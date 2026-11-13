Αλεξάνδρα Παναγιώταρου: Η ελευθερία της μοναξιάς και τα σχέδια για οικογένεια

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου βρέθηκε καλεσμένη στην πρωινή ενημερωτική εκπομπή «Κοινωνία Ώρα MEGA», το πρωί της Παρασκευής 13 Νοεμβρίου 2026. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης με τους παρουσιαστές Ιορδάνη Χασαπόπουλο και Ανθή Βούλγαρη, η γνωστή performer αναφέρθηκε με χιούμορ στο πρωινό ξύπνημα, μίλησε για την πορεία της στη μουσική, ενώ αποκάλυψε και τα μελλοντικά της σχέδια σχετικά με την οικογένεια.

Το πρωινό ξύπνημα και η ενημέρωση

Μπαίνοντας στο στούντιο της εκπομπής, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου σχολίασε με χιουμοριστική διάθεση την παρουσία της σε τόσο πρωινή ώρα. Χαρακτηριστικά ανέφερε πως έκανε «υπέρβαση» για να βρεθεί εκεί, καθώς εκείνη την ώρα «το μισό ημισφαίριο κοιμάται».

Παραδέχτηκε επίσης ότι δεν συνηθίζει να ανοίγει την τηλεόραση το πρωί. Ωστόσο, η ενημέρωσή της για τα τεκταινόμενα στην εκπομπή γίνεται μέσω των sites και του Instagram, όπως δήλωσε η ίδια.

Η καλλιτεχνική της πορεία και η ανακάλυψη

Η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αναφέρθηκε στις αρχές της καλλιτεχνικής της διαδρομής, δηλώνοντας ότι ξεκίνησε από το μόντελινγκ όταν ήταν μικρή. Είχε πάντα μέσα της το καλλιτεχνικό και μουσικό «μικρόβιο», καθώς έπαιζε πιάνο, κιθάρα και τραγουδούσε.

Τόνισε, ωστόσο, ότι αυτά τα ταλέντα δεν τα είχε επικοινωνήσει με τον κόσμο και δεν τα έκανε επαγγελματικά, αλλά τα απολάμβανε για προσωπική της ευχαρίστηση, σαν χόμπι. Η επαφή του κοινού με αυτή την πτυχή της προσωπικότητάς της έγινε ουσιαστικά μέσα από τη συμμετοχή της στο J2US. Εκεί, όπως είπε, ο κόσμος ήρθε σε επαφή με το μουσικό της κομμάτι, το οποίο μέχρι τότε δεν ήταν φανερό. Η ίδια αποκάλυψε ότι ο Γιώργος Βάλαρης ήταν αυτός που την ανακάλυψε.

Η Eurovision ως πρόκληση

Στη διάρκεια της συνέντευξης, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο να συμμετάσχει στη Eurovision στο μέλλον. Η απάντησή της ήταν θετική, καθώς δήλωσε ότι της αρέσει η ιδέα και γενικά θεωρεί τον εαυτό της άνθρωπο των «challenge».

Εξήγησε ότι της αρέσει να βάζει προκλήσεις στη ζωή της και ως Αιγόκερως είναι τελειομανής. «Ό,τι κάνω δηλαδή θέλω να είμαι, να κερδίζω σε αυτό, να ξεχωρίζω», ανέφερε χαρακτηριστικά. Πρόσθεσε ότι η Eurovision ταιριάζει περισσότερο σε ανθρώπους που είναι performer, καθώς αποτελεί ένα οπτικοακουστικό θέαμα.

Προσωπική ζωή: Ελευθερία αντί μοναξιάς

Σε άλλο σημείο της συζήτησης, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αναφέρθηκε στην προσωπική της ζωή, δηλώνοντας ότι είναι περίπου έναν χρόνο μόνη της. Η ίδια δεν το βλέπει ως μοναξιά, αλλά ως ελευθερία.

Όπως εξήγησε, είναι ένας πολύ κοινωνικός άνθρωπος, περιβάλλεται από πολλούς φίλους και έχει ένα ενεργό περιβάλλον γύρω της. Επιπλέον, κάνει τα ταξίδια της, έχει τους στόχους της και τη δουλειά της, δηλώνοντας ότι βρίσκεται σε μια «μόνιμη εγρήγορση» και δεν μένει αδρανής.

Σχέδια για οικογένεια

Κλείνοντας, η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αποκάλυψε το έντονο ενδιαφέρον της για τη δημιουργία οικογένειας. «Με ενδιαφέρει πολύ η οικογένεια. Ναι, με ενδιαφέρει», δήλωσε.

Η ίδια είναι πλέον 33 ετών, όπως ανέφερε περήφανα, και θα ήθελε να πραγματοποιήσει αυτό το σχέδιο την επόμενη τριετία με τετραετία. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι σε αυτή την απόφαση παίζει σημαντικό ρόλο και ο κατάλληλος άνθρωπος.

Με πληροφορίες από: Newsit