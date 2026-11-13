Ο Αργύρης Ξάφης φιλοξενήθηκε στην εκπομπή «Στούντιο 4» την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου, όπου συζήτησε ανοιχτά για τις επιλογές του στον χώρο του θεάτρου. Ο ηθοποιός, με την επιτυχημένη πορεία στην υποκριτική, εξομολογήθηκε πως έχει εργαστεί σε παραστάσεις στις οποίες δεν ήθελε να βρίσκεται. Τους τηλεθεατές υποδέχτηκαν ο Χρήστος Φερεντίνος και η Κατερίνα Καραβάτου, οι οποίοι συνομίλησαν με τον καλλιτέχνη για τις επαγγελματικές του αποφάσεις.

Οι θεατρικές επιλογές και οι προκλήσεις

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο Αργύρης Ξάφης αναφέρθηκε στις παραστάσεις που επιλέγει να συμμετέχει τα τελευταία χρόνια. Όπως δήλωσε, οι περισσότερες από αυτές, στις οποίες παίρνει το ρίσκο να είναι, έχουν αποδειχθεί πολύ ωραίες. Ωστόσο, ο ίδιος εξέφρασε την προσδοκία του για μια πιθανή αρνητική εμπειρία, λέγοντας χαρακτηριστικά: «Περιμένω τη μία τώρα να έρθει, κάτι κακό θα μου τύχει. Έχω περάσει μέσα από αυτό, ξέρω».

Ο ηθοποιός δεν δίστασε να αποκαλύψει πως στο παρελθόν έχει δουλέψει σε παραστάσεις όπου η επιθυμία του να βρίσκεται εκεί δεν ήταν τόσο έντονη. «Έχω δουλέψει σε παραστάσεις που δεν ήμουν… Όχι ότι δεν ήμουν εγώ καλός ή όχι, δεν ήθελα πάρα πολύ. Δεν ήθελα τόσο πολύ να είμαι εκεί», ανέφερε ο κ. Ξάφης, υπογραμμίζοντας τη σημασία της προσωπικής του διάθεσης για κάθε έργο.

Η σημασία των επιλογών ζωής

Σε ερώτηση σχετικά με το τι μπορεί να τον οδηγήσει στο να μην επιθυμεί να συμμετέχει σε μια παράσταση, ο Αργύρης Ξάφης έδωσε μια σαφή απάντηση. Τόνισε πως, δεδομένου ότι έχει επιλέξει την υποκριτική ως επάγγελμα, οι θεατρικές παραστάσεις αποτελούν επιλογές ζωής για τον ίδιο. Δεν πρόκειται για μια σειρά από χίλια επεισόδια όπου ένα μπορεί να μην είναι καλό, αλλά για δύο περίπου παραστάσεις τον χρόνο.

«Δεν με παίρνει να περνάω άσχημα σε αυτές τις παραστάσεις, γιατί είναι επιλογές ζωής για εμένα», εξήγησε ο ηθοποιός. Για τον ίδιο, είναι πολύ σημαντικό οι παραστάσεις να ανταποκρίνονται στα δικά του γούστα και στις δικές του αναζητήσεις, ώστε να είναι ό,τι καλύτερο μπορεί να επιλέξει.

Προστατεύοντας το προσωπικό και τις συνεργασίες

Ο Αργύρης Ξάφης μίλησε επίσης για τον τρόπο που προφυλάσσει το «επί προσωπικού» στην επαγγελματική του ζωή. Όπως ανέφερε, προσπαθεί να το προσέχει όσο το δυνατόν περισσότερο, επιλέγοντας με προσοχή τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάζεται. Αυτό γίνεται είτε με βάση μακροχρόνιες γνωριμίες και εμπιστοσύνη, είτε ακολουθώντας το ένστικτό του που του δίνει θετικά σημάδια.

Η επιλογή των συνεργατών είναι καθοριστική για τον ηθοποιό, καθώς επηρεάζει άμεσα την εμπειρία του σε κάθε παραγωγή. Η προσέγγιση αυτή του επιτρέπει να διατηρεί την ποιότητα των επιλογών του και να εξασφαλίζει ένα περιβάλλον εργασίας που τον εκφράζει.

Καλλιτεχνικές αναζητήσεις και όνειρα

Πέρα από τις προσωπικές του προτιμήσεις, ο Αργύρης Ξάφης αναφέρθηκε και στις καλλιτεχνικές του αναζητήσεις. Αυτό που τον απασχολεί είναι οι συνεργασίες του να είναι κοντά σε πράγματα που ονειρεύεται. Επιδιώκει να συμβεί κάτι απρόσμενο, κάτι που δεν είχε προβλέψει για τον εαυτό του.

Στόχος του είναι οι παραστάσεις να τον στρέψουν προς μια νέα κατεύθυνση, να του δώσουν την ευκαιρία να δει τον κόσμο με έναν τρόπο που δεν είχε σκεφτεί προηγουμένως. Αυτή η επιθυμία για ανακάλυψη και διεύρυνση των οριζόντων του αποτελεί κινητήρια δύναμη στις καλλιτεχνικές του επιλογές.

Με πληροφορίες από: Enikos