Ο Μάνουελ Νόιερ χώρισε με τη σύζυγό του, Ανίκα, λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού τους

Ο διεθνής Γερμανός τερματοφύλακας, Μάνουελ Νόιερ, φέρεται να χώρισε με τη σύζυγό του, Ανίκα, μόλις 2,5 μήνες μετά τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους. Η είδηση, η οποία αναφέρεται από τη γερμανική εφημερίδα Bild, κάνει λόγο για ένα δεύτερο διαζύγιο για τον πολύπειρο ποδοσφαιριστή. Μέχρι στιγμής, τόσο ο Νόιερ όσο και η Ανίκα έχουν αρνηθεί να προβούν σε οποιοδήποτε σχόλιο σχετικά με τον χωρισμό τους.

Η είδηση του χωρισμού και η πηγή της

Σύμφωνα με δημοσιεύματα της Bild, ο Μάνουελ Νόιερ και η σύζυγός του, Ανίκα, αποφάσισαν να τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Η συγκεκριμένη εξέλιξη έρχεται σε μια ιδιαίτερη χρονική στιγμή για το ζευγάρι, καθώς σημειώνεται μόλις δυόμισι μήνες μετά τη γέννηση του δεύτερου παιδιού τους. Ο πολύπειρος τερματοφύλακας, ο οποίος είναι 40 ετών, φέρεται να οδεύει προς το δεύτερο διαζύγιό του.

Η γερμανική εφημερίδα Bild ήταν αυτή που ανέφερε πρώτη την πληροφορία σχετικά με τον χωρισμό του ζευγαριού. Η είδηση κυκλοφόρησε ενώ η Ανίκα είχε φέρει στον κόσμο το δεύτερο παιδί τους μόλις στα τέλη Αυγούστου του τρέχοντος έτους. Η αναφορά της Bild υπογραμμίζει το τέλος του γάμου τους λίγο μετά τον ερχομό του παιδιού.

Η πορεία της σχέσης με την Ανίκα Μπίσελ

Η σχέση του Μάνουελ Νόιερ με την Ανίκα Μπίσελ ξεκίνησε το 2020. Αυτό συνέβη μετά το τέλος της προηγούμενης σχέσης του Γερμανού γκολκίπερ με τη Νίνα Βάις. Το ζευγάρι, ο Μάνουελ και η Ανίκα, προχώρησε σε πολιτικό γάμο το 2023, επισφραγίζοντας έτσι τη σχέση του.

Ένα χρόνο αργότερα, το 2024, το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, φέρνοντας μια νέα διάσταση στη ζωή τους. Το 2025, ο Μάνουελ Νόιερ και η Ανίκα παντρεύτηκαν και με θρησκευτικό γάμο, σε μια πολυτελέστατη τελετή που έλαβε χώρα στη βόρεια Ιταλία. Η οικογένειά τους μεγάλωσε περαιτέρω με τον ερχομό του δεύτερου παιδιού τους στα τέλη Αυγούστου του 2026, λίγους μήνες πριν την ανακοίνωση του χωρισμού.

Το προηγούμενο διαζύγιο του τερματοφύλακα

Πριν από τη σχέση του με την Ανίκα Μπίσελ, ο Μάνουελ Νόιερ διατηρούσε σχέση με τη Νίνα Βάις. Η σχέση αυτή διήρκεσε για περίπου πέντε χρόνια, ξεκινώντας το 2015 και ολοκληρώνοντας τον κύκλο της το 2020. Ο χωρισμός του με τη Νίνα Βάις οδήγησε σε ένα διαζύγιο, το οποίο ήταν το πρώτο για τον διάσημο τερματοφύλακα.

Η τρέχουσα εξέλιξη με την Ανίκα σηματοδοτεί την πορεία του Μάνουελ Νόιερ προς ένα δεύτερο διαζύγιο. Αυτή η προσωπική ανατροπή έρχεται να προστεθεί στην προσωπική ζωή του 40χρονου ποδοσφαιριστή, ο οποίος έχει βρεθεί στο επίκεντρο των ειδήσεων για τις σχέσεις του στο παρελθόν.

Η στάση των εμπλεκόμενων πλευρών

Αναφορικά με τον χωρισμό τους, τόσο ο Μάνουελ Νόιερ όσο και η Ανίκα έχουν επιλέξει να διατηρήσουν σιγή ιχθύος. Οι δύο πλευρές έχουν αρνηθεί κατηγορηματικά να σχολιάσουν οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με το τέλος του γάμου τους. Αυτή η στάση δείχνει την επιθυμία τους να κρατήσουν την προσωπική τους ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, παρά το ενδιαφέρον που προκαλεί η είδηση.

Οι εκπρόσωποι του Μάνουελ Νόιερ, από την πλευρά τους, τόνισαν ότι το θέμα του χωρισμού αφορά αποκλειστικά την οικογένεια του ποδοσφαιριστή. Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει τον ιδιωτικό χαρακτήρα της υπόθεσης, παρά τη δημόσια εικόνα του 40χρονου αθλητή. Η άρνηση σχολιασμού από όλες τις πλευρές αφήνει την είδηση του χωρισμού να αιωρείται χωρίς περαιτέρω επίσημες διευκρινίσεις.

Με πληροφορίες από: Gazzetta