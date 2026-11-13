Ο Κωνσταντίνος Ρήγος αναφέρθηκε με συγκίνηση στη συνεργασία και τη σχέση του με τον Γιώργο Μαζωνάκη, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026. Η αναφορά αυτή έγινε με αφορμή την τιμητική βράβευσή του με το MadWalk of Fame. Ο γνωστός χορογράφος και σκηνοθέτης εξέφρασε τα συναισθήματά του για τον αείμνηστο τραγουδιστή, τονίζοντας τη σημασία της κοινής τους πορείας.

Η συγκίνηση του Κωνσταντίνου Ρήγου

Μιλώντας στο MadWalk Vidcast 2026, ο Κωνσταντίνος Ρήγος θυμήθηκε τον Γιώργο Μαζωνάκη, υπογραμμίζοντας πως όσα δημιούργησαν μαζί αποτελούν μία πολύ σημαντική περίοδο της ζωής του. Αυτή η περίοδος συνδέεται άμεσα με τη μουσική και το τραγούδι. Ο Ρήγος δήλωσε ότι κρατά τις κοινές τους στιγμές ως ένα πολύτιμο κομμάτι της καλλιτεχνικής του διαδρομής.

Η αναφορά του στον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν γεμάτη συναισθήματα, καθώς ο χορογράφος ανακάλεσε μνήμες από την εποχή που συνεργάζονταν. Η σχέση τους, όπως την περιέγραψε, ήταν βαθιά και ουσιαστική, αφήνοντας ανεξίτηλο το σημάδι της στην πορεία του. Η συγκίνηση ήταν εμφανής στα λόγια του, καθώς αναλογιζόταν την απώλεια του τραγουδιστή.

Η δημιουργική συνεργασία και οι «κόσμοι» του Ρήγου

Ο Κωνσταντίνος Ρήγος χαρακτήρισε τη συνεργασία του με τον αείμνηστο τραγουδιστή ως μία εξαιρετικά δημιουργική εποχή. Η περίοδος αυτή ήταν γεμάτη χιούμορ, ουσιαστικές συζητήσεις και συμβολισμούς. Ο ίδιος εξήγησε τον τρόπο που δούλευε με καλλιτέχνες όπως ο Γιώργος Μαζωνάκης, αναφέροντας ότι ο στόχος του δεν ήταν απλώς να φτιάξει μία εντυπωσιακή εικόνα.

Αντιθέτως, ο Ρήγος τόνισε ότι τον ενδιέφερε να δημιουργήσει ολόκληρους «κόσμους» μέσα στους οποίους ο καλλιτέχνης θα μπορούσε να εκφραστεί αυθεντικά. Αυτή η προσέγγιση επέτρεπε στον Γιώργο Μαζωνάκη να αναδείξει την προσωπικότητά του και το ταλέντο του μέσα από κάθε κοινή τους δουλειά. Οι συζητήσεις τους, όπως θυμάται, ήταν γεμάτες νόημα και συνέβαλαν στην ανάπτυξη αυτών των καλλιτεχνικών «κόσμων».

Ο θεσμός του MadWalk of Fame

Ο θεσμός του MadWalk of Fame εγκαινιάστηκε στο MadWalk 2025, αποτελώντας ένα σημαντικό γεγονός για τον χώρο της μουσικής και της μόδας. Το πρώτο τιμώμενο πρόσωπο αυτού του θεσμού ήταν ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης. Η βράβευσή του πραγματοποιήθηκε στην τελευταία του εμφάνιση στη συγκεκριμένη διοργάνωση, γεγονός που προσέδωσε ιδιαίτερη βαρύτητα στην περίσταση.

Κατά τη διάρκεια αυτής της εμφάνισης, ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ερμηνεύσει τη «Θαλασσογραφία», αφήνοντας το δικό του στίγμα. Η επιλογή του ως πρώτου τιμώμενου προσώπου υπογράμμισε την αναγνώριση της προσφοράς του στον καλλιτεχνικό χώρο. Ο θεσμός αυτός έχει ως στόχο να τιμά προσωπικότητες που έχουν αφήσει το αποτύπωμά τους στον χώρο.

Η φετινή βράβευση και η προσφορά του Ρήγου

Φέτος, το βραβείο στο MadWalk of Fame απονέμεται στον Κωνσταντίνο Ρήγο. Η απονομή αυτή αποτελεί αναγνώριση της συνολικής του προσφοράς στον θεσμό του MadWalk. Ο Ρήγος έχει συμβάλει ενεργά στη διοργάνωση από το 2011, προσφέροντας τις χορογραφικές και σκηνοθετικές του ικανότητες σε πολλές εκδηλώσεις.

Η μακρόχρονη πορεία του και η συνεπής του παρουσία στον θεσμό δικαιώνουν τη φετινή τιμητική διάκριση. Η βράβευση του Κωνσταντίνου Ρήγου στο MadWalk of Fame 2026 επισφραγίζει την αναγνώριση του έργου του και την αφοσίωσή του στην καλλιτεχνική δημιουργία. Η συμβολή του έχει διαμορφώσει την εικόνα και την αισθητική των εκδηλώσεων του MadWalk όλα αυτά τα χρόνια.

Με πληροφορίες από: Newsit