Η γνωστή τηλεοπτική παρουσιάστρια, Κατερίνα Καινούργιου, δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά την αγάπη της για την ΑΕΚ, κατά τη διάρκεια της πρωινής της εκπομπής. Μεταξύ άλλων, προχώρησε στο τραγούδι ενός από τα πλέον αναγνωρίσιμα συνθήματα που δονούν τις εξέδρες των οπαδών της Ένωσης, δημιουργώντας μια ιδιαίτερη ατμόσφαιρα στο τηλεοπτικό πλατό.

Η κίνηση αυτή της κυρίας Καινούργιου, η οποία είναι ευρέως γνωστή για τα έντονα κιτρινόμαυρα αισθήματά της, έφερε στο στούντιο της εκπομπής της μια αίσθηση που θύμιζε την περίφημη «Σκεπαστή». Το σκηνικό αυτό εκτυλίχθηκε το πρωί της Παρασκευής, στις 13 Νοεμβρίου, κατά τη διάρκεια της εκπομπής της με τίτλο «Super Κατερίνα».

Τα κιτρινόμαυρα συναισθήματα στον αέρα

Η Κατερίνα Καινούργιου, η οποία είναι γνωστή για την υποστήριξή της στην ΑΕΚ, δεν έκρυψε για άλλη μια φορά τα κιτρινόμαυρα αισθήματά της. Η παρουσιάστρια τραγούδησε ένα σύνθημα της ομάδας κατά τη διάρκεια της πρωινής της εκπομπής, μεταφέροντας έτσι ένα κομμάτι από την ατμόσφαιρα της «Σκεπαστής» απευθείας στο τηλεοπτικό πλατό.

Η συγκεκριμένη στιγμή έλαβε χώρα στην εκπομπή «Super Κατερίνα», το πρωί της Παρασκευής, 13 Νοεμβρίου. Η αγάπη της για την Ένωση εκδηλώθηκε με έναν τρόπο που δεν άφησε περιθώρια αμφισβήτησης για τις οπαδικές της προτιμήσεις.

Το θέμα της εκπομπής και το σχόλιο συνεργάτη

Η ατζέντα της εκπομπής εκείνη την ημέρα είχε στραφεί σε θέματα που αφορούσαν ανανεώσεις συμβολαίων, καθώς και το επίδομα εγκυμοσύνης, το οποίο αφορά τις αθλήτριες του βόλεϊ της ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης για αυτά τα θέματα, ένας από τους συνεργάτες της παρουσιάστριας έκανε ένα σχόλιο που λειτούργησε ως αφορμή για να ξεδιπλωθούν τα οπαδικά συναισθήματα της Κατερίνας Καινούργιου.

Ο συνεργάτης της, συγκεκριμένα, ανέφερε πως δεν γνώριζε ότι η παρουσιάστρια υποστηρίζει την ΑΕΚ. Αυτή η δήλωση προκάλεσε την άμεση αντίδραση της κυρίας Καινούργιου, η οποία εξέφρασε την έκπληξή της για την άγνοια του συνεργάτη της.

Η άμεση απάντηση της παρουσιάστριας

Η αντίδραση της Κατερίνας Καινούργιου στο σχόλιο του συνεργάτη της ήταν άμεση και γεμάτη έκπληξη. Με εμφανή απορία, απάντησε: «Δεν ήξερες ότι είμαι ΑΕΚ; Το ξέρει όλη η Ελλάδα».

Η συγκεκριμένη ατάκα υπογράμμισε την ευρέως γνωστή της υποστήριξη προς την ομάδα της ΑΕΚ, δείχνοντας ότι η ίδια θεωρεί τα κιτρινόμαυρα αισθήματά της κάτι που δεν αποτελεί μυστικό για το κοινό.

Το παλιό σύνθημα της ΑΕΚάρας

Η παρουσιάστρια δεν έμεινε, ωστόσο, μόνο στη συγκεκριμένη ατάκα, αλλά αποφάσισε να προχωρήσει ένα βήμα παρακάτω. Επέλεξε να τραγουδήσει ένα από τα πλέον γνωστά και παλαιά συνθήματα που ακούγονται στις κερκίδες της κιτρινόμαυρης εξέδρας, ενισχύοντας έτσι την εκδήλωση της αγάπης της για την ομάδα.

Με δυναμισμό και ενθουσιασμό, η Κατερίνα Καινούργιου τραγούδησε μπροστά στους συνεργάτες της και στις τηλεοπτικές κάμερες το σύνθημα: «Την ΑΕΚάρα, την αγαπάω, όπου και αν παίζει θα είμαι και εγώ μαζί, γιατί μονάχα αυτή η ομάδα μου ομορφαίνει τη ζωή». Η κίνηση αυτή ολοκλήρωσε την εκδήλωση των οπαδικών της αισθημάτων στον τηλεοπτικό αέρα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta