομακρύνει τη Ζέτα από τη ζωή του μικρού Στρατή, επιστρατεύοντας τον βιολογικό του πατέρα, τον Νικήτα. Ωστόσο, μια παράλειψη στην έρευνα του Κοσμά αφήνει τον Αντώνη τρομερά εκτεθειμένο κατά τη διάρκεια της δίκης, δίνοντας έτσι το προβάδισμα στην Κλεοπάτρα.

Οι αποκαλύψεις που προκύπτουν ανατρέπουν τις ισορροπίες και η απόφαση του δικαστηρίου αναμένεται να βάλει φωτιά στην προσωπική κόντρα των δύο δικηγόρων. Η εξέλιξη αυτή θα έχει άμεσο αντίκτυπο στις σχέσεις τους και στην πορεία της υπόθεσης του μικρού Στρατή.

Το μυστικό του Πασχάλη και η Ροζαλία

Ο Πασχάλης εμφανίζεται εντελώς παραμελημένος απέναντι στη Δάφνη. Η Δάφνη, από την πλευρά της, θεωρεί ότι το φιλί που αντάλλαξαν τους απομάκρυνε ακόμα περισσότερο, αγνοώντας την αγωνία του Πασχάλη σε σχέση με τη Ροζαλία. Την ίδια ώρα, η Ροζαλία αναζητά τρόπους να κρατήσει τον Πασχάλη στον εκδοτικό της οίκο.

Όταν η Ροζαλία στρέφεται στον Αντώνη για να βρει κάποιο «παραθυράκι» στο συμβόλαιο του Πασχάλη, ένα καλά κρυμμένο μυστικό απειλεί να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Ο Πασχάλης είναι πολύ αναστατωμένος με την επιμονή της Ροζαλίας να αποκαλύψει την πραγματική του ταυτότητα στο αναγνωστικό κοινό, ενώ η Κλεοπάτρα προσπαθεί να τον καθησυχάσει, ποντάροντας στο ισχυρό συμβόλαιο που του έχει συντάξει, χωρίς να γνωρίζει τις κινήσεις της Ροζαλίας.

Νέα υπόθεση και προσωπικές αποκαλύψεις

Μια καινούργια υπόθεση ανατίθεται στους δικηγόρους της σειράς. Αυτή τη φορά, πρόκειται για έναν σύζυγο που αρνείται να πιάσει δουλειά, με τη σύζυγο να αγανακτεί πια με την κατάσταση και να απευθύνεται στον Αντώνη για βοήθεια. Η υπόθεση αυτή προσθέτει ένα ακόμη στοιχείο στην καθημερινότητα των πρωταγωνιστών.

Παράλληλα, η Κλεοπάτρα επιβεβαιώνει στον Αντώνη ότι προσπαθεί να κάνει παιδί με τον Πασχάλη. Δηλώνει πως ο Πασχάλης είναι ο μόνος άντρας που της έχει βγάλει αυτή την επιθυμία και τον θεωρεί την τελευταία της ελπίδα για να πραγματοποιήσει το όνειρό της.

Απρόοπτα στο σπίτι του Βασίλη

Ο Μίλτος βρίσκει ευκαιρία με το επικείμενο ταξίδι του Βασίλη στην Ύδρα και πηγαίνει πάλι κρυφά με τη Λήδα στο σπίτι του αφεντικού του. Αυτή τη φορά, η επίσκεψη τους είναι για διανυκτέρευση. Ωστόσο, ο Βασίλης χάνει το δελφίνι για την Ύδρα, γεγονός που τον αναγκάζει να επιστρέψει απρόσμενα στο σπίτι του, δημιουργώντας μια απρόβλεπτη κατάσταση.

Οι guest εμφανίσεις της εβδομάδας

Στα επεισόδια της εβδομάδας, θα δούμε και guest εμφανίσεις από τους ηθοποιούς Φανή Γεωργακοπούλου, Νικόλ Χριστοδούλου και Άρη Δελαγραμμάτικα, οι οποίοι θα εμπλουτίσουν την πλοκή με τις παρουσίες τους.

Με πληροφορίες από: Newsit