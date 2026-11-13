Η Ελένη Ράντου έσβησε κεράκια στη σκηνή: Έκπληξη γενεθλίων από τους συνεργάτες της

Μια ξεχωριστή στιγμή βίωσε η Ελένη Ράντου, καθώς γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια πάνω στη σκηνή του θεάτρου Διάνα. Οι συνεργάτες της επιφύλαξαν στην αγαπημένη ηθοποιό μια συγκινητική έκπληξη, προσφέροντάς της μια τούρτα με κεράκια αμέσως μετά το τέλος της παράστασης. Η Ελένη Ράντου έσβησε συγκινημένη τα κεράκια, ενώ δέχτηκε το θερμό χειροκρότημα των θεατών, μοιραζόμενη αργότερα τη χαρά της και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Η έκπληξη γενεθλίων στη σκηνή του θεάτρου Διάνα

Η Ελένη Ράντου, η οποία γεννήθηκε στις 12 Νοεμβρίου 1963, γιόρτασε τα φετινά της γενέθλια με έναν ιδιαίτερο και απρόσμενο τρόπο. Συγκεκριμένα, μετά την ολοκλήρωση της παράστασης «Το Πάρτυ της Ζωής μου» στο θέατρο Διάνα και την καθιερωμένη της υπόκλιση προς το κοινό, ένας συνεργάτης της εμφανίστηκε στη σκηνή. Στα χέρια του κρατούσε μια τούρτα γενεθλίων, ενώ παράλληλα ακουγόταν το γνωστό τραγούδι «Happy Birthday», δημιουργώντας μια ατμόσφαιρα χαράς και συγκίνησης.

Η ηθοποιός, εμφανώς συγκινημένη από την απρόσμενη κίνηση των συνεργατών της, έσβησε τα κεράκια της τούρτας. Το κοινό που βρισκόταν στην αίθουσα υποδέχτηκε την έκπληξη με ενθουσιασμό, προσφέροντας στην Ελένη Ράντου ένα θερμό και παρατεταμένο χειροκρότημα, επισφραγίζοντας έτσι τη γιορτινή ατμόσφαιρα και την αγάπη προς την καλλιτέχνιδα.

Η συγκίνηση και το μήνυμα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης

Η στιγμή που η Ελένη Ράντου έσβηνε τα κεράκια της τούρτας ήταν γεμάτη συγκίνηση, όπως περιγράφεται από τους παρευρισκόμενους. Μετά την ολοκλήρωση της γιορτής στη σκηνή, η ηθοποιός θέλησε να μοιραστεί τη χαρά της με τους διαδικτυακούς της φίλους και θαυμαστές. Δημοσίευσε ένα σχετικό βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook, όπου αποτυπώθηκε η στιγμή της έκπληξης και της ειλικρινούς της συγκίνησης.

Στο μήνυμά της που συνόδευε το βίντεο, η Ελένη Ράντου σημείωσε χαρακτηριστικά: «γενέθλια στη σκηνή με την καλύτερη παρέα πάνω και κάτω». Οι εικόνες που δημοσιοποίησε η ίδια έδειχναν ξεκάθαρα ότι η Ελένη Ράντου απολάμβανε τη στιγμή, χαμογελώντας και ανταποδίδοντας την αγάπη που δέχτηκε από τους συνεργάτες και το κοινό της, λίγες ημέρες μετά την ημερομηνία γέννησής της, στις 12 Νοεμβρίου.

Ο μονόλογος «Το πάρτυ της ζωής μου»

Η Ελένη Ράντου πρωταγωνιστεί αυτή την περίοδο στον επιτυχημένο μονόλογο «Το Πάρτυ της Ζωής μου», ο οποίος παρουσιάζεται στο Θέατρο Διάνα. Η παράσταση, σε σκηνοθεσία του Ανέστη Αζά, διανύει την πέμπτη και τελευταία χρονιά της επιτυχούς της πορείας, προσελκύοντας πλήθος θεατών και αποσπώντας θετικές κριτικές για την ερμηνεία της ηθοποιού.

Το έργο αποτελεί ένα σημαντικό κεφάλαιο στην καλλιτεχνική πορεία της Ελένης Ράντου, η οποία έχει λάβει θερμή ανταπόκριση από το κοινό. Η σκηνή του θεάτρου Διάνα έχει γίνει το δεύτερο σπίτι της ηθοποιού, όπου καθημερινά συναντά το κοινό της και μοιράζεται μαζί του συναισθήματα και σκέψεις μέσα από τον μονόλογο, ο οποίος συνεχίζει να σημειώνει επιτυχία.

Η πρόσφατη περιπέτεια υγείας του Βασίλη Παπακωνσταντίνου

Τα φετινά γενέθλια της Ελένης Ράντου έρχονται λίγο μετά την πρόσφατη περιπέτεια υγείας του συζύγου της, του σπουδαίου ερμηνευτή Βασίλη Παπακωνσταντίνου. Ο καλλιτέχνης είχε νοσηλευτεί στο νοσοκομείο «Ερρίκος Ντυνάν», προκαλώντας ανησυχία στο κοινό και τους οικείους του, ωστόσο η κατάσταση της υγείας του παρουσίασε βελτίωση.

Ευτυχώς, ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου επέστρεψε στο σπίτι του, όπου και αναρρώνει. Μάλιστα, στις 27 Οκτωβρίου, ο ίδιος θέλησε να καθησυχάσει προσωπικά όσους ανησύχησαν για την κατάσταση της υγείας του, δηλώνοντας με σαφήνεια: «Είμαι καλά και αναρρώνω στο σπίτι, κοντά στην οικογένειά μου». Η γιορτή των γενεθλίων της Ελένης Ράντου πραγματοποιήθηκε δύο και πλέον εβδομάδες μετά την επιστροφή του στο σπίτι, σηματοδοτώντας μια περίοδο ανάκαμψης και οικογενειακής θαλπωρής για το ζευγάρι.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit